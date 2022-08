«C’est magnifique!» Ou pas...

Pierre, brave gaillard de 40 ans aussi naïf qu’un enfant de 5 ans, a vécu toute sa vie à l’écart du monde avec ses parents surprotecteurs. Cette vie plus que tranquille est bouleversée le jour où un arbre s’écrase sur le chalet familial, et par la même occasion sur les parents. Pierre se retrouve donc orphelin, sans domicile, et découvre en prime qu’il a été adopté. Lui qui n’a jamais connu le monde moderne est donc forcé de s’installer dans l’appartement lyonnais de ses parents adoptifs. Au gré de ses rencontres dans un monde pour lequel il n’est clairement pas adapté, il fait la connaissance d’Anne, chômeuse désargentée et désespérée, qui décide d’aider ce drôle d’énergumène à retrouver ses parents biologiques. Une quête identitaire qui lui fera perdre ses couleurs… littéralement.

L’acteur français Clovis Cornillac (Un long dimanche de fiançailles, Mensonges et trahisons) passe pour la troisième fois derrière la caméra avec ce conte moderne aux allures rétro. Et l’exercice de style poétique n’est pas ce qui réussit le mieux à celui qui voulait devenir boxeur avant d’abandonner les gants pour l’écran. Le réalisateur lyonnais avait visiblement de grandes aspirations pour ce film. Malheureusement, elles n’aboutissent que rarement. À vouloir trop en faire, il se perd.

Oui, Cornillac s’égare à moult reprises. À commencer par son propre personnage, dans l’écriture duquel l’acteur, réalisateur et scénariste confond naïveté et stupidité. Il en résulte des gags poussifs, à la limite du malaise. Pierre, qui a grandi dans un chalet et non dans une grotte, sait comme tout un chacun ce qu’est une vitre. On se demande donc pourquoi il en vient à se cogner à répétition dans un mur vitré comme une mouche qui s’acharne à essayer de sortir sans comprendre qu’elle est devant une fenêtre close.

À cela s’ajoute une interprétation qui manque de crédibilité de la part de l’acteur-réalisateur. Sauf quand celui-ci parle miel et horticulture. Réputé pour son engagement dans la préparation de ses rôles, Cornillac est ostentatoirement plus à son aise dans un registre qu’il a pu potasser. Sa partenaire, Alice Pol (Raid dingue, Supercondriaque), dont la présence dans la distribution d’un film est rarement gage de qualité, n’est pas plus crédible et fait passer l’intrigue sentimentale entre les deux personnages pour superflue.

« Tout ça pour ça »

L’ambiance visuelle bigarrée et surannée, elle, ne manque pas de charme sur le principe. Les coquetteries visuelles en la matière sont nombreuses, pas désagréables à l’oeil, mais, faute d’être plus affirmées, elles paraissent empruntées, quand elles n’ont pas tout simplement été oubliées. Clovis Cornillac réalisateur a laissé ici lui échapper le jusqu’au-boutisme qui le caractérise en tant qu’acteur et nous donne l’impression qu’il se glisse dans le costume d’un sosie de Jean-Pierre Jeunet. Rendons à Amélie Poulain ce qui est à Amélie Poulain.

Pas mieux réussi que sa direction artistique, le montage du film joue sur des effets de saccades et de micro-ellipses temporelles pour accentuer le comique de situation sans pour autant atteindre le dynamisme nécessaire à leur efficacité. Combinés à des plans qui ont parfois tendance à traîner en longueur quand la scène aurait plutôt eu besoin d’un découpage marqué, cela donne un rythme final pas assez soutenu pour se hisser à la hauteur des aspirations initiales.

Le compositeur primé Guillaume Roussel s’en tire mieux avec une bande originale plus en adéquation avec les attentes qu’amène ce type de film très stylisé, bien qu’elle ne figurera pas parmi ses meilleurs travaux.

Enfin, ce conte maladroit se voit gratifié d’une conclusion bancale au goût de « tout ça pour ça » bien décevant. La nouvelle proposition cinématographique de Clovis Cornillac ne se révèle réellement satisfaisante que sur les plans de Lyon, qui transpirent l’amour de l’homme de cinéma pour sa ville natale. Ça, c’est magnifique !

C’est magnifique ! ★★ Comédie fantastique de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac et Alice Pol. France, 2022, 98 minutes. En salle.