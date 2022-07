«Vengeance»: l’homme qui voulait savoir (et créer un balado)

Journaliste au perpétuellement branché New Yorker et tombeur impénitent, Ben rêve de créer un balado « important ». C’est que Ben estime avoir quelque chose à dire. Quoi, au juste ? C’est secondaire : le fait est qu’il vendrait père et mère pour un surcroît de notoriété. Mais voici qu’à cause d’un imbroglio, Ben se retrouve dans un hameau texan, où une ancienne conquête vient de succomber à une surdose. Convaincu qu’il s’agit d’un meurtre, le frère de la défunte embrigade Ben qui, soudain, tient son sujet de balado. Entre tragicomédie et satire, Vengeance, de B.J. Novak, passe à la moulinette l’obsession pour les balados en général, et pour les « true crime » en particulier, en plus d’explorer une kyrielle de maux de société.

Découvert dans la version américaine de la série The Office, qu’il a coproduite, coécrite et coréalisée, en plus d’y jouer, B.J. Novak incarne Ben avec brio. Ben qui, il appert, ne garde à ce point aucun souvenir de la disparue qu’on se demande un temps s’il ne serait pas la victime d’une arnaque élaborée. Mais non : il est bel et bien du genre à passer plusieurs soirées et nuits avec une jeune femme, et à ne conserver ensuite aucun souvenir d’elle, pas même son prénom.

D’emblée antipathique, donc, avec son individualisme narcissique, ses théories pompeuses sur « l’Amérique » et sa condescendance aveugle, Ben exhibe graduellement une profondeur, des contradictions, et enfin, une empathie qui en font un protagoniste captivant.

De la même manière, Novak se plaît à déjouer les attentes avec la famille d’Abilene, la victime, présentant d’abord le clan comme une bande d’hurluberlus incultes, mais attachants, avant d’établir que ces a priori ne correspondent pas le moins du monde à la réalité. Ce faisant, le scénariste et réalisateur confronte non seulement Ben à ses préjugés, mais le public également.

Une identité complexe

Lio Tipton est poignante en Abilene, fantôme virtuel vu dans des vidéos filmées de son vivant. Aspirante autrice-compositrice-interprète, elle avait « quelque chose à dire ». Sans en abuser, Novak utilise ces passages afin de donner une vraie assise émotionnelle à son film, qui sinon aurait été davantage une pure comédie ; cela fonctionne admirablement.

Certains échanges, notamment entre Ben et la mère d’Abilene (J. Smith-Cameron, de la série Succession, est merveilleuse), ont un effet similaire, surtout au troisième acte, plus grave.

À cet égard, le film suit une courbe atypique. Au départ, l’humour dans tout son vaste spectre, du bon enfant au sardonique, domine. Puis, les éléments dramatiques s’accumulent alors que le film révèle, à l’instar des personnages, une identité plus complexe qu’anticipée.

Autre aspect fascinant : la dimension quasi documentaire, jumelée à de fort pertinentes considérations d’ordre éthique, pour tout ce qui a trait à la conception et la réalisation du balado. En productrice brillante que l’on croit dénuée de scrupules mais qui, ô surprise, est dotée d’une conscience, Issa Rae est d’ailleurs fabuleuse. Idem pour Ashton Kutcher, en producteur musical du cru porté sur les tirades philosophiques.

La notion d’imputabilité

À terme, le film ne cherche pas tant à identifier le ou la coupable, car pour peu qu’on se donne la peine d’observer, cette question est vite réglée (comme dans Maigret, également à l’affiche). En fait, ce qui semble réellement intéresser Vengeance, c’est la notion d’imputabilité : celle de Ben autant que celle dudit ou de ladite coupable.

Ce qui n’empêche pas le film de culminer dans une finale saisissante où, contrairement au début, on ne rit plus. Ce faisant, B.J. Novak dit quelque chose de significatif sur « l’Amérique », le petit miracle étant que dans son cas, ça ne paraît pas du tout pompeux.

Vengeance (V.O. et V.F.) ★★★★ Comédie dramatique de B.J. Novak. Avec B.J. Novak, Boyd Holbrook, Issa Rae, J. Smith-Cameron, Isabella Amara, Dove Cameron, Lio Tipton, Ashton Kutcher. États-Unis, 2022, 107 minutes. En salle.