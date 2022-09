À Venise, la cinéaste Alice Diop explore notre « rapport à la maternité »

À travers Saint-Omer, un film en compétition au festival de Venise inspiré d’une histoire vraie de procès pour infanticide, la cinéaste française Alice Diop a cherché à explorer « la grande question universelle » de notre « rapport à la maternité ».

Pour son premier long-métrage de fiction, la réalisatrice, César 2017 pour son court-métrage « Vers la tendresse », a confié à l’AFP avoir utilisé « un fait divers d’apparence sordide pour aller questionner quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est le rapport que toutes les femmes et tous les hommes ont avec la maternité ».

Laurence Coly, la protagoniste du film interprétée par Guslagie Malanda, est une immigrée sénégalaise accusée d’avoir tué son bébé de 15 mois en l’abandonnant sur une plage du Nord à marée montante. Le film, centré sur le procès, s’inspire directement d’un fait divers de 2013 et du procès qui a suivi.

Alice Diop a elle-même assisté à l’audience : « J’ai été obsédée par cette histoire dès le départ […] j’ai vraiment été très bouleversée, sidérée, traversée par beaucoup de choses assez intimes sur mon rapport à la maternité ».

« Toutes les femmes présentes au procès ont été percutées par quelque chose de très, très intime », affirme-t-elle. Une émotion que la réalisatrice tente, parfois maladroitement, de retranscrire dans son film.

L’accusée, oratrice hors pair au vocabulaire châtié, « est une surface de projection pour tout le monde », souligne la réalisatrice, primée en 2021 au festival de Berlin pour son documentaire « Nous ».

« C’est une femme d’une énorme complexité […] ce n’est pas une femme qui suscite forcément la compassion, c’est une femme extrêmement puissante, mais qui est aussi monstrueuse, qui est aussi pathologiquement folle, qui a des travers, qui a des zones d’ombre, qui n’est pas univoque », explique-t-elle.

« Ça a été un vrai plaisir de créatrice que de donner à voir […] la complexité d’une femme comme Laurence et de déciller les imaginaires sur ce qu’est une femme noire », explique la réalisatrice.

« Une femme noire, ça peut être une intellectuelle […] effectivement, ce ne sont pas des figures qu’on a l’habitude de voir, ce n’est pas là où on nous attend, mais c’est aussi là où nous sommes et, en fait, c’est là où je suis ».

« Une grande fierté »

Née elle-même en 1979 de parents sénégalais, Alice Diop a grandi à Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne avant de se lancer dans des études d’histoire puis de sociologie, qui l’ont conduite à l’atelier documentaire de la prestigieuse école de cinéma Fémis.

Pour elle, être une femme noire en lice pour le Lion d’or à Venise, « c’est une grande fierté », même si je ne suis que « le porte-parole de moi-même ».

Et de nuancer : « C’est vrai que je serais encore plus heureuse si je pouvais être tout à fait moi-même, c’est-à-dire que plus nous serons nombreuses, c’est-à-dire des femmes noires en compétition, plus j’aurai le droit à ma singularité, car je suis pas qu’une femme noire : je suis une femme noire qui s’appelle Alice Diop et qui est spécifique ».

« Moi, c’est quelque chose que je défends profondément dans chacun de mes films […], que le corps noir puisse porter l’universel. Ce n’est pas tout à fait gagné, mais je ne désespère pas que ce soit le cas un jour ! Déjà ma présence ici prouve que d’une certaine manière ça a été entendu », dit la réalisatrice, qui a travaillé avec Claire Mathon, directrice de la photo très en vue depuis le succès international de « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma.

Devant sa caméra, l’actrice Guslagie Malanda « a réellement habité Laurence », note Alice Diop. « Elle est sidérante, complètement habitée, hantée par le rôle ».