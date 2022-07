«Nope»: entre divertissement et métaphores

Le film Nope (Ben non) s’ouvre sur une séquence qui donne parfaitement le ton et la teneur de ce qui suivra. On y voit OJ et son vieux père Otis, un propriétaire de ranch, échanger quelques paroles banales entrecoupées de regards qui parlent davantage que les mots prononcés. Tandis qu’OJ retourne vers la maison, une mystérieuse pluie de petits objets s’abat sur l’enclos où Otis est en selle. À l’hôpital, une radiographie révèle qu’une pièce de monnaie a transpercé le crâne de ce dernier, le tuant. D’où vient cette averse insolite, ou plutôt, de quoi provient-elle ? La nouvelle production de Jordan Peele a tôt fait de répondre à cette question.

De fait, le premier acte commence à peine qu’OJ aperçoit dans le ciel ce qui ne peut être qu’une soucoupe volante. Les apparitions furtives du vaisseau, qui aspire humains et chevaux, sont également observées par Emerald, la soeur bohème d’OJ de passage au ranch.

Il faut savoir qu’en parallèle, le frère et la soeur collaborent avec des tournages hollywoodiens pour des scènes équestres. Fondée par feu Otis, l’entreprise est née, apprend-on, afin d’honorer la mémoire d’un ancêtre qui fut la toute première personne à apparaître sur en enchaînement d’images animées. Lequel enchaînement s’inspire de la série de chronophotographies d’Eadweard Muybridge The Horse in Motion (1878) : l’une des séquences montre un jockey noir qui, dans Nope, devient cet aïeul pionnier du cinéma.

C’est Emerald qui explique tout cela, vers le début du premier acte encore, à une équipe de tournage uniformément blanche, et manifestement peu intéressée. Ce passage « méta » est en l’occurrence loin d’être anecdotique, tant sur le plan du fond que de la forme. Jordan Peele place d’emblée OJ et Emerald sur une scène devant un écran vert, symbole par excellence des superproductions à effets spéciaux, avec l’équipe qui les écoute en retrait : noirs au centre, blancs en périphérie, en une inversion du modèle hollywoodien qui, s’il tend à lentement changer, reste dominant.

Interprètes formidables

Bref, dans cette « superproduction à effets spéciaux », réelle celle-là, alliant western et science-fiction, les vedettes sont deux acteurs noirs et les principaux seconds rôles sont tenus par des interprètes aux héritages latino et sud-coréen. Ils auront, en guise de cinquième roue du carrosse, un partenaire blanc, au troisième acte. À cet égard, Jordan Peele ne s’en cache pas, il fait des « thrillers sociaux », comme il le rappelait récemment à Variety, et la distribution même de Nope constitue une affirmation.

Au-delà du message, l’interprétation est, aspect fondamental, formidable. Daniel Kaluuya, découvert dans Get Out, premier méga succès de Jordan Peele où le racisme est littéralement horrifique, est fabuleux. Son OJ est un jeune homme de peu de mots, vieilli avant l’âge pour cause de responsabilités immenses. Taciturne, il affiche en outre un flegme souvent hilarant dans les moments les plus tendus. Antithèse d’OJ, Emerald est verbomotrice et ne tient pas en place, et Keke Palmer (Hustlers) est impayable dans le rôle. Idem pour le nouveau venu Brandon Perea, savoureux en commis de magasin d’électronique conspirationniste.

Dans le rôle de Jupe, un ancien enfant acteur qui s’est depuis réinventé en propriétaire de parc d’attractions, Steven Yeun (Walking Dead, Mayhem) se voit quant à lui imparti une sous-intrigue sur laquelle Peele insiste beaucoup, sans toutefois parvenir à l’arrimer au reste du film. Cela concerne les frasques d’un singe lors du tournage funeste de l’ultime épisode d’une comédie de situations dont Jupe était la vedette.

Il y a donc, au passé, ce singe « dressé », et, au présent, ces chevaux « domptés », chaque fois pour des fins de divertissement filmé… De toute évidence, Jordan Peele tente de passer un autre message, voire essaie de nourrir l’une de ces métaphores dont il a le secret, mais ce volet demeure inabouti, flou.

Inconfortable entredeux

Il en va un peu de même pour l’entité extraterrestre. Si Jordan Peele n’a aucune peine à établir ce que ce visiteur venu d’ailleurs désire, et la réponse s’avère aussi simple que logique, la propension du réalisateur à laisser sous-entendre — au moyen, ici, d’une réplique cryptique, là, d’un plan qui s’étire indûment — que ce vaisseau extraterrestre « représente » quelque chose de plus vaste, cantonne le film dans un entredeux inconfortable, entre le pétaradant Independance Day (Le jour de l’indépendance) et le cérébral Arrival (L’arrivée). Ne réalise pas Close Encounters of the Third Kind (Rencontres du troisième type) qui veut.

On dénombre quantité de scènes spectaculaires, angoissantes (cette virée nocturne dans l’écurie !), ou merveilleusement étranges, mais celles-ci sont entrecoupées de longueurs où la profondeur de la proposition est vraisemblablement supposée émerger.

De quoi cette soucoupe volante (qui revêt une apparence ridicule à la fin) est-elle une métaphore ? De l’humanité qui aspire la ressource et recrache ses déchets et s’étouffe dans son propre plastique ? Qui sait. Au moins Jordan Peele nous épargne-t-il les surexplications qui plombaient la seconde moitié de Us (Nous). À choisir, les disjonctions et imperfections de Nope sont plus intéressantes.



Ben non (V.F. de Nope) ★★★ Science-fiction de Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea, David Keith, Michael Wincott. États-Unis, 2022, 131 minutes. En salle.