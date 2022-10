Charlotte Wells sous un beau soleil noir

Sophie a 11 ans, mais réfléchit, parle et agit souvent comme si elle en avait le double, voire le triple. Parfois, cependant, l’enfance revient au détour d’une remarque, d’un jeu. Vers la fin des années 1990, elle séjourne avec son père divorcé, Callum, dans un « tout-inclus » en Turquie. Pour la préadolescente et l’adulte, c’est l’occasion de passer ensemble du temps de qualité. Quoiqu’à l’évidence, le duo partage une complicité singulière, comme dans un monde à part. Or, sous la surface ensoleillée, la tristesse couve, perceptible dans le regard vague de Callum, dans ses larmes silencieuses versées lorsqu’il croit sa fille sortie… Lauréat du Prix du jury à la Semaine de la critique à Cannes, Aftersun, présenté mercredi au Festival du nouveau cinéma (FNC), est le premier long métrage de la cinéaste écossaise Charlotte Wells.

Pour autant, de préciser cette dernière lors d’un entretien réalisé lors de son récent passage au Festival international du film de Toronto, Aftersun n’est pas autobiographique : Sophie n’est pas la réalisatrice au même âge, et Callum n’est pas son père.

« J’ai commencé à concevoir le projet dès la fin de l’école de cinéma. J’avais réalisé deux courts métrages, et je m’interrogeais sur l’avenir. Un jour que je feuilletais de vieux albums de vacances, je suis tombée sur des photos de mon père, et j’ai été frappée par sa jeunesse. J’approchais alors de l’âge qu’il avait sur ces photos. C’est vraiment là que l’idée du film a commencé à germer : un père et sa fille en vacances qui sont constamment pris pour un frère et sa petite soeur. »

L’écriture fut longue et ardue, et maints changements narratifs survinrent, mais les grandes lignes demeurèrent.

« J’ai toujours envisagé ce lien, cette proximité entre les deux personnages. J’ai d’emblée voulu présenter Sophie et Callum comme des “complices dans le crime”, avec cet amour réel et profond qui les unit. »

Entre joie et mélancolie

L’une des nombreuses qualités du film réside dans sa forme, à la fois impressionniste et non linéaire. Ainsi l’intrigue consiste-t-elle en une série de petits moments entrecoupés d’ellipses et de « retours dans le présent » où une Sophie adulte se souvient. La caméra que Callum a apportée en voyage et que Sophie fait volontiers sienne joue un rôle clé, en cela qu’on découvre à travers ce qu’elle capte divers instants glanés ou volés.

« C’est devenu apparent pour moi que ce qui m’intéressait, c’était de montrer la joie que partagent Sophie et Callum lorsqu’ils sont ensemble, puis la mélancolie qu’ils ressentent lorsqu’ils sont seuls. Je trouvais plus intéressant que la tension dramatique vienne de cette opposition plutôt que d’une structure classique du genre “ils arrivent à l’hôtel et tout va bien, puis les choses se détériorent, crise, réconciliations et dénouement”. »

Dès lors, Aftersun, avec sa fusion de réminiscences, de vidéos familiales et de « flashforwards », s’apparente à un intimiste et enveloppant flot de pensées.

« Je ne voulais pas imposer une chronologie arrêtée, mais quelque chose s’apparentant davantage à… des parcelles d’événements remémorés. Ça s’est beaucoup joué au montage : qu’est-ce que je donne en matière d’informations, et qu’est-ce que je laisse à la déduction ou à l’imagination du public ? C’est particulièrement vrai en ce qui a trait à l’état psychologique de Callum. Le fait est qu’il y a eu plein de hasards heureux durant le processus de montage. »

Charlotte Wells explique, à titre d’exemple, que quatre scènes devant initialement être présentées séparément furent fusionnées avec, en arrière-plan, une chanson faisant écho à la teneur de celles-ci. « Ce n’était pas prévu : c’était une intuition de mon monteur Blair McClendon, et soudain, on avait devant nous cette séquence très fluide, magique. »

Au diapason du moment

La magie fut encore au rendez-vous dans la relation entre les deux vedettes, Frankie Corio (Sophie) et Paul Mescal (Callum), qui livrent des performances d’une poignante authenticité.

« Ce sont deux personnes extraordinaires. Je passais deux heures avec eux chaque matin. À tort, j’ai tenu pour acquis qu’étant donné son jeune âge et le fait qu’elle n’avait aucune expérience professionnelle, Frankie aimerait développer son personnage et apprendre son texte à travers diverses activités ou divers jeux. Mais j’ai vite compris qu’elle préférait plonger dans le travail sans attendre : elle était une pro, tout de suite. Afin que la tâche lui soit facilitée, elle n’a jamais eu en main une version complète du scénario : seulement les passages où Sophie est présente — c’était une idée de ma cheffe de la distribution, Lucy Pardee. »

Si cette approche l’emplit d’abord d’appréhension, Charlotte Wells se rangea vite à l’avis de sa collaboratrice tant il devint immédiatement évident qu’elle convenait à Frankie Corio.

« Frankie a cette faculté d’être dans le moment présent, d’apprendre ses lignes sur-le-champ au besoin, mais également d’improviser. Par exemple, lors de la scène où Callum filme le reflet de Sophie sur l’écran de la télévision puis éteint la caméra, elle lui a répondu qu’elle allait continuer de filmer “avec sa caméra mentale”. Ça, c’est Frankie : je n’aurais jamais pu écrire une telle réplique, si juste, autant au diapason du personnage et du moment. »

La cinéaste a des mots tout aussi élogieux pour Paul Mescal, qui incarne ce père aimant possiblement rongé par un indicible mal-être. Révélé dans la populaire série Normal People, on l’a vu dans l’excellent The Lost Daughter (Poupée volée), de Maggie Gyllenhaal, d’après Elena Ferrante.

« On a énormément discuté du personnage, en amont du tournage, Paul et moi. Donc quand il est arrivé en Turquie, nous savions tous les deux dans quelle direction il irait avec Callum. »

Sentiment de flotter

Lorsqu’on lui demande, pour rester dans la thématique de son film, quel souvenir ou quelle impression lui revient spontanément en mémoire lorsqu’elle repense au projet, Charlotte Wells répond sans hésiter : « J’ai vécu une expérience incroyable sur le plateau. Pour moi, l’écriture est difficile, le montage aussi, parce que c’est au fond de l’écriture aussi. En revanche, le tournage, c’est du bonheur, même avec les inévitables problèmes logistiques inhérents à tout film. J’avais le sentiment de flotter. »

Ce qui ne saurait être plus approprié, au vu du traitement narratif privilégié. Sans parler du fait qu’il y a assurément là de quoi remplir un nouvel album.

Le film Aftersun est présenté au FNC mercredi et prendra l’affiche le 21 octobre.