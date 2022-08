«Nanook of the North» et le grand écran colonial

II y a très exactement cent ans, un film tourné au Québec marquait l’histoire mondiale du cinéma. La première de Nanook of the North (Nanookl’Esquimau) a eu lieu au Capitol Theater de New York le 11 juin 1922. Le film a été projeté à Montréal, puis à Paris quelques semaines plus tard. En quelques mois, la diffusion des deux côtés de l’Atlantique Nord rapporta plus de 250 000 $.

Il s’agit vraisemblablement du documentaire inauthentique le plus influent de l’histoire du septième art. Le chef-d’oeuvre a été un des 25 premiers intégrés au National Film Registry de la bibliothèque du Congrès américain créée en 1989. « Nanook of the North représente l’un des films américains les plus significatifs : il opèrecomme une pierre de Rosette pour les débats sur l’éthique documentaire, la représentation, l’ethnographie, l’orientalisme », résume un texte publié il y a quelques semaines par l’institution de Washington à l’occasion du centenaire de la première projection.

En tout cas, cette recette pour raconter la « vraie vie » en mettant en scène des personnages réels emblématiques et attachants reste encore formidablement efficace. Le héros Nanook est devenu une sorte d’icône culturelle, cité dans les chansons, les romans, les bandes dessinées, les livres pour enfants. Il a donné son nom à des toutous, des vêtements et des accessoires de camping polaires.

Du colonialisme spectacle

Les débats ne manquent évidemment pas sur l’appropriation culturelle et le regard colonial charriés par cette oeuvre. La supercherie du faux documentaire a contribué à figer l’image d’un peupleengoncé dans ses traditions primitives. Le réalisateur Robert Flaherty a, par exemple, travesti la réalité en demandant à son comédien principal de ne pas utiliser de fusil. Le réalisateur aurait même mis ses interprètes en danger dans au moins une scène.

Il est aussi possible de voir dans l’oeuvre pionnière du cinéaste occidental un honnête effort de compréhension et même d’amour de l’autre à une période éminemment raciste qui organisait des zoos humains pour y exposer des « primitifs » du monde entier. On y retrouve aussi, peut-être, les traces d’une première collaboration artistique entre un Blanc et les Inuits avec des références dans les images filmées aux dessins et aux sculptures du Nord. De plus, The Flaherty Film Seminar, mis en place au Vermont en 1954 par Frances Hubbard Flaherty, veuve et collaboratrice de la première heure du cinéaste, continue de s’interroger sur l’éthique et l’innovation cinématographiques.

« Il y a tout un spectre de positions critiques de ce film dans le monde universitaire et dans le monde autochtone », reprend Nicolas Renaud, cinéaste et professeur à l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université Concordia, spécialiste des cultures autochtones du Québec. Lui-même est membre de la nation huronne-wendat. « Certains y voient une entreprise totalement coloniale, irrécupérable, dont on ne devrait plus parler. Moi, j’y vois le reflet d’un vieux colonialisme classique alimenté par l’exotisme de l’autre, mais en contrôle de la représentation. »

Mais dans l’Arctique, l’effacement de la culture s’est fait plus tard, quand quelques années de prêtres et de TV ont détruit deux mille ans d’histoire.

Il souligne que dans ce travail et ses documentaires subséquents sur d’autres cultures du monde, malgré d’indéniables qualités esthétiques et poétiques, le documentariste Flaherty expose une sorte de pureté traditionnelle menacée de disparaître face à laquelle l’Européen se sent tout de même supérieur avec sa technologie moderne. Dans une scène célèbre de Nanook l’Esquimau, des Inuits s’émerveillent d’un gramophone et finissent par mordre son disque.

« C’est du typique Flaherty : colonial, mis en scène, dit le professeur. Mais dans l’Arctique, l’effacement de la culture s’est fait plus tard [après le tournage de Nanook l’Esquimau], quand quelques années de prêtres et de TV ont détruit deux mille ans d’histoire. »

Présences autochtones

Nicolas Renaud participera lundi et mardi prochains au huitième colloque international Regards autochtones sur les Amériques présenté dans le cadre du festival international Présence autochtone. Des savants et des cinéastes venus de la Terre de Baffin à la Terre de Feu discuteront à Kahnawake et à Montréal. Un numéro spécial de la revue Panorama-cinéma sera lancé par la même occasion.

« On a commencé ce colloque en 2009 pour exposer ce que le cinéma autochtone peut apporter comme compréhension du monde », explique l’organisatrice de l’événement, Isabelle St-Amand, professeure de cinéma à l’Université Queen’s en Ontario. « Cette année, l’accent est mis sur les connexions et l’entraide entre les réalisateurs autochtones d’un bout à l’autre de la planète. Ces liens permettent de traverser des crises sociales ou politiques comme celle qu’on vient de vivre avec la pandémie. »

Ce cinéma par les Autochtones tranche avec l’oeuvre pionnière de Flaherty d’il y a un siècle. La professeure St-Amand cite en exemple le travail de la réalisatrice Kim O’Bomsawin, à l’origine du documentaire Je m’appelle humain sur la poétesse Joséphine Bacon et de la série télé Laissez-nous raconter qu’elle prépare pour Radio-Canada sur les onze Premières Nations du Québec et du Labrador.

« La reconnexion culturelle est un des thèmes majeurs du cinéma autochtone actuel, explique le professeur Renaud. C’est chargé d’implication parce qu’au Canada, les pensionnats et d’autres politiques ont opéré une rupture culturelle. »

La vision inuite

Lui-même, ses parents et ses grands-parents de la nation huronne-wendat n’ont pas subi les pensionnats, mais d’autres moyens ont entraîné l’assimilation culturelle de sa famille et des ruptures majeures chez son peuple qui leur ont fait perdre une perspective sur le monde, une façon de penser la politique ou les rapports sociaux, les structures de gouvernance traditionnelles, etc. « Les nouvelles générations recherchent tout ça en même temps, dit l’artiste pédagogue, une manière de nous projeter par l’imagination hors de la crise écologique ou qui renouvelle des principes d’égalité, par exemple. »

Rebondissements d’un chef-d’oeuvre Robert Flaherty (1884-1951), né dans les montagnes du Michigan, travaillait comme prospecteur minier dans le Grand Nord canadien quand il a commencé à développer une passion pour la photo et le cinéma. Ses premières images documentaires tournées dans les îles Belcher de la Baie d’Hudson ont été détruites dans un incendie en 1916. Revillon Frères, négociant français en fourrures depuis trois siècles, accepta de financer une nouvelle production que Robert Flaherty tourna pendant 16 mois, en 1920 et 1921, dans les environs de Port Harrison, au Québec, maintenant Inukjuak, là où la compagnie française exploitait un nouveau poste de traite. Le long métrage muet de 80 minutes Nanook of the North (Nanouk l’Esquimau), lancé en 1922, se présentait comme une capture brute de la vie du chasseur. L’Inuit Allakariallak incarnait cet homme « gentil, brave et simple », selon sa présentation dans la première vignette, le montrant pêcher l’omble de l’Arctique, chasser le morse et le phoque, utiliser les formidables inventions de son peuple des neiges, le kayak, l’igloo, le traîneau à chiens.

Le documentaire a établi le réalisateur comme « père du film ethnographique », mais aussi comme pionnier du cinéma indépendant en marge des mégastudios hollywoodiens. Nanook of the North était d’ailleurs distribué mondialement par Pathé Exchange, maison spécialisée dans les bandes d’actualités. Les réalisations subséquentes de Flaherty sur les habitants des îles Samoa (Moana) ou les cornacs indiens (Elephant Boy) n’ont jamais égalé son premier succès. Nanouk l’Esquimau a connu plusieurs reconfigurations. On peut visionner en ligne une déclinaison de 1947 avec musique occidentale plaquée qui accentue l’impression de la production coloniale. L’artiste Tanya Tagaq, originaire d’Ikaluktutiak, au Nunavut, a proposé une nouvelle bande sonore plus appropriée il y a une décennie. En 1994, un an avant sa mort, le réalisateur français Claude Massot tournait Kabloonak, mais en Sibérie, pour raconter le tournage du début des années 1920 au Québec, ajoutant une couche d’étrange fiction sur le faux documentaire.

La professeure St-Amand cite sa collègue sénéca Michelle Raheja de l’Université de Californie venue à son colloque montréalais il y a quelques années et qui a beaucoup écrit sur Nanook l’Esquimau. À la fois pour exposer et critiquer la vision coloniale du film autant que pour le regarder dans une perspective autochtone.

« Quand les Inuits regardent ce film, ils ne voient pas nécessairement la même chose que nous, dit Isabelle St-Amand. Même la scène du disque du gramophone, ils la trouvent apparemment très drôle. C’est donc important de considérer comment les Inuits eux-mêmes lisent cette oeuvre. »

Le petit-fils d’Allakariallak (qui incarne Nanook), Charlie Nowkawalk, témoigne dans le documentaire A Century After Nanook. Il raconte avoir été « sidéré » en découvrant le film centenaire montrant comment ses ancêtres vivaient et les changements opérés depuis dans le Nord, et ce, malgré la « dramatisation » et les exagérations présentes dans Nanook l’Esquimau. L’ancien maire d’Inukjuak, Simeonie Nalukturuk, né dans un igloo il y a près de 70 ans, ajoute que l’oeuvre permet de prendre la mesure des effets des changements climatiques sur la terre de Nanook l’Esquimau.