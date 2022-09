«Hasta luego» papa Evo

En 2018, Guy Simoneau débarque en Bolivie après avoir terminé un documentaire sur les déplacés colombiens. Evo Morales, le premier président autochtone d’Amérique du Sud, est alors aux manettes de l’exécutif bolivien depuis déjà trois mandats et vient de contourner le référendum populaire en se faisant autoriser par la Cour constitutionnelle un quatrième mandat. Et ce qui devait être à l’origine un simple documentaire sur le quotidien des Boliviens, sous la houle des événements, s’est mué en témoignage de la tempête politique qui a scindé en deux la population et qui l’a poussée dans une lutte fratricide. Voilà la genèse d’Histoires boliviennes.

Le réalisateur québécois, qui connaissait déjà plusieurs pays du continent sud-américain, notamment la Colombie (pour son documentaire Desplazados : éternels oubliés), ne connaissait rien ou presque de la Bolivie avant d’y mettre les pieds pour la première fois en 2018. Il est aussitôt « tombé en amour » avec le pays, confie-t-il, avec ses habitants, sa culture, ses traditions ancestrales.

Lui qui faisait déjà des ateliers d’échange et de réalisation avec des populations autochtones, il n’a pu résister à l’envie de retourner en Bolivie dès le début de l’année suivante, pour y tourner un documentaire sur le pays le moins occidentalisé de l’Amérique du Sud. Pendant presque une année, Simoneau a donc suivi les populations locales dans ce qui façonne leur quotidien. Puis dans ce qui allait façonner leur avenir.

Aucun coup du hasard n’est à l’origine de sa présence à La Paz durant l’un des plus importants moments de l’histoire contemporaine du pays. Le cinéaste a suivi son instinct, qui disait vrai. « Je sentais déjà depuis plusieurs mois, avant les faits, qu’il y avait une grogne qui grandissait envers Evo Morales. Rendons tout de même à César ce qui appartient à César, Evo Morales [« papa Evo », comme l’appellent certains de ses partisans, NDLR] a beaucoup contribué à la valorisation de la culture indigène, à ce que la population indigène retrouve de sa fierté. Mais une partie des citoyens a fini par lui reprocher de s’accrocher trop au pouvoir. »

Une grogne qui, comme on le sait, a mené à la démission et à l’exil d’Evo Morales peu après sa réélection pour un quatrième mandat en 2019.

Au milieu de ces mouvements populaires, Guy Simoneau était donc présent, seul avec sa caméra. Complètement immergé, il nous fait vivre de l’intérieur le mécontentement, autant des pro- que des anti-Evo, à travers son documentaire.

« J’étais un peu comme Médecins sans frontières. Un blessé, quand il arrive, on ne lui demande pas de quel bord il est […] Je ne prends pas parti. J’avais des amis des deux bords. D’ailleurs, qui suis-je, moi, Québécois, pour prendre parti ? […] J’ai simplement voulu participer en tant que cinéaste, être témoin de tout ça. »

Il en ressort des moments très forts, aux images impressionnantes que le cinéaste a préféré montrer sans commentaires, audio ou écrits, afin de laisser la liberté au spectateur de se forger sa propre opinion.

Pourtant, de son année de tournage plus que mouvementée en Bolivie, ce n’est pas la grogne populaire vis-à-vis d’« Evo » que le réalisateur garde le plus en mémoire, mais la passion qui anime la population bolivienne. Une passion pour la politique qui la pousse à contester en pleurant, en criant ou en descendant dans la rue autant qu’une passion pour la vie, que les Boliviens veulent célébrer à grand renfort de rites et de fêtes populaires « flamboyantes ».

L’ambivalence de ces deux forces habite le film, et la fascination de Simoneau pour ce pays à mille lieues de nos repères occidentaux transpire dans chaque image du documentaire.

Plus qu’une trace d’un moment politique, Histoires boliviennes est, comme son nom l’indique, le témoignage d’un mode de vie millénaire qui s’adapte au monde moderne.

Histoires boliviennes Documentaire de Guy Simoneau, en salle dès vendredi