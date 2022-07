Un Maigret fascinant

À Paris, par une nuit froide, la dépouille d’une jeune fille est abandonnée sur un trottoir. Il sera plus tard établi que la défunte était sans doute mineure, souffrait de sous-alimentation, et portait des bijoux en toc. Autant d’informations qui contrastent avec la robe haute couture qu’elle portait le soir de son meurtre. Qui était-elle ? C’est là le mystère que le commissaire Maigret, dans le film qui porte son nom, tentera d’élucider.

Campé dans les années 1950 et exsudant une élégance glacée, Maigret est tiré du roman Maigret et la jeune morte (1954). Le film marque le retour attendu de Patrice Leconte dans l’univers de Georges Simenon. Comme le prouva en 1989 son envoûtant Monsieur Hire, le cinéaste français est très à son aise dans la noirceur du romancier belge. Un constat renforcé par cette seconde incursion qui, si elle n’atteint pas les mêmes sommets de maestria que la précédente (Monsieur Hire est peut-être, avec Le mari de la coiffeuse et Le parfum d’Yvonne, le plus beau Leconte), s’avère très inspirée néanmoins.

Avec son coscénariste Jérôme Tonnerre (Confidences trop intimes, Les femmes du 6e étage), Patrice Leconte prend maintes libertés par rapport au roman, notamment en insufflant une bienveillance plutôt inédite au taciturne Maigret (« On aurait pu croire qu’il était de mauvaise humeur, mais ceux qui le connaissaient savaient que ce n’était pas le cas », écrivait Simenon), ainsi qu’en omettant les notes d’ironie sèche, quasi cruelles, présentes dans le roman — surtout lors du dénouement de celui-ci. L’enquête concurrente de Lognon a également été excisée. Des choix avisés.

Un autre aspect réussi du film réside dans ce parti pris d’évoquer, de visites à la morgue en vaines rencontres de témoins potentiels, la réalité fastidieuse d’une enquête.

D’épure et d’atmosphère

Le film est en outre habile à recréer un « autrefois » crédible aussi épuré que peuvent l’être les pages d’un Simenon. À cet égard, la formule consacrée selon laquelle « Simenon, c’est une atmosphère », Leconte l’a parfaitement intégrée. Dans Maigret, cela se traduit par une facture froide (forgée par la lumière d’Yves Angelo, directeur photo de Tous les matins du monde) qui, par jeu d’oppositions, fait davantage ressortir ladite bienveillance du commissaire.

Le commissaire qui, rapidement, fait de l’enquête une affaire personnelle en la ramenant — littéralement — chez lui. Et pour cause : feu sa fille aurait eu le même âge que la victime. D’où ces élans de mélancolie qui surviennent, çà et là.

Dans le rôle de « madame Maigret », qui sait aiguiller son mari, Anne Loiret est parfaite. Dans celui de Jeanine, une ancienne amie de la victime, Mélanie Bernier suggère un désespoir émouvant derrière une façade ambitieuse et calculatrice. La révélation du film est toutefois Jade Labeste, en jeune fille qui suit un parcours étrangement semblable à celui de la morte, et que Maigret prendra sous son aile.

Les répliques ciselées fusent, comme lorsqu’on demande au commissaire : « Que faites-vous pour forcer les gens à parler ? » Et lui de répondre : « Rien. J’écoute. » On n’en attend pas moins du réalisateur de Ridicule.

L’intrigue, pour le compte, est plus poignante qu’énigmatique, ce qui pourrait sonner comme un défaut pour un film policier, mais c’est en l’occurrence un compliment. De fait, contrairement à un « whodunit » d’Agatha Christie, le film, comme le roman de Georges Simenon, ne se préoccupe pas tant du « qui » que du « pourquoi ». Et encore, c’est d’abord et avant tout le désir du commissaire de redonner son identité à la morte qui propulse le récit.

Échos troublants

La victime ayant d’autre part été, comme on le découvre, une aspirante actrice avant sa mort horrible, on ne peut que faire le rapprochement avec l’affaire Elizabeth Short. Surnommée « le Dahlia noir », cette autre aspirante actrice, bien réelle celle-là, fit les manchettes à titre posthume lorsque son corps démembré fut retrouvé dans un terrain vague de Los Angeles.

À ce jour irrésolu, ce crime sordide inspira un roman à James Ellroy qu’adapta Brian De Palma. D’ailleurs, dans Maigret, l’extrait de film où apparaît la victime tient de l’hommage au Black Dahlia du cinéaste américain, qui usa d’un procédé parent.

Dans le rôle du commissaire joué auparavant par des pointures comme Michel Simon, Jean Gabin et Bruno Cremer, Gérard Depardieu (qui a lui-même perdu un enfant) est fabuleux, tout d’intériorité, de menus gestes et de regards parlants. Or, il est bien entendu impossible de ne pas songer aux allégations de viols et d’agressions sexuelles dont la star fait l’objet. Rappel : en 2018, l’actrice Charlotte Arnould allégua que Gérard Depardieu l’avait violée. En 2019, l’affaire fut classée sans suite par le parquet de Paris. Fin 2020, après d’autres démarches de Charlotte Arnould, une juge d’instruction ordonna la mise en examen de Gérard Depardieu. Pour mémoire, en France, une mise en examen débouche soit sur un renvoi devant un tribunal, soit sur un non-lieu. À ce jour, aucune décision n’a été rendue, et la présomption d’innocence prévaut.

Il n’empêche, le film parlant d’une jeune actrice vulnérable et de prédateurs puissants, un certain trouble ne manque pas de se manifester en cours de visionnement. En même temps, et c’est terrible de l’admettre, mais ce serait malhonnête que de ne pas l’avouer, cet écho par rapport à l’actualité ajoute au film un surcroît de fascination morbide. Même Simenon n’aurait pu inventer cela.

Maigret ★★★★ Drame policier de Patrice Leconte. Avec Gérard Depardieu, Mélanie Bernier, Jade Labeste, Aurore Clément, Clara Antoons, Anne Loiret, Hervé Pierre. France, Belgique, 2022, 88 minutes. En salle.