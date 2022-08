«Samaritan»: superpapy Stallone

Dans un présent parallèle, une métropole anonyme est au bord de l’effondrement social. Les iniquités, la pauvreté et le chômage endémiques alimentent une frustration délétère, quoique légitime : un terreau fertile pour Cyrus, un truand aux tendances mégalomanes qui entend tourner à son avantage cette insatisfaction de masse. Mais c’est sans compter l’opposition du jeune Sam, qui, avec l’aide de Samaritan, un superhéros que tout le monde croyait mort, contrecarrera les vils desseins de cet aspirant despote.

Terminée de longue date, cette production pas très super devait à l’origine sortir en salle à la fin de 2020, mais la pandémie et le rachat du studio MGM, distributeur du film, ont retardé sa parution. Voici donc que Samaritan (Le samaritain) paraît directement sur la plateforme Prime. C’est en définitive une bonne chose, en cela que Samaritan est carencé sur tous les plans justifiant habituellement qu’une oeuvre de ce genre soit vue sur grand écran : ampleur de la mise en scène, choix esthétiques, souffle épique…

En fait, le film de Julius Avery, réalisateur du pas mal plus chouette Overlord, s’apparente souvent à une série condensée en film à budget moyen. Prévisible, le récit peuplé d’archétypes et de situations vus cent fois, en mieux, avance cahin-caha.

Heureusement, Javon Welton (Ashtray dans la série Euphoria) est vraiment bien dans le rôle de Sam, ce gamin convaincu non seulement que Samaritan vit toujours, mais qu’il est en l’occurrence son vieux voisin misanthrope. Cette partition sied parfaitement à Sylvester Stallone, qui a passé une bonne partie de sa vénérable carrière à ressusciter ses personnages emblématiques Rocky et Rambo, dont on pourrait dire qu’ils sont en quelque sorte devenus, à force d’être mythifiés, des superhéros.

Bref, Stallone, qui a en outre produit le film, se glisse dans le rôle comme s’il s’agissait d’une seconde peau. Nombreuses, les scènes de combat prêtent en revanche flanc à une inconfortable, mais peut-être inévitable dichotomie. Ainsi, entre la théorie voulant que Samaritan soit (quasi) invincible, et la pratique révélant une star septuagénaire, si en forme soit-elle, aux mouvements accusant son âge, la magie prend le bord.

Tour à tour drôles et tendres, les interactions entre Sam et Samaritan constituent, pour le compte, les meilleurs moments du film.

Tonalité fluctuante

Pour le reste, on a droit à un méchant un brin ennuyant (si l’on était censés y voir une quelconque métaphore trumpienne, c’est raté). Pilou Asbaek (la série Borgen, Overlord) déploie des trésors de conviction, mais la partition est ce qu’elle est : un ramassis de clichés unidimensionnels.

Autre problème de taille, le film mise beaucoup sur une grande révélation de la onzième heure. Malheureusement, le scénario, à force de diversions malhabiles en amont, vend la mèche au bout d’une petite demi-heure environ. On se retrouve donc au dernier acte avec un pseudo « temps fort » dont les velléités dramatiques font involontairement sourire.

D’ailleurs, entre humour et drame, légèreté et noirceur, Samaritan joue sur tous les tons sans parvenir à une harmonie d’ensemble. Bref, c’est un cas de retraite qui aurait pu rester définitive.

Le samaritain (V.F. de Samaritan) ★★ Action de Julius Avery. Avec Javon Welton, Sylvester Stallone, Pilou Asbaek, Dascha Polanco, Moisés Arias, Sophia Tatum. États-Unis, 2020, 101 minutes. Sur Prime Video.