«Funny Pages», la première page d’une oeuvre encore à écrire

Quand un jeune dessinateur du New Jersey rêve de contre-culture et s’enfonce dans la misère.

Depuis l’époque glorieuse de Todd Solondz (Happiness, Storytelling, Palindromes), rarement a-t-on vu sur grand écran un tel assemblage de nerds, de geeks, de désaxés, et surtout d’antihéros à la banalité affligeante. Cela ne serait sans doute pas aussi manifeste si les personnages de Funny Pages, le tout premier long métrage du jeune Owen Kline (oui, le fils de Kevin Kline), ne déambulaient pas dans les coins les plus sinistres du New Jersey. Dans ce film, et sans doute dans la réalité, échouer dans un quartier comme Trenton équivaut à échouer tout court.

Entre des adolescents boutonneux et de vieux libidineux, Robert (Daniel Zolghadri, digne successeur de Michael Cera) tente de se frayer un chemin, mais pas celui tracé d’avance par ses parents, qui l’obligerait à poursuivre ses études.

Friand de bandes dessinées, surtout les plus corrosives — il a passé l’âge des aventures d’Archie et de celles fabriquées par Disney —, il rêverait de faire partie de cet univers pour en redessiner les contours. C’est l’espoir qu’un de ses enseignants, Katano (Stephen Adly Guirgis), lui fait miroiter, prêt à se dévêtir sans gêne ni pudeur pour que Robert fasse son portrait. La situation, absurde, se conclut de manière tragique, et pousse le garçon dans une direction inattendue.

Pour le système de justice

Des démêlés avec la justice vont l’amener tout bonnement à travailler… pour le système de justice. Merci à Cheryl (Marcia DeBonis), qui a su bien plaider sa cause devant un juge expéditif. C’est aussi le moment où l’adolescent décide de quitter son milieu confortable, direction Trenton, pour vivre dans un appartement sombre, hideux, surchauffé, qu’il partage avec deux énergumènes semblant sortis de l’imagination du bédéiste Robert Crumb.

À son boulot, lorsqu’il découvre que Wallace (Matthew Maher, une folie qui ne semble jamais feinte), un client de Cheryl, a déjà travaillé dans une prestigieuse maison de bandes dessinées, il voit là un signe du destin. Or, le pauvre homme semble lui aussi sorti d’un monde cauchemardesque, presque toujours impulsif, violent, un brin manipulateur. Le garçon voulait en faire son mentor ; il deviendra plutôt son pire ennemi.

Funny Pages évoque plusieurs univers graphiques et cinématographiques, et Owen Kline se les approprie goulûment, les enrobant de nostalgie, tournant en 16 mm pour mieux se rapprocher de l’esthétique des réalisateurs indépendants américains des années 1990 — époque totalement révolue.

En choisissant de composer avec la lumière hivernale, dans des sous-sols sans fenêtres, et des commerces éclairés au néon, Kline accentue la tronche blafarde et désespérée de ses personnages. Mal peignés, mal rasés, yeux exorbités, visages couverts de sueur ou surpris dans des positions parfois humiliantes, ils forment une galerie de désoeuvrés que le cinéaste nous oblige à regarder droit dans les yeux.

Si le film témoigne du désir farouche d’un jeune cinéaste à trimballer sa caméra dans les coins les plus sombres d’une société inégalitaire et schizophrénique, la démonstration témoigne d’un processus de maturité loin d’être achevé.

À vouloir enchaîner les provocations, à étirer certaines situations pour ne distiller qu’un grand malaise, Owen Kline exécute des pastiches d’univers et de démarches esthétiques qui souffrent parfois de la comparaison.

Ce n’est d’ailleurs pas étonnant que les frères Josh et Benny Safdie, réalisateurs (Good Time, Uncut Gems) et producteurs, aient reconnu en Owen Kline un cousin pas si lointain, éclairant les paumés de la grande région new-yorkaise avec la même cruauté et avec un même regard impitoyable. Funny Pages représente la première page, le premier chapitre, d’une oeuvre encore à écrire, et à dessiner.

Funny Pages ★★★ Comédie satirique d’Owen Kline. Avec Daniel Zolghadri, Matthew Maher, Stephen Adly Guirgis, Marcia DeBonis. États-Unis, 2022, 86 minutes