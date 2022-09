«Pinocchio», ou le détournement d’un conte classique

Les relectures en prise de vue réelle des films d’animation produits par les studios Disney ont jusqu’ici donné lieu à du meilleur (Le livre de la jungle de Jon Favreau) comme à du pire (Dumbo de Tim Burton).

Les nombreuses adaptations du très sombre conte Le avventure di Pinocchio, de Carlo Collodi (1881), ont aussi donné lieu à du meilleur (en 2019, Pinocchio de Matteo Garrone, avec Roberto Benigni en Geppetto) comme à du pire (en 2002, Pinocchiode Roberto Benigni, qui s’y était donné le rôle-titre).

La version de Robert Zemeckis (Forrest Gump, Back to the Future), où des personnages en images de synthèse côtoient des acteurs et évoluent dans un monde « réel » (avec un résultat inégal), fait malheureusement pencher la balance du côté des ratages. Doit-on s’étonner que Disney ait choisi de la déposer directement sur sa plateforme Disney+ sans passer par les cinémas, malgré la présence au générique de Tom Hanks (ici malheureusement balbutiant et agaçant) ? Poser la question, c’est y répondre.

Le dessin animé prenait déjà des libertés très grandes par rapport à l’histoire originale afin d’en faire un conte pour enfants plus… avenant, disons. Ce que n’est pas le récit, très dur, de Collodi. Par exemple, dès les premières pages, Pinocchio y écrabouille d’un coup de maillet le grillon qui veut lui donner des conseils. (Oubliez Jiminy Cricket.) Un peu plus loin, la marionnette se fait pendre à un arbre après s’être fait griller la plante des pieds. Et ça continue ainsi, sur un rythme moins joyeux que Hi-Diddle-Dee-Dee et moins berçant que When You Wish Upon a Star.

Le film d’animation avait donc adouci l’Italie pauvre et rurale du conte, tout en permettant les écarts de conduite comme la consommation de bière et de cigares par Pinocchio et ses copains sur l’île aux Plaisirs. Ils en payaient le prix, mais s’étaient éclatés avant. Oui, redressement il y avait à faire ici. Mais il y a une différence entre actualiser un propos et le détourner jusqu’à lui faire perdre son essence.

Ainsi, dès le départ, le scénario de Chris Weitz (About a Boy, Twilight: Tentation) piétine et élimine toutemagie à force de vouloir expliquer pourquoi Geppetto désire tant avoir un « fils ». Ensuite, la dure quête initiatique de la marionnette se déroule désormais en une journée (quoi ? !). Puis, le pantin ne ment plus… sauf une fois, mais pour une très, très bonne raison (gentil garçon, va !). Tout à fait dans la personnalité du gamin de bois devenu chantre de la pensée positive (c’est lui qui le dit). Jusqu’à la baleine, espèce menacée dont on s’inquiète aujourd’hui avec raison, qui ne peut plus en être une, et Pinocchio corrige Geppetto à ce sujet : « Ce n’est pas une baleine, c’est un monstre marin. » OK, papa ?

Bref, devant cette tiède offrande, les attentes viennent de grimper de plusieurs crans au sujet du Pinocchio de Guillermo del Toro. Rendez-vous le 25 novembre.

Pinocchio (V.O.A. et V.F.) Conte de Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans. États-Unis, 2022, 105 minutes. Disney+.