«Les nouvelles aventures de Gulliver»: un tout petit géant

À Lilliput, on attend le retour de « l’homme montagne », ce géant qui a sauvé le peuple 40 ans plus tôt. Dans une tirade chantée — et interminable —,King, le roi du royaume, louange et espère ainsi celui qui « sera capable de résoudre l’un après l’autre les titanesques problèmes ». Mais l’arrivée de Gulliver, tout petit derrière une porte immense, en déçoit plus d’un. Condamné à la prison à perpétuité, il devra faire des pieds et des mains pour convaincre les villageois de son identité.

Le film d’animation produit en Ukraine, dont le scénario a été imaginé par le président Zelensky, traduit cette volonté d’aller de l’avant malgré les vents contraires, de croire en soi peu importe les défis et les écueils rencontrés. Le nom du président dans cette production permet d’établir facilement et rapidement le parallèle entre le conflit qui sépare l’Ukraine de la Russie et celui qui perdure entre Lilliput et l’île de Blefuscu. De même que la petitesse de ce peuple de Lilliputiens devant le gigantisme de l’adversaire participe de la symbolique. Mais au-delà de ces corrélations, ce film réalisé par Ilia Maksimov s’accroche autant que faire se peut au légendaire Gulliver. Ainsi, à l’instar du récit écrit en 1721 par Jonathan Swift, Gulliver est au centre d’une querelle politique.

Mais contrairement à l’homme curieux, ouvert, soucieux des autres peuples et de leur culture, le héros est ici un être gonflé par la confiance, avançant à petits pas pressés, guidé et sauvé par la belle et blonde Marsi, de qui, bien sûr, il tombera amoureux. Derrière sa chevelure de prince et sa boucle de ceinture ornée d’un immense G, il a tout du petit prétentieux, constamment béni des dieux, aidé par ses amis, le fidèle et imposant Frelock et Squick, petite souris, compagne devant l’éternel, mignonne et attachante, sans qui il n’est rien.

Tape-à-l’oeil

Scénario facile, chargé de bons sentiments tels que le courage, la détermination, la confiance en soi qui permet d’arriver à tout, Les nouvelles aventures de Gulliver est au final un film convenu qui s’éloigne à la fois de Swift et qui minimalise le courage des Ukrainiens. Dès l’amorce, affreusement chantée par King, l’esprit comédie musicale donne le ton à ce qui suivra. L’action — souvent accompagnée de folklore anglais — est entrecoupée de quelques chansons, créations simplettes qui brisent le rythme et donnent envie d’aller s’occuper ailleurs. S’ajoute à cela une incohérence dans quelques éléments du récit. Il y a notamment cette notion « d’année-journée », selon laquelle une année passe en une seule journée. On verra ainsi les saisons défiler sans que Gulliver et ses amis changent d’un poil. Les enfants, particulièrement sensibles à ce genre de détails, risquent de relever cet élément.

On s’accroche tout de même à quelques faits intéressants, particulièrement à celui du Palais royal de Lilliput, une démesure qui rappelle celle de Versailles et ses grandeurs, à l’image des attentes que l’on a envers Gulliver. Tout comme à l’oeuf, élément récurrent dans ce décor et qui est à l’origine du conflit chez Swift. Enfin, un film rempli de bonnes intentions, mais soutenu par un ton léger et des personnages caricaturaux qui nous éloignent du récit original et tendent à brouiller cette histoire pourtant chargée de sens.

Les nouvelles aventures de Gulliver ★★ Film d’animation d’Ilia Maksimov. Avec les voix dans la version doublée en France de Marc Maurille, Jean-Pierre Leblan, Frédéric Souterelle, Kaïna Blada, Yann Pichon, Jean-Christophe Lecomte, Jean-François Pagès, Rémi Pous et Renaud Deine. Ukraine–Chypre, 2021, 85 minutes. En salle.