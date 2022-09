«Honk for Jesus. Save Your Soul»: la pas très divine comédie

Jusqu’à tout récemment, Trinitie et Lee-Curtis Child étaient à la tête de l’une des plus importantes congrégations baptistes du sud des États-Unis. C’était avant le scandale. En effet, Lee-Curtis aime les beaux jeunes hommes, qu’il a l’habitude de couvrir de dispendieux cadeaux : voilà qui jure avec l’image matrimoniale modèle, et traditionnelle, soigneusement construite par Trinitie et lui. Qu’à cela ne tiennent, le power couple déchu s’apprête à effectuer un retour à l’avant-scène. Et une équipe de tournage a été embauchée pour documenter la chose.

Basé sur son court métrage, Honk for Jesus. Save Your Soul est le premier long de la réalisatrice Adamma Ebo, qui signe également le scénario. Le film met en vedette Regina Hall (Girls Trip, Me Time) et Sterling K. Brown (la série This Is Us), et est en outre coproduit par le populaire cinéaste Jordan Peele, auteur de Get Out et de Nope (Ben non).

Usant de la formule du faux documentaire, Honk for Jesus. Save Your Soul s’amuse à brouiller la frontière entre réalité et fiction pour mieux tirer à boulets rouges sur sa cible, ici, les méga-églises et leurs pas toujours très saints patrons. Bizarrement, toutefois, le film rompt avec ce dispositif narratif de-ci, de-là, alors qu’on assiste à des scènes où ladite équipe n’est pas présente.

Sans hélas afficher leur brio, leur rigueur ni provoquer un niveau comparable d’hilarité, le film s’inspire à l’évidence des parodies de Christopher Guest tels The Best in Show, sur les concours canins, A Mighty Wind (Les grandes retrouvailles), sur l’univers parallèle de la musique folk, ou encore For Your Consideration, sur la frénésie de la course à l’Oscar d’interprétation.

Pour sa part, Honk for Jesus. Save Your Soul s’attaque à une cible facile : les tenants de ces méga-églises, avec leur attirail clinquant, leurs palaces kitsch, leur appât du gain manifeste et leur hypocrisie évidente pour tout le monde sauf pour eux-mêmes, sont en effet d’emblée des caricatures ambulantes.

Déroulement aléatoire

Or, justement, le film se borne à demeurer en surface, s’attardant plus volontiers à la vulgarité du luxe ostentatoire dans lequel vivent toujours les conjoints Child qu’à l’exploration de leurs motivations profondes. Les deux seules scènes où le vernis craque et où le film s’intéresse à ce qu’il y a dessous surviennent quand Trinitie refuse de réprimer davantage sa frustration : lorsqu’elle surprend Lee-Curtis en train de séduire un énième jeune homme, et lorsque la documentariste tente de lui faire croire qu’elle ne cherche pas à ridiculiser le couple avec son film (dans le film).

Ces passages sont électrisants, mais pas grâce à l’écriture ou à la mise en scène, non. C’est Regina Hall, chaque fois, qui transcende le matériel et livre une performance extrêmement sentie. Lors de ces deux scènes, on entrevoit brièvement le meilleur film que Honk for Jesus. Save Your Soul aurait pu être ; un film doté d’ambitions psychologiques, de velléités de critiques…

Malheureusement, il devient vite évident qu’à l’instar de Lee-Curtis, qui multiplie les idées de dernière minute mais se révèle incapable d’élaborer un plan cohérent, le film ne sait pas où aller. Trop souvent, on a l’impression d’un collage — et d’un déroulement — aléatoire. Y compris à la fin, qui paraît très abrupte, mais qui survient paradoxalement alors qu’on se demande depuis un moment quand le film va finir par finir. Bref, pas de quoi mettre une congrégation cinéphile en liesse.

Honk for Jesus. Save Your Soul ★★ 1/2 Comédie satirique d’Adamma Ebo avec Regina Hall, Sterling K. Brown. États-Unis, 2022, 102 minutes. En salle.