Femmes de lettres et de luttes

C’est jeudi soir dans la Ville Reine, sur la rue King, que s’est ouvert le Festival international du film de Toronto (TIFF). Cela, quelques heures après le décès de la reine Élisabeth II. Deuil national ou pas, la métropole ontarienne sera le centre de gravité de la planète cinéma jusqu’au 18 septembre : pluie d’étoiles filantes garantie. Or, le TIFF n’en a pas que pour le firmament hollywoodien et ses étoiles. Le film d’ouverture, The Swimmers, raconte l’histoire incroyable mais vraie de Yusra et Sara Mardini, deux soeurs ayant fui la Syrie en guerre avant que la première brille aux Jeux olympiques de Rio de 2016, en est un bon exemple.

L’est également Women Talking, campé dans une communauté mennonite isolée. Tout comme Holy Spider, qui se déroule en Iran, et Emily, en Angleterre.

S’ils semblent d’emblée distincts en tout, ces quatre films s’avèrent en fait parents, unis qu’ils sont par leurs héroïnes brillant en contexte hostile. Le thème de la sororité y agit comme une force tranquille ou bouillonnante, mais constante.

Précédé d’échos dithyrambiques depuis sa première à Telluride, il y a quelques jours, Women Talking est une formidable adaptation du roman de Miriam Towes écrite et réalisée par Sarah Polley (Away From Her, Stories We Tell). Le film met en scène Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Bukley, Sheila McCarthy et Frances McDormand. Qui dit mieux ?

Ces dernières incarnent des femmes membres d’une communauté mennonite rigoriste, qui se réunissent en secret afin de discuter des agressions dont elles sont victimes depuis des années, la nuit, alors qu’elles sont droguées. Les déléguées doivent à terme décider si les femmes resteront et pardonneront, resteront et se battront, ou partiront.

L’intrigue est en partie basée sur une infâme histoire vraie qui s’est déroulée dans une communauté du genre, en Bolivie. Déjà, plusieurs publications voient Sarah Polley aux Oscar. On le lui souhaite tant Women Talking est d’une poésie, d’une acuité et d’une puissance, surtout, inouïes.

Dénoncer et stopper

Dévoilé à Cannes (sous le titre Les nuits de Mashhad), où l’actrice Zahra Amir Ebrahimi a remporté le prix d’interprétation, Holy Spider revient sur la série de féminicides perpétrés en Iran par Saeed Hanaei.

Entre 2000 et 2001, il assassina seize travailleuses du sexe au nom d’une mission divine. Plutôt que d’emprunter l’avenue classique de l’enquête policière, le cinéaste Ali Abbasi a choisi de créer le personnage d’une journaliste : Rahimi.

Rahimi est déterminée, d’une part, à faire admettre aux autorités qu’un tueur en série vise des prostituées, et, d’autre part, à stopper le meurtrier, quitte à mettre sa vie en péril.

Loin d’être malhonnête, ce parti pris permet au film de brosser une peinture sociale cinglante, avec la protagoniste qui est constamment en butte à des institutions, et une société, misogynes (à l’instar du film de Polley). Là réside le vrai sujet du film, qui ne fait jamais de mystère de l’identité du tueur.

D’ailleurs, les scènes les plus troublantes, hormis celles des féminicides montrés dans toute leur horreur haineuse, concernent la famille de l’assassin. Il y a sa conjointe, qui, en phase avec une bonne partie de la population à l’époque, approuve les actes de son mari, jugeant que ces femmes « impures » méritaient d’être éradiquées : misogynie intériorisée. Il y a son jeune fils, qui, au bénéfice de Rahimi, recrée dans le moindre effroyable détail le modus operandi de son père en s’adjoignant les services de sa soeur cadette pour jouer la victime : misogynie transmise. C’est à glacer le sang, mais le message, ô combien nécessaire, passe.

Vraie fausse Emily Brontë

À des lieues de l’Iran islamiste du début des années 2000, Emily, de Frances O’Connor, nous transporte dans l’Angleterre de la première moitié du XIXe siècle. Le film revient sur la trop courte existence d’Emily Brontë, autrice du chef-d’oeuvre Les Hauts de Hurlevent.

Un peu comme le fait Holy Spider, Emily « fictionnalise » la protagoniste de manière à brosser un portrait social plus large : un portrait, là encore comme les films d’Abbasi et de Polley, largement axé sur la dimension misogyne du patriarcat en place.

Cette toile de fond, dépeinte avec beaucoup de finesse par la réalisatrice, qu’on a vue et admirée comme actrice dans le tout aussi « révisionniste pour le mieux » Mansfield Park, de Patricia Rozema, d’après Jane Austen, fait en outre prendre conscience à quel point il dut être ardu pour Emily Brontë et ses soeurs Anne et Charlotte de trouver — puis d’imposer — leurs voix. L’histoire d’amour contrariée avec un jeune curé, sur laquelle suppute le film, a une fonction similaire. C’est-à-dire que, loin de faire sombrer le film dans la guimauve, cet aspect du scénario d’O’Connor montre comment les femmes pouvaient payer cher le fait d’assumer leurs sentiments, alors que les hommes pouvaient a contrario se montrer inconstants sans en subir la moindre conséquence.

Qui plus est, cette sous-intrigue à saveur de passion tourmentée est parfaitement en phase avec les écrits gothiques d’Emily Brontë.

Femmes de luttes, femmes de lettres, Rahimi et Emily se révèlent ainsi des parentes inattendues, des soeurs spirituelles qui refusent de se cantonner aux cases étriquées que leurs sociétés et époques respectives leur ont assignées. Rahimi et Emily sont des insoumises, des battantes. Être témoin de leurs parcours respectifs, et de celui de Yusra et Sara Mardini, et de celui de toutes ces femmes qui décident de prendre parole dans Women Talking, a quelque chose d’inspirant, voire de galvanisant.