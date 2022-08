Le cinéma 3D boudé par le public 

Les films en 3D attiraient des foules de spectateurs il y a une dizaine d’années dans les salles de cinéma au Québec, mais l’effet de nouveauté semble aujourd’hui être chose du passé. L’assistance des projections en trois dimensions est carrément en chute libre depuis quelques années déjà.

Ce n’est pourtant pas l’offre qui manque. L’année dernière, plusieurs superproductions hollywoodiennes avaient droit à leur version 3D lors de leur sortie en salle, comme Dune ou encore le dernier Spider-Man, pour ne nommer que celles-là. Or, les spectateurs ont largement préféré voir ces films en 2D. Moins de 10 % des gens qui ont vu ces productions à grand déploiement au cinéma en 2021 ont assisté à une séance de projection en 3D ; le reste a économisé en optant pour le type d’images traditionnel, en deux dimensions.

Ces chiffres publiés en mai dernier par l’Observatoire de la culture et des communications donnent l’ampleur du désintérêt grandissant pour le 3D depuis 2012. À l’époque, pour les films offerts à la fois en 2D et en 3D, pas moins de 57 % des spectateurs choisissaient la deuxième option, bien que plus onéreuse.

« Les clients ne sont pas aussi nonos qu’on le pense. Ils se rendent compte que pour la plupart des films qui sont offerts en 3D, il n’y a pas de valeur ajoutée en réalité. Ce n’est qu’un prétexte pour leur demander 3 $ de plus. Et tout cet argent s’en va directement dans les poches des gros studios de Hollywood », avance Vincent Guzzo, propriétaire de la chaîne de cinémas du même nom.

Films moins spectaculaires

En 2008, l’homme d’affaires avait investi plus d’un million de dollars pour munir ses cinémas d’équipements 3D afin d’être en mesure de projeter dans cette forme le film d’aventures Voyage au centre de la Terre. Comme beaucoup dans l’industrie, Vincent Guzzo croyait alors que cette technologie représentait l’avenir du cinéma commercial. Et l’histoire lui a en partie donné raison avec la sortie l’année suivante d’Avatar,de James Cameron, qui allait représenter l’apogée du 3D.

Nombre de films à grand budget allaient dès lors être aussi offerts en stéréoscopie, comme on dit dans le jargon. Mais ceux-ci allaient s’avérer bien moins spectaculaires qu’Avatar, qui a été spécialement conçu pour la technologie 3D. Le genre a fini par s’essouffler. Lors de l’ouverture de son nouveau Méga-Plex à Saint-Jean-sur-Richelieu, l’hiver dernier, Vincent Guzzo n’a même pas cru bon équiper l’endroit d’un système pour le trois dimensions.

« Avant, les films en 3D étaient faits à la dure avec deux caméras. Mais aujourd’hui, ils se sont mis à faire ça en postproduction. Le rendu stéréoscopique est là, mais ça donne un résultat moins intéressant. En bon québécois, ça donne souvent l’impression d’être une job “botchée”, et ce n’est pas surprenant que les gens s’en détournent », affirme Robin Tremblay, qui enseigne à l’École des arts numériques, de l’animation et du design.

Malgré une perte d’intérêt qui ne se dément pas au sein du public, certains refusent d’enterrer une fois pour toutes le 3D. Vincent Guzzo va même jusqu’à laisser entendre que la sortie du second volet d’Avatar, prévue en décembre, pourrait le relancer. « C’est là que ça passe ou ça casse », indique le propriétaire des cinémas Guzzo.