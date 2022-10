Charlotte Le Bon et Sara Montpetit: réminiscences lacustres

Bastien, 13 ans, presque 14, insiste-t-il, séjourne avec sa famille près d’un lac. Il devrait s’agir de vacances idylliques, mais le chalet, sis en plein bois, paraît tout droit sorti d’un film d’horreur. Pire : Chloé, 16 ans, la fille de la maîtresse de céans, une amie de la mère de Bastien, semble déterminée à l’ignorer. Mais voici qu’entre eux deux, une amitié, et peut-être plus, espère Bastien, se noue.

Chloé est fascinée par la mort, et Bastien, par Chloé. De confidences en gorgées d’alcool chapardées, leurs différences s’effacent, ce qui révèle des similitudes insoupçonnées. Or, à l’image du lac qui est le témoin des rapprochements des deux adolescents, le film Falcon Lake, premier long métrage de Charlotte Le Bon, présenté en ouverture du Festival du nouveau cinéma (FNC) mercredi, dissimule bien des secrets sous son invitante surface.

« Jalil Lespert, un des producteurs du film, qui est aussi un acteur et un réalisateur avec qui j’ai déjà collaboré [sur le film Yves Saint Laurent], a vu mon court métrage Judith Hôtel. Ça a dû lui plaire, car il m’a remis la BD Une soeur, de Bastien Vivès, en me disant que ça ferait un bon premier long métrage, raconte Charlotte Le Bon. Je l’ai lu sans attendre et, pour moi, c’était une évidence qu’il y avait un énorme potentiel cinématographique. Bizarrement, quand j’ai rencontré Bastien Vivès pour négocier les droits, il a accepté, mais en précisant que c’était selon lui inadaptable. »

L’histoire donna grand tort à l’auteur. « Oui et non, précise la réalisatrice et coscénariste (avec François Choquet). Les deux premières versions du scénario ne fonctionnaient pas. C’est vraiment quand j’ai commencé à m’éloigner de la BD, à prendre des libertés, que ça a décollé. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Sara Montpetit, qui profita d’une pause du tournage de Maria Chapdelaine pour auditionner pour le rôle de Chloé, renchérit au sujet des changements effectués par rapport à la source : « Quand j’ai lu la BD, j’ai été un peu traumatisée, parce que c’était très cru. Le personnage était très… blonde, des gros seins : tout ce que je ne suis pas. Mais quand j’ai lu le scénario, mes craintes se sont dissipées, parce que j’ai compris que Charlotte s’était complètement approprié l’histoire, et que c’était devenu quelque chose d’autre. Je pense qu’elle a mis beaucoup d’elle-même dans Chloé. »

La jeune actrice est en l’occurrence formidable dans le film. Le rôle l’a marquée, dans le bon sens : « Ce que j’aime de Chloé, c’est que Charlotte lui a donné une réelle profondeur. Elle ne tombe pas dans les clichés nunuches. Elle est bourrée de contradictions, elle a cette hypersensibilité… Elle passe par toute une panoplie d’émotions et n’est jamais réduite à un simple objet de désir dans le regard d’un garçon, comme c’est souvent le cas dans les films coming of age. J’ai adoré aussi toute cette dimension presque inquiétante, dans sa personnalité… »

Un film d’atmosphère

Tant sur le plan de la mise en scène, incroyablement assurée, que du jeu, d’une sensibilité à fleur de peau, que de l’atmosphère, savamment forgée, Falcon Lake est une éblouissante réussite.

Oui, car Falcon Lake, sous ses dehors de récit initiatique amoureux, est peut-être, d’abord et avant tout, un film d’atmosphère. Avec une audace qui paie, Charlotte Le Bon oppose à ce genre volontiers pimpant et solaire une abondance de scènes nocturnes et des plans vaguement sinistres.

En somme, pour tous ces moments tendrement observés entre Bastien et Chloé, c’est comme si Falcon Lake était un film d’horreur qui s’ignore, du décor de cabane au fond des bois style Evil Dead (L’opéra de la terreur) à la partie marécageuse du lac, en passant par ces petits chemins qui s’enfoncent dans la sombre forêt sans qu’on n’en voie jamais le bout.

Sauf que, justement, tout cela n’est pas fortuit, Charlotte Le Bon sachant exactement ce qu’elle fait, et pourquoi elle le fait.

Photo: Sphère Films

« J’ai grandi avec le cinéma d’horreur, confie-t-elle. Ça fait partie des éléments inédits que j’ai intégrés dans le projet. Mes vrais premiers chocs cinématographiques me sont venus des films d’horreur. J’avais envie de ce côté étrange et insolite, mais je ne voulais pas que ça ait l’air accessoire, ornemental, comme un arbre de Noël trop décoré. Je voulais que ça serve l’histoire. Je me suis en outre servie de mes propres expériences en tant qu’ado : moi, mes premières pulsions sexuelles, ça me faisait peur. La sexualité des autres m’effrayait beaucoup… Et il y a quelque chose de terrorisant dans l’idée de tomber amoureuse pour la première fois. »

Sachant cela, pourquoi ne pas évoquer cette « peur », cet « effroi » et cette « terreur » à l’image, à travers les compositions, la lumière, la musique ?

« Ce n’est qu’une fois que j’ai décidé d’aller dans cette direction que le film a trouvé sa couleur, avec cette espèce de sous-monde évoqué à l’image », note Charlotte Le Bon.

L’approche arrêtée, le choix de tourner sur pellicule s’imposa dans la foulée : « Le Super 16, ça donne une texture particulière ; c’est très sensoriel. Les couleurs ont un cachet particulier, les noirs aussi… J’avais envie qu’on ait l’impression d’être dans la tête de quelqu’un, en train de revisiter ses souvenirs. »

Miroir de l’âme

Au vu du titre, il est évident que le lac joue un rôle majeur dans l’intrigue. De fait, comme on le disait d’emblée, c’est plus qu’une simple toile de fond. Ici, ce ne sont pas les yeux, mais ledit lac qui devient en quelque sorte le miroir de l’âme.

« J’aimais cette image récurrente d’une surface lisse, miroitante : il y a un jeu entre la réalité et ce qui se passe en dessous, dans ce sous-monde dont je parlais précédemment. Je tenais aussi mordicus à ne tourner aucun plan sous l’eau, même si c’est souvent très beau. Je voulais au contraire qu’on ne soit jamais en mesure de voir ce qui se passe sous l’eau, que ça reste très mystérieux. »

Vous êtes intrigué ? Parfait ! Courez voir le film, vous ne serez pas déçus. Ah et, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Charlotte Le Bon confirme que son deuxièmelong métrage sera un pur film d’horreur. On a déjà hâte.

Le film Falcon Lake est présenté au FNC les 5 et 7 octobre puis prendra l’affiche le 14 octobre.