Deux façons d’aimer un enfant selon Fabien Gorgeart

Le magnifique film français La vraie famille, à l’affiche sur nos écrans et tourné en Bretagne, pourrait aussi bien se dérouler ici. Car les histoires de familles d’accueil avec leur lot de drames et de beauté nous sont familières. Le cinéaste Fabien Gorgeart explique en entrevue au Devoir depuis Paris s’être inspiré d’un drame d’attachement survenu chez lui dans son enfance, en y apportant des aspects fictionnels.

Ses parents avaient accueilli un petit garçon, élevé comme son frère, demeuré à la maison entre ses dix-huit mois et ses six ans. Sa mère s’était profondément attachée à lui, et tout le monde l’aimait, mais un jour le père naturel voulut le récupérer… Drame en la demeure !

Dans son premier long métrage, Diane a les épaules (2017), le cinéaste racontait le parcours d’une mère porteuse appelée à se séparer de l’enfant qu’elle portait. Le film fut bien accueilli en France et il lui adjoint cette oeuvre miroir. « Diane a les épaules m’a encouragé à reparler du lien maternel qui n’est pas toujours celui qu’on pense », confie-t-il.

Cette fois, il a voulu y aller plus franchement, en greffant au regard de sa famille celui du petit garçon désormais placé au coeur du film. « Je voulais aussi parler du père naturel qui veut retrouver sa place alors que la mère de substitution souffre dans sa chair de voir s’éloigner celui qu’elle considère comme son fils. J’ai été marqué au fer rouge par la présence de cet enfant parmi nous. Nous étions perdus. Que faire ? Aimer, mais pas trop… La problématique de la distance émotive à prendre est bien réelle. »

Faire place à « l’intrus »

Le film se voit divisé en deux volets. La caméra apparaît d’abord mobile puis, quand la tension dramatique s’installe, l’oeil adhère davantage au point de vue d’Anna (la mère), déchirée quand le père naturel réclame de plus en plus souvent l’enfant.

Au centre de La vraie famille : Mélanie Thierry (primée à Angoulême), exceptionnelle en Anna bouleversée par la séparation. « Par-delà ses performances de comédienne, elle est dans la vérité, avec ce quelque chose dans sa manière de parler qui apporte au personnage un côté populaire, précise Fabien Gorgeart. Entre Anna et le petit Simon, le contact relevait de l’évidence. La dynamique de la figure maternelle, je la connaissais par coeur. Reste que celle du père naturel ne m’intéressait pas trop au départ. »

Le cinéaste cherchait une voie nouvelle pour donner corps et vie à cet homme qui leur semblait un intrus, en sortant des oeillères d’Anna. Grâce à l’interprétation de Félix Moati en survenant, il eut la sensation de mieux montrer leurs chemins parallèles : « Ils ont deux façons d’aimer cet enfant. »

Apprendre à lâcher prise

Lyes Salem, qui joue le mari d’Anna, a impressionné le cinéaste qui a étoffé le rôle à son intention. Quant au petit Gabriel Pavie, il fut découvert en audition sauvage pour camper Simon. « J’ai vu un enfant de six ans devenir comédien sous mes yeux. Il devait faire plusieurs prises, mais à la fin, on obtenait toujours ce qu’il fallait. Dans la scène cruciale du cauchemar, je lui ai demandé d’improviser puis on est retourné au scénario. Il avait appris à lâcher prise. »

Avec ce film, le cinéaste avoue avoir acquis un regard plus complexe sur ce lien d’enfance qui l’a meurtri. « Ce qu’une famille est et devient, c’est déjà la même chose. Le rapport qu’on entretient avec nos propres parents évolue aussi. J’ai voulu tisser une fiction qui corresponde à ce que j’ai ressenti, en montrant ce que c’était pour nous une vraie famille, tout en laissant d’autres voix s’exprimer. Cette histoire est un drame mais non une tragédie. »

Un film patient et émouvant Avec ce second long métrage sur le lien maternel après Diane a les épaules, le Français Fabien Gorgeart plonge au coeur de l’amour d’une femme pour l’enfant qu’elle garde en tant que famille d’accueil. L’interprétation de Mélanie Thierry en mère substitut qui chavire quand le père biologique se rapproche du petit garçon est bouleversante. Ce film patient et émouvant, drôle, sensible, bien joué, bien éclairé, tout en nuances, en émotions et en justesse, est un drame familial d’une vérité

profonde, brillamment adapté de l’enfance du cinéaste,

quand sa famille gardait un

petit garçon.

La vraie famille ★★★★ Drame de Fabien Gorgeart. Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati. France, 2021, 102 minutes. En salle.