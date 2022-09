Le cinéma expérimental pour tous au FCVQ

Pendant que, cette année, les longs métrages de fiction volent la vedette au Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), bon nombre de pépites de cinéma expérimental québécois, plus discrètes, sont aussi à découvrir. L’événement est même devenu l’une des seules plateformes locales pour cet art, qui peine à se trouver un public dans la capitale.

« Le mot “expérimental” fait peur, mais le cinéma expérimental peut être ludique, touchant et populaire. Ça dépend de comment on le positionne », explique Paul Landriau, nouveau directeur de la programmation du FCVQ. Pour que l’événement puisse mieux « se relever » de la pandémie et encourager le cinéma québécois, dit-il, il a choisi cette année de seulement présenter des films québécois. Bon nombre de courts métrages d’ici aux formes plus expérimentales valent le détour.

Anne-Marie Bouchard, artiste multidisciplinaire et résidente de Québec, fera l’objet d’une projection rétrospective de son travail à ne pas manquer. « Anne-Marie sera étudiée dans les cours de cinéma canadien dans 20 ans, au même titre que Norman McLaren. Sa pratique est l’une des plus intéressantes en ce moment », indique Paul Landriau.

Neuf de ses films seront présentés dimanche soir au Circuit Beaumont, une nouvelle salle de cinéma située dans le quartier Saint-Roch et pilotée par l’organisme Antitube. Bien que formellement très différents les uns des autres, les films témoignent tous de l’intérêt de l’artiste pour le mélange des arts et des sciences, de son attachement aux images d’archives, ainsi que de sa grande sensibilité à son environnement.

Avec Atomes en quête d’immatérialité, par exemple, elle s’intéresse aux échelles de grandeur du cosmos. Avec Echos, elle transpose en musique un signal utilisé en acoustique sous-marine sous le fleuve Saint-Laurent.

« J’ai souvent les mêmes obsessions, je travaille beaucoup avec la science. En ce moment, j’essaie de tourner sur une matière biodégradable, autre que la pellicule traditionnelle. J’essaie de réfléchir à l’impact écologique de ma pratique. J’ai essayé les algues, mais ça n’a pas fonctionné », raconte Anne-Marie Bouchard avec un sourire.

Comme un concert de rock

Un autre programme expérimental, coup de coeur de Paul Landriau, s’intitule De la terreterreterre à la lune. Présenté vendredi après-midi au Musée de la civilisation, il est constitué de deux films d’une trentaine de minutes, deux voyages cosmiques envoûtants et texturés : earthearthearth, de Daïchi Saïto, et Sadovnik, de Primordial Dismemberment.

« Daïchi Saïto est un cinéaste majeur dans le cinéma expérimental. Il faut voir son film, c’est comme un concert de rock, une expérience sensorielle que n’importe qui peut apprécier », soutient Paul Landriau. Daïchi Saïto a d’ailleurs cofondé Double négatif, un collectif qui oeuvre à la production et à la diffusion de cinéma expérimental à Montréal depuis 2004.

Le FCVQ présentera aussi, pour la première fois en salle dans la capitale, les premiers courts métrages de l’illustre Denis Côté, plus expérimentaux que ses oeuvres récentes. Bien qu’ils soient disponibles en ligne sur Le Panoptique, la nouvelle plateforme de la revue Panorama-cinéma, un visionnement en salle en vaut la chandelle, étant donné le rythme lent et la nature souvent contemplative de ces films.

Paul Landriau, un ex-Montréalais qui a notamment travaillé à la programmation des Rendez-vous Québec cinéma et de Plein(s) écran(s), souligne « l’importance » de présenter « la programmation la plus diversifiée possible », et de la rendre « la plus accessible possible ».

« Il faut arrêter de penser que le public n’aime pas le cinéma expérimental. Si tu n’en proposes jamais, c’est certain que les gens n’auront pas le réflexe d’en voir », ajoute le programmateur.

Il déplore que le FCVQ demeure « pratiquement le seul moyen » de diffusion en salle de ce genre à Québec, même si le cinéma expérimental est loin d’être le principal volet de sa programmation.

Anne-Marie Bouchard est du même avis : « Le cinéma expérimental demeure trop centré à Montréal. On veut créer des étincelles dans les yeux des gens d’ici, leur dire que ce qu’ils font n’est pas obligé d’être marginal. »

À voir au FCVQ En plus du film d’ouverture, Niagara, de Guillaume Lambert, deux autres longs métrages québécois seront présentés en première au festival. Les amateurs de comédies voudront voir Les 12 travaux d’Imelda, de Martin Villeneuve — frère de Denis —, au Diamant, vendredi soir. Le film propose une impressionnante distribution comprenant Robert Lepage, Ginette Reno, Michel Barrette, Antoine Bertrand, Anne-Marie Cadieux et Yves Jacques. Il est constitué de saynètes comiques inspirées de la grand-mère du réalisateur, qu’il incarne lui-même. Le drame Snow Angel, campé dans les monts enneigés de la Gaspésie, raconte quant à lui la « descente aux enfers » d’une ex-professionnelle américaine de la planche à neige hantée par le traumatisme d’un accident qui a causé la mort d’une amie. Le film, présenté samedi, est le premier long métrage de Gabriel Allard, qui est aussi moniteur de planche à neige à ses heures.