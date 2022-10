«Novembre»: juste après l’horreur

Paris, le 13 novembre 2015. Soigneusement planifiée par le groupe État islamique, une série d’attentats terroristes plonge le pays dans la terreur : on frappe à proximité du Stade de France, de commerces et de cafés, et surtout, dans la salle de spectacle Le Bataclan, où 90 personnes périssent. Avant même que l’état d’urgence ne soit déclaré, la brigade antiterroriste est à pied d’oeuvre. C’est en épousant le point de vue des membres de cette unité que Cédric Jimenez revisite les événements. Dévoilé hors compétition à Cannes et présenté le jeudi 6 octobre au Festival du nouveau cinéma, son film Novembre prend l’affiche dès vendredi.

« Le scénario m’a été proposé par Olivier Demangel, qui y avait travaillé trois ans, explique Cédric Jimenez, joint à Paris. Il a fait énormément de recherches, épluché toute la documentation… D’ailleurs, nous avons eu l’entière collaboration de la brigade antiterroriste, sans laquelle le film n’aurait tout simplement pas pu se faire. C’est une chance énorme, car l’accès à ce service, qui est classé secret-défense, est très limité. Il est extrêmement difficile d’y pénétrer. »

D’où cette authenticité quasi documentaire qui se dégage du film. À cet égard, la sobriété du titre est à l’image de l’approche dramatique et visuelle privilégiée.

« C’était mon principal défi : avoir cette sobriété, cette rigueur, par rapport à ce que j’estimais avoir le droit ou non de filmer. Par exemple, lors de la scène à l’hôpital [où deux agents recueillent les témoignages de survivants des attentats], je me suis beaucoup interrogé sur la distance à respecter. C’était une question de conscience. Compte tenu du sujet, je me sentais une responsabilité de bien faire — Olivier aussi. C’est ce qui m’a tout de suite frappé dans son scénario : sa pudeur. »

Au service du sujet

L’interprétation d’ensemble est au diapason, à savoir très sobre. La distribution est dominée par Jean Dujardin, mais compte également des pointures comme Sandrine Kiberlain, Anaïs Demoustier, Lyna Khoudri et Jérémie Renier.

« Le mot d’ordre était d’être au service du sujet, et jamais que le sujet soit au service de la mise en scène ou du jeu des comédiens, précise le cinéaste. Les vrais intervenants nous ont confié qu’ils n’avaient pas le luxe de s’encombrer de quelque émotion que ce soit : il leur fallait être concentrés et efficaces, point. C’est ce que j’ai demandé aux actrices et aux acteurs, de traduire ça, de s’en tenir à ça. »

Si le personnage de Jean Dujardin, Fred, le directeur de brigade, constitue l’ancrage narratif, autour de lui gravitent plusieurs personnages importants. À tel point que Novembre pourrait être qualifié de film choral.

« Chaque information est traitée par plusieurs microservices à l’intérieur du service, et il allait de soi que le film devait montrer cette dimension collective du travail effectué. En même temps, chacun doit être sur le qui-vive en permanence et explorer toutes sortes de pistes concurrentes. Je tenais à évoquer ça, cette concomitance. »

En une coïncidence « étrange », pour citer le principal intéressé, le premier film de Cédric Jimenez, Aux yeux de tous, contait un attentat fictif à Paris. Or, depuis, le réalisateur a développé une véritable expertise en matière d’histoires vraies. En effet, ses trois films précédents sont tous basés sur des faits : La French est à propos du trafic d’héroïne réalisé dans les années 1970 par la notoire French Connection, HHhH traite des crimes et de la traque du nazi Reinhard Heydrich, et Bac Nord tire sa source d’un scandale de trafic de stupéfiants au sein d’une brigade anticriminalité de Marseille (un gros succès en France).

« Sans que cela m’obsède, j’avoue que la réalité m’inspire beaucoup. Elle a pour avantage d’exister, à défaut d’une meilleure formule. Ce qui me permet de me projeter de façon viscérale dans ce qu’ont vécu les protagonistes. »

Tension constante

Lorsqu’on lui demande ce qui l’a le plus marqué par rapport à Novembre, Cédric Jimenez réfléchit à peine une seconde.

« C’est vraiment la rencontre avec Olivier. En me remettant le scénario, il m’a dit un truc que je n’oublierai jamais. Il faut savoir qu’il a fait l’École normale supérieure de Paris, un établissement d’enseignement qui verse un salaire à ses étudiants. Et bref, Olivier m’a dit que l’État ayant payé ses études, il se sentait reconnaissant, et qu’écrire ce film-là lui semblait être une chose naturelle dans les circonstances. »

Un des aspects les plus réussis du film réside dans la capacité du réalisateur à instaurer d’emblée, puis à nourrir et maintenir, une tension de chaque instant. Cédric Jimenez la module, certes, entre autres lors des scènes d’intervention où le suspense devient presque insoutenable, mais il n’y a pas un seul moment dans le film qui soit réellement calme.

« Quand les autorités se réunissent, il y a ces attentats meurtriers catastrophiques qui viennent d’avoir lieu, mais il y a aussi ces deux terroristes en fuite qui s’apprêtent à récidiver, ce que les policiers savent… Donc eux, ils sont sous extrême tension, parce que chaque minute compte. Il y a la pression ministérielle, la pression citoyenne, la pression médiatique… Ces policiers ont été sous tension permanente pendant ces cinq jours, sans dormir, sans s’arrêter, afin d’aller de l’avant pour localiser et stopper ces deux hommes. J’ai voulu recréer ça à l’écran, cette tension, cette urgence constante. »

Mission accomplie.

Cinq jours sous tension C’est avec un mélange imparable de respect et d’efficacité que le film Novembre revient sur la série d’attentats du 13 novembre 2015, qui fit 130 morts et près de 350 blessés à Paris, traumatisant une nation. Tendue comme une corde de violon, l’action démarre juste après le premier attentat, alors que se réunit la brigade antiterroriste. Avec une grande dextérité narrative, le scénario hyperdocumenté d’Olivier Demangel (Atlantique, de Mati Diop), écrit avec le concours exceptionnel des autorités (d’où peut-être cette tendance du film à donner dans l’hagiographie), nous entraîne dans chaque branche du service. On cherche désespérément des indices, on scrute photos, vidéos, échanges de courriels et de messages textes… Toutes les pistes sont explorées, certaines prometteuses mais finalement décevantes, d’autres ténues mais à terme payantes… Chaque minute et chaque heure qui passe, un autre attentat peut se produire. Ce sentiment d’urgence demeure palpable de bout en bout grâce à la réalisation nerveuse de Cédric Jimenez et au montage au scalpel de Laure Gardette (Potiche). Le corollaire négatif de ce survol exhaustif des différents aspects de l’enquête et de ses maints intervenants est que la plupart des personnages n’ont d’épaisseur psychologique que celle que leur fournissent leurs interprètes. Il n’empêche, dans le rôle principal, Jean Dujardin en impose en retenue.



Novembre

★★★ 1/2

Suspense de Cédric Jimenez. Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri, Cédric Kahn. France, 2022, 105 minutes. En salle.