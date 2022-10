André Bonzel, pour l’amour du cinéma

Coréalisateur du mythique documentaire satirique C’est arrivé près de chez vous, le cinéaste belge André Bonzel sera de passage à Montréal cette semaine pour présenter ce film qui souffle ces 30 bougies cette année, dans le cadre d’une projection spéciale au Festival du nouveau cinéma (FNC). Il présentera également samedi son tout dernier long métrage, Et j’aime à la fureur, comme une lettre d’amour au cinéma.

« […] et j’aime à la fureur / les choses où le son se mêle à la lumière ». C’est cette partie d’un vers de « Les bijoux », des Fleurs du mal (1857), de Charles Baudelaire, qui a inspiré André Bonzel pour le titre de son dernier film. « C’était une définition visionnaire du cinéma. Comme mon film parle d’amour du cinéma et des femmes, ça allait parfaitement bien », dit-il en entrevue avec Le Devoir.

Et j’aime à la fureur est le premier long métrage qu’André Bonzel signe à titre de réalisateur depuis C’est arrivé près de chez vous. Il s’agit pour lui de l’aboutissement d’une longue démarche éminemment personnelle, puisque le film est entièrement constitué d’images d’archives qu’il collectionne depuis son enfance.

Le réalisateur belge y raconte sa vie et ses amours (en voix hors champ) à travers celle des autres, avec des archives filmiques personnelles, des films de vacances, des portraits de famille, et autres bijoux grappillés en brocantes et un peu partout au fil des années. Il commente également sa carrière de cinéaste, et réutilise les images de ses propres films.

« Au départ, j’étais réticent, parce que tout le monde raconte sa vie. Tout le monde publie ses photos sur Instagram ou écrit son autofiction. Mais je trouvais que la démarche demeurait intéressante, c’était le moyen de faire une lettre d’amour au cinéma », affirme André Bonzel, un véritable passionné.

Revisiter un film culte

Sa cinéphilie se reflétait d’ailleurs dès ses premiers films, dont C’est arrivé près de chez vous (1992). Satire d’une émission de télévision belge de l’époque, le film prend la forme d’un faux documentaire qui suit le personnage de Ben, un tueur en série arrogant et beau parleur, au fil de ses meurtres plus violents les uns que les autres.

Ce projet éminemment personnel, André Bonzel l’a coréalisé avec ses amis de l’école de cinéma Rémy Belvaux et Benoît Poelvoorde. Non seulement C’est arrivé près de chez vous, tourné en 16 mm avec les moyens du bord, témoigne de qualités formelles impressionnantes pour d’aussi jeunes cinéastes, mais il dénonce aussi brillamment les déboires d’une télévision voyeuse sans scrupule.

Autant Et j’aime à la fureur que C’est arrivé rendent compte d’un grand besoin de liberté exprimé par le cinéaste. Il se décrit comme un éternel adolescent, et dit ne pas avoir vu le temps passer depuis les années frénétiques où C’est arrivé a été présenté en première à Cannes et qu’il est devenu un succès culte : « Je n’ai pas l’impression de vieillir et de grandir, c’est un film qui a énormément marqué en Belgique, et dont on me parle encore. »

« C’est arrivé près de chez vous n’a pas vieilli. D’une part, le noir et blanc lui donne un côté intemporel, et le film fait encore rire, puis la critique des médias demeure d’une grande actualité », indique André Bonzel. Paradoxalement, entre autres à cause des grandes libertés de ton qu’il se permet et de l’insolence de son protagoniste Ben, il est difficile de s’imaginer ce film prendre l’affiche aujourd’hui.

« On voulait faire de Ben un personnage horrible. Dans le film, il commet des choses inacceptables. On voulait susciter des réactions du spectateur au fur et à mesure que ses gestes deviennent graves, puisqu’au départ, ce personnage qui dit des choses racistes et sexistes apparaît comme sympathique et rigolo », explique André Bonzel.

Certaines scènes de C’est arrivé près de chez vous ne passeraient certainement pas le test de la rectitude politique d’aujourd’hui. On ne les accepte — et on en rit — que parce qu’on les situe dans leur époque.

André Bonzel s’avoue aussi partagé par rapport à C’est arrivé près de chez vous. Bien qu’il se plaise toujours à revisiter son film, il n’en demeure pas moins déçu d’avoir été lésé par ses distributeurs : « Le film a connu un grand succès, mais nous n’avons jamais touché l’argent des recettes. Nous sommes allés en procès, et nous avons gagné, mais ça n’a pas réparé la situation. »

Après le succès immense que le film a connu et les réactions opposées qu’il a pu susciter, André Bonzel demeure fier de son héritage, et le défend bien dans son dernier film.