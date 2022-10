Guillermo del Toro réinvente Pinocchio

L’histoire de Pinocchio a été racontée cent fois — sans doute davantage. Il y a un mois à peine, Disney présentait la décevante adaptation en prise de vues réelles de son classique animé de 1940. Splendide s’était en revanche avérée celle de Matteo Garrone, parue ici en 2021. Or, dès 2008, Guillermo del Toro avait annoncé travailler à sa propre version, plus sombre, du conte de Collodi. Le cinéaste lauréat des Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation pour The Shape of Water (La forme de l’eau), nommé encore l’an dernier pour Nightmare Alley (Ruelle de cauchemar), a choisi l’animation en volume pour réaliser sa vision. Et vision est bien le mot, si l’on se fie aux premières minutes ainsi qu’à la pléthore d’images dévoilées lors d’une conférence virtuelle à laquelle Le Devoir a été convié.

« Je voulais prendre cette histoire que tout le monde croit connaître et en faire autre chose. Les grandes lignes sont là, les épisodes connus aussi, mais plusieurs sont inversés, ostensiblement et de manière parfois poignante », révèle Guillermo del Toro au sujet de la nature libre de son Pinocchio (VF) attendu en salle en novembre, puis sur Netflix le 9 décembre.

« Je voulais revenir à un art, un savoir-faire et une logistique d’autrefois », poursuit le cinéaste pour expliquer son recours à l’animation en volume, dont il loue les qualités visuelles uniques, très tactiles.

« Même les imperfections sont belles, parce qu’elles évoquent la fabrication du film, sa dimension artisanale. »

Pour autant, le film doté d’un budget de 35 millions de dollars, dont l’esthétique s’inspire en partie des illustrations de l’artiste et auteur américain Gris Grimly, a bénéficié de toutes les avancées en matière d’effets numériques. Toutefois, comme l’indique Mark Gustafson, que Guillermo del Toro a recruté pour coréaliser : « Un de nos principes fondamentaux était : si on peut réaliser ou fabriquer quelque chose physiquement, c’est comme ça qu’on procède. »

Métaphore de l’humanité

On ne tarde pas à comprendre ce que Guillermo del Toro entendait à l’époque par « version plus sombre » en découvrant le prologue. On y suit Geppetto des années avant l’arrivée de Pinocchio, dans un chapitre inédit et heureux de son existence, auprès de son fils. Un fils qui périra lors de la Première guerre mondiale.

Dès lors, Geppetto n’est plus ce vieil homme qui aurait voulu avoir un enfant, mais un père endeuillé qui, dans l’Italie fasciste des années 1930, sculptera ce petit garçon de bois voué à prendre vie.

« Les deux histoires qui ont marqué, voire défini mon enfance, sont Pinocchio et Frankenstein — ça devrait vous renseigner sur ma relation avec mon père, note Guillermo del Toro en riant. Ces deux personnages débarquent dans un monde qui n’a aucun sens à leurs yeux, et tentent ensuite de le comprendre au gré de leur parcours. Pinocchio est l’un de ces personnages rares, puisqu’il n’y en a peut-être qu’une dizaine en fiction, qu’on connaît même si on n’a pas lu son histoire. On peut utiliser ces personnages comme métaphore. J’ai 58 ans, et lorsque j’ai songé à adapter Pinocchio il y a une quinzaine d’années, je me disais que c’était le personnage idéal pour parler de notre fragilité, en tant qu’humains ; de combien nous avons besoin les uns des autres. »

En entendant cela, on songe à cette confidence du cinéaste quant à sa propension à mettre en scène des enfants, dans une entrevue qu’il nous accordait en 2011 :

« Les enfants voient ce qui échappe aux adultes. Ils perçoivent des mondes à l’intérieur des mondes. Tous les personnages d’enfant que j’écris sont basés sur moi, garçons ou filles. »

Sachant cela, et sachant que le personnage de Pinocchio tient, depuis toujours ou presque, une telle place dans l’imaginaire du cinéaste, on se dit que cette adaptation ne peut qu’être l’un de ses films les plus personnels.

Éloge de la désobéissance

Un autre aspect qui distingue le film de la source réside dans le détournement, pour ne pas dire le renversement, de la morale défendue par le conte.

« Traditionnellement, c’est une histoire qui promeut l’obéissance, alors que notre film célèbre la désobéissance », explique Guillermo del Toro.

Dans le conte, pour devenir « un vrai petit garçon », Pinocchio doit en somme apprendre à être « un bon petit garçon ». Un message auquel Guillermo del Toro ne souscrit pas :

« Dans notre version, devenir humain ne signifie pas devenir quelqu’un d’autre, ou essayer de changer les autres. Ça passe plutôt par une meilleure compréhension d’autrui, une plus grande ouverture… Le premier pas vers l’âme, ou la conscience, passe selon moi par la désobéissance. C’est la différence entre un idéal et une idéologie. L’idéal est construit à partir d’expériences, de compassion et de compréhension, tandis qu’une idéologie nous est donnée afin qu’on y obéisse aveuglément. »

Parlant d’idéologie, et comme on le mentionnait plus tôt, le fascisme est désormais en toile de fond des pérégrinations de Pinocchio. Ce n’est pas un choix narratif fortuit.

« Cet arrière-plan met en relief un type différent de structure patriarcale, en temps de guerre, ou ici sous le régime de Mussolini. C’est un autre genre de contrôle paternel. Ça ajoute une profondeur et une résonance unique au film, je pense », note Guillermo del Toro.

Progéniture cinématographique

On ne saurait trop insister sur l’importance de ce changement — pour mémoire, le conte original date de la fin du 19e siècle. Ainsi, on a affaire à un tout jeune protagoniste dont les tribulations par moments effrayantes sont intimement liées à un contexte politique cauchemardesque, tout comme dans L’échine du Diable et Le Labyrinthe de Pan, deux productions phares de la filmographie de del Toro (ceux-ci sont campés durant la Guerre civile espagnole puis sous la dictature de Franco, respectivement).

« Ce film-ci parle d’enfance et de guerre et fait partie d’une trilogie, avec Le labyrinthe de Pan et L’échine du diable », confirme le réalisateur.

Les cinéphiles friands de l’univers fantasmagorique de Guillermo del Toro seront ravis d’apprendre cela, le principal intéressé ayant un temps cru qu’il ne parviendrait jamais à mener à terme ladite trilogie. Dans une entrevue de 2016, del Toro nous confiait d’ailleurs, lorsqu’interrogé sur son intention de la terminer :

« Ça reste très important pour moi de clore ce cycle-là […] On travaille intensément sur quelque chose, puis ça tombe à l’eau, et on s’aperçoit que deux années ont filé. Chaque film comporte ses défis, ses difficultés, parfois immenses, décourageantes. Mais je continue car je ne peux pas faire autrement. J’aime trop ça. Mon épouse dit que c’est comme un accouchement : on souffre le martyre, on jure qu’on ne repassera plus par-là, puis on oublie la douleur et on recommence. Mes films sont mes bébés. »

En gardant cette dernière image à l’esprit, boucler le cycle avec Pinocchio ne pouvait être plus approprié.

Le film Pinocchio sortira en salle en novembre puis paraîtra sur Netflix le 9 décembre