«Un bon patron»… et un faux jeton

L’entreprise fabrique des balances au sens premier du terme, comme des bascules pour peser les animaux ; mais aussi au sens figuré puisque, derrière les « nous sommes une grandefamille » répétés par le patron, l’hypocrisie est partout, les couteaux volent bas, se plantent préférablement dans le dos et sont, la plupart du temps, affûtés et lancés par le « bienveillant » propriétaire de la compagnie, son attitude paternaliste cachant du laid et du pire.

Bienvenue entre les murs de l’usineBásculas Blanco. À sa tête, Julio Blanco, héritier d’une dynastie provinciale régnant sur une petite ville espagnole dont elle fait vivre une partie des citoyens. Le « bon » patron d’Un bon patron (V.O., s.-t.f. d’El buen patrón) de Fernando León de Aranoa, c’est lui. Et lui, c’est Javier Bardem, qui prête son charisme au personnage, le façonnant petit à petit pour en faire ce qu’exige le scénario du cinéaste avec lequel il travaille pour une troisième fois (après Los lunes al sol et Loving Pablo).

Âpre à faire grincer des dents, cette critique sociale parle de la violence du monde du travail lorsqu’elle se pratique avec un sourire de façade et une bienveillance factice. Celle de Julio Blanco est de cette eau, depuis toujours devine-t-on ; mais plus encoreces jours-ci, alors que l’entreprise qu’il dirige est finaliste pour le prix de la compagnie la plus dynamique du coin. De l’extérieur, le gant de velours se fait plus doux tandis que de l’intérieur, la main de fer chauffe au rouge. Bien mal en prend au « bon patron », qui surutilise alors le bâton et oublie la carotte.

Résultat : un homme qui n’accepte pas son renvoi (Óscar de la Fuente, solide de fureur) campe, parfois avec ses enfants, de l’autre côté de la barrière de l’usine ; un directeur de production (Manolo Solo, touchant dans son désarroi), aussi ami d’enfance de Blanco, perd les pédales et accumule les erreurs après avoir découvert que sa femme le trompe ; l’un des plus vieux employés de l’entreprise (Celsa Bugallo, émouvant de fragilité) est miné à cause de son fils, qui a de graves problèmes avec la loi et l’ordre ; puis, il y a cette stagiaire (Almudena Amor, féline et énigmatique) dont le sourire sibyllin dit et cache à la fois.

Bardem au sommet

Autant de possibles bâtons dans les roues pour le patron obsédé par la visite prochaine des commissaires chargés d’évaluer sa compagnie. Il lui faut régler ces « problèmes » au plus vite. Sans perdre son charme souriant et ses façons mielleuses.

Ça ne peut que mal aller, et ça ira mal. Mais pour qui ? Et jusqu’où, puisque la bulle familiale menace d’éclater contre les murs de l’usine ?

Entouré d’une distribution solide, portant sur ses épaules un scénario un brin longuet dont le troisième acte frôle le « trop », mais qui se rachète grâce à ses dernières secondes (à placer au sommet de l’échelle de la « vachitude »), Javier Bardem — terrifiant dans No Country for Old Men des frères Coen, douloureux de tristesse et d’intériorité dans Biutiful d’Alejandro Iñárritu, dérangeant et dérangé dans Mother ! de Darren Aronofsky — trouve ici un autre personnage à sa mesure.

Le voir se modeler ainsi jusqu’au moindre frémissement de dégoût que son personnage en viendra à provoquer chez ceux et celles qui l’entourent est aussi splendide que troublant à observer. Du grand art « caméléonien », brut, sans artifice ni accessoires autres que lunettes et chevelure grisonnante. Dès lors, on ne s’étonne pas que le long métrage ait été la soumission officielle de l’Espagne aux Oscar 2022 et que, chez lui, il ait obtenu 20 nominations aux 36es prix Goya (un record) et qu’il en ait remporté six — dont meilleur film, meilleur réalisateur et, bien sûr, meilleur acteur.

Un bon patron (V.O., s.-t.f. de El buen patrón) ★★★ 1/2 Comédie satirique de Fernando León de Aranoa. Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente. Espagne. 120 minutes. En salle.