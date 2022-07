«Treize vies»: lorsque l’humanité s’unit

Le 23 juin 2018, après une séance d’entraînement de soccer sous un grand soleil thaïlandais, une équipe de 12 jeunes joueurs âgés de 11 à 16 ans ainsi que leur entraîneur adjoint décident d’aller explorer la grotte Tham Luang Nang Non, non loin de chez eux. Or, la saison des pluies est arrivée à l’improviste, piégeant l’entièreté de l’équipe dans la caverne inondée par endroits.

À la fois devoir de mémoire et ode à l’humanité, le long métrage américano-britannique Treize vies revient sur cet événement dramatique qui a duré 18 jours et qui a été grandement médiatisé autour du globe. Fidèle au récit qui n’a nul besoin qu’on y ajoute des artifices pour devenir prenant, le film met en lumière l’ensemble des ressources et des humains qui ont été mobilisés pour cette opération de sauvetage. Au total, plus de 5000 bénévoles provenant de 17 pays ont participé à l’effort de secours.

Volontairement sans archives (qui ne manquent pourtant pas, grâce aux médias) et possédant quelques longueurs, le film se rattrape par son illustration de la grotte. À plusieurs moments, une carte apparaît, qui permet au public de mesurer l’ampleur et la complexité de cette plongée de plusieurs heures.

Bien que la production relate ce récit sous un angle qui l’avantage, s’éloignant ainsi un peu de la réalité — les Britanniques et les Américains y occupent un rôle majeur, voire héroïque, en comparaison des autres —, le film rappelle avant tout la coopération à l’échelle internationale qu’a nécessitée ce drame ainsi que le caractère exceptionnel et historique de celui-ci.

Treize vies Amazon Prime Video, dès le 5 août