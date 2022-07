«Prey»: quand la proie devient prédatrice

Au début du XVIIIe siècle, Naru, une jeune Comanche, rêve de devenir guerrière-chasseuse. Elle est en l’occurrence douée, en plus d’être une pisteuse hors pair. Hélas, sa communauté en général et son frère aîné en particulier, Taabe, ne voient pas les choses de cet oeil. Mais voici que, lors d’une traque, Naru est témoin d’une attaque terrifiante, alors qu’un grizzly est réduit en charpie par un prédateur invisible, mais dont la silhouette prend graduellement forme à mesure que le sang de la bête la recouvre. Ce n’est là que l’une des nombreuses séquences saisissantes que contient Prey (Proie), un antépisode plus que concluant au classique du genre Predator, sorti en 1987.

« Il y a eu une sorte de confluence de plusieurs choses », explique Dan Trachtenberg, à qui l’on doit l’efficace 10 Cloverfield Lane (2016), lors d’une conférence virtuelle à laquelle Le Devoir a été convié.

« J’avais vraiment envie de faire un film qui serait principalement axé sur l’action et raconté visuellement, mais je ne voulais pas que ce soit juste amusant : je voulais y injecter du coeur et de l’émotion. »

Le réalisateur désirait en outre raconter une histoire d’« underdog », de champion en qui personne ne croit au départ. Incapable de se décider entre un drame sportif et un film d’action, Dan Trachtenberg décida de fusionner les deux, en quelque sorte. Puis, tandis qu’il mûrissait le projet, un souvenir revint inopinément le hanter : quand il était enfant, ses parents avaient refusé de le laisser voir Predator au cinéma, aussi ses amis lui avaient-ils raconté le film subséquemment, décrivant entre autres une scène impliquant le guide autochtone joué par Sonny Landham. Ce fut le déclic.

« Je me suis dit que nous avions vu beaucoup de ces films centrés sur Arnold Schwarzenegger en héros. Et si, me suis-je encore dit, je me concentrais plutôt sur un autre type de personnage ? Un personnage comme celui du guide. Tout cela a tourbillonné dans ma tête, formant la genèse du film. »

Devant le résultat, force est de constater que cette approche se sera révélée judicieuse. De fait, de Predator 2 (1990) à The Predator (Le prédateur, 2018) en passant par Predators (Les prédateurs, 2010), sans oublier, même s’il vaudrait mieux, Alien vs. Predator (Alien vs Prédateur, 2004) et Alien vs. Predator. Requiem (Alien vs Prédateur. Requiem, 2007), la série n’a fait qu’aller de mal en pis depuis l’opus originel, l’un des plus gros succès d’Arnold Schwarzenegger et du réalisateur John McTiernan, à qui l’on doit un autre classique du film d’action, Die Hard (Piège de cristal, 1988).

Très physique

Dans le rôle de Naru, Amber Midthunder, vue dans The Ice Road (Piège de glace, 2021), est fabuleuse et n’a en l’occurrencerien à envier à son musclé prédécesseur. L’actrice incarne en effet une héroïne qui doit mener deux combats : l’un contre les a priori des siens, et l’autre, contre une créature extraterrestre redoutable qui a fait de la forêt environnante son terrain de chasse du moment. Or, à l’instar de la communauté de Naru, le prédateur fait erreur en tenant la jeune femme pour quantité négligeable.

« Le film était très physique. Nous avons fait un camp d’entraînement de quatre semaines, Dakota [Beavers], moi et les autres gars, avant de commencer le tournage. »

À signaler, d’ailleurs, que dans le rôle de Taabe, ce grand frère tiraillé entre son besoin d’imposer son autorité mâle et son désir de reconnaître le talent évident quoiqu’insécurisant de sa soeur, Dakota Beavers s’avère aussi convaincant que charismatique.

« L’équipe de cascadeurs était là, ils préparaient les combats, poursuit Amber Midthunder. Nous avons étroitement travaillé avec eux. Et il y avait un entraînement pour les armes : le tir à l’arc de style comanche, les lances, les tomahawks… »

Souci d’authenticité

À cet égard, Prey affiche un souci d’authenticité historique inhabituel, et d’autant plus bienvenu, pour ce type de superproductions d’action hollywoodiennes. La raison tient essentiellement à un nom : Jhane Myers, la productrice du film.

« Le film est historiquement aussi précis que possible. Il faut savoir que nous ne disposions pas de beaucoup de photographies pertinentes ou de peintures. Et certaines de ces peintures ont longtemps été méprisées. Étant moi-même une artiste traditionnelle, en tant que productrice, en plus de tous les autres chapeaux que j’ai portés, j’ai pu vraiment imprégner [le film] de tout ce qui est comanche : la couleur de la terre que nous avons utilisée, la conception visuelle, les franges torsadées, le style de combats, le langage… »

Il est à noter, à ce propos, que si Prey a été majoritairement tourné en anglais, un doublage en comanche, avec les voix des interprètes originaux, sera également offert.

Prey sur Disney+ dès le 5 août