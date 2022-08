«The Territory»: l’écologie face au «brazilian dream»

Connaissez-vous les Uru-Eu-Wau-Wau ? Non ? Rien d’étonnant à cela. Ils ne sont plus que 180 représentants à peine de cette population indigène du brésil vivant dans un bout de forêt amazonienne cerné de fermes illégales. Le documentariste Alex Pritz les a suivis durant trois ans dans leur combat pour défendre leur territoire contre les colons qui s’approprient hectares et hectares de forêt à grands coups de tronçonneuse et d’incendies.

À la tête de cette communauté qui comptait autrefois des milliers d’indigènes, Bitaté, 18 ans seulement, guide le spectateur à travers la terre de ses ancêtres et au fil de son combat pour préserver ce qu’il considère comme « le coeur du monde ». Avec lui, l’activiste Neidinha Bandeira, qui connaît Bitaté depuis qu’il est né, fait le lien avec la civilisation moderne brésilienne avide de sauvegarder son trésor vert.

En face d’eux, on découvre Sérgio et Martins, deux colons convaincus du bien-fondé de leur démarche, qui défrichent avec acharnement ce qu’ils considèrent comme leurs terres.

The Territory, premier film du documentariste Alex Pritz, se distingue des précédents films sur la sauvegarde de l’Amazonie, car il nous présente à parts égales deux visions diamétralement opposées. Ne cherchez pas pour autant l’impartialité, ce n’est pas le but de ce documentaire qui tire une sonnette d’alarme déjà égosillée.

Le pot de terre contrele pot de fer

D’un côté, nous avons Bitaté et les siens, qui, bien qu’ils ne portent plus les vêtements traditionnels de leurs anciens, vivent de la forêt et de la rivière en toute harmonie. De l’autre, il y a les colons illégaux qui s’octroient des terres pour vivre leur « brazilian dream ».

Pour ces derniers, la lutte des Uru-Eu-Wau-Wau tient presque de l’insulte, car ces indigènes ne font rien du territoire auquel ils s’accrochent.

Les fermiers s’estiment d’ailleurs plus méritants, car eux créent quelque chose de leurs mains et voient dans leurs actions de déforestation le développement naturel de tout pays. Ils ne sont pas des criminels, mais des pionniers en attente du soutien de l’État.

Au fil des minutes qui s’écoulent, cette différence de vision prend des airs de guerre ouverte où les arcs et les flèches s’opposent aux machettes et aux fusils.

Particulièrement contemplatif dans sa manière de filmer les Uru et leur territoire, Pritz nous touche en plein coeur en nous immergeant dans le combat de cette communauté qui a peur de se voir disparaître. Les images satellites qui nous montrent le recul de la forêt au fil des années réussissent un K.-O. technique tant elles sont choquantes.

Les méthodes douteuses

Les colons, plus souvent désignés comme des « envahisseurs », sont, eux, diabolisés de façon croissante à travers des personnalités parmi les plus déterminées dont on découvre les méthodes douteuses sur fond de bande originale sombre au possible. Le procédé tendancieux est assumé, et son efficacité garantie sur les vues d’incendies illégaux.

Pour autant, jamais le réalisateur ne s’immisce dans le déroulé des événements, des plus légers aux plus tragiques. Il n’apparaît jamais à l’image ni ne laisse entendre le son de sa voix. Pas même lorsqu’il interroge les protagonistes de cette lutte territoriale. Celui-ci reste en retrait et laisse ses superbes images parler d’elles-mêmes avec une éloquence qui va droit au but.

Mieux encore, le film intègre des scènes filmées par les Uru en personne, qui ont trouvé dans les nouvelles technologies de tournage, et plus particulièrement les drones, une arme puissante de résistance.

Sans oublier la part de responsabilité des autorités, le documentaire tire à bout portant sur le président brésilien, Jair Bolsonaro, et sa politique anti-indigènes qui a fait se décupler la déforestation ces dernières années.

Auréolé du prix du public et du prix spécial du jury pour un documentaire à Sundance, The Territory est un pamphlet brûlant à l’efficacité redoutable pour la sauvegarde d’une Amazonie qui part en fumée.

The Territory ★★★ 1/2 Documentaire d’Alex Pritz. Royaume-Uni, États-Unis, Brésil, Danemark, 2022, 86 minutes, V.O. s.-t.a. En salle.