Dans la peau d’un meurtrier

La sensation sous ses doigts de cette gorge suffoquant fait éclater l’extase sur son visage. Bruno vient de tuer le petit François. Le plaisir monte encore tandis qu’il lui découpe la tête. Et juste après son geste, il se rend de lui-même aux autorités. Nous sommes dans le Cantal de 1905. À seulement 17 ans, voilà Bruno Reidal devant un groupe de médecins qui tentent de déterminer si ce jeune séminariste est fou ou non, et pourquoi il a commis un tel acte. Pour ce faire, ils vont demander au meurtrier de coucher sa vie sur le papier.

La réalisation est maîtrisée, précise, pointue. Mais ne vous laissez pas leurrer par cela comme par l’air chétif et maladroit de Bruno. Il s’agit bien ici du premier long métrage de Vincent Le Port. Et si le véritable Bruno Reidal restera à jamais le tueur en série qui n’a tué qu’une fois, on attend avec fièvre le jour où le réalisateur Vincent Le Port frappera à nouveau.

En effet, oui, cette histoire, atroce, est véridique. Celle d’un jeune paysan de la France profonde, introverti et torturé par ses pulsions, qui va égorger et décapiter un garçon de 12 ans avant de se rendre de son propre chef. Pour tenter de comprendre son geste, il sera confronté au professeur Lacassagne. L’éminent médecin, père fondateur de l’anthropologie criminelle, avait déjà servi d’expert au procès de Joseph Vacher, connu également sous le nom du « tueur de bergers », et qui a pris les traits de Michel Galabru dans Le juge et l’assassin de Bertrand Tavernier. Lacassagne va astreindre Bruno Reidal à un exercice : écrire sa vie et son crime. Raconter avec ses propres mots. C’est ce texte, conservé dans les archives du professeur Lacassagne, sur lequel se base le film. C’en est d’autant plus terrifiant.

Implacable

Fidèle au texte originel du tueur, dont il a fait lui-même l’adaptation, le réalisateur et scénariste Vincent Le Port ne fait ni dans la dentelle ni dans la fioriture. Il est aussi implacable dans sa mise en scène que les pulsions qu’il représente, et aussi froid que le regard assassin de Bruno. De quoi vous hanter pour quelque temps.

Bruno Reidal est un film à la sincérité crue, à l’image du témoignage qu’a laissé le vrai Reidal. C’est un récit à la froideur quasi médicale qui nous est fait. Le réalisateur s’engage dès le premier plan dans une mise en scène sans pitié ni jugement et s’y tient. Il laisse place à la voix de Bruno, à son regard incisif sur ceux qui l’entourent comme sur lui-même. La lucidité du jeune homme sur sa personne est tout simplement frappante.

Aussi frappante que le détachement avec lequel il nous raconte le pire. Les images de Le Port, souvent en caméra subjective, au diapason du ton de son létal narrateur, ne viennent qu’illustrer le récit de Reidal. La scène du meurtre est une claque en pleine figure. Froide, violente. La cruelle jouissance qui se dessine sur le visage de Bruno glace le sang comme rarement. Pourtant, Le Port, dans sa réécriture de la confession du meurtrier, parvient aussi à nous faire éprouver de la pitié pour Reidal.

La révélation Doré

Pour sa première fois devant une caméra, Dimitri Doré est une révélation. Lui qui avait été déjà repéré sur les planches comme un jeune prodige par les critiques théâtrales, confronté à l’objectif de Vincent Le Port, il affiche un regard intense et déstabilisant. Doré campe la personnalité complexe et dense de Bruno avec une subtilité désarmante pour son jeune âge.

Le film fait également la peinture d’une époque, de la vie paysanne du début du XXe siècle, à travers les yeux de son narrateur. Bien qu’elle soit résumée à la vision subjective du personnage de Bruno, elle n’en reste pas moins fondamentale. Le Port met en application le principe, novateur pour l’époque et introduit par Alexandre Lacassagne, selon lequel un crime est le fruit d’une personne et du milieu dans lequel elle vit.

Qu’on soit adepte ou pas des grandes affaires criminelles qui défraient la chronique, cette affaire-là est à ne rater sous aucun prétexte. Bruno Reidal offre une incursion rare dans un crime sans égal.

Bruno Reidal – Confession d’un meurtrier ★★★★ Drame biographique de Vincent Le Port, avec Dimitri Doré et Jean-Luc Vincent. France, 2021, 101 minutes. En salle.