Les enfants à la rescousse!

Abel et Marianne mènent un agréable train de vie à Paris. Des revenus confortables leur permettent d’habiter un appartement cossu. Ils ne manquent de rien, au contraire, en témoignent ces collections de montres d’Abel et de chaussures de Marianne. Mais, mais… Où sont passées les montres ? Et les chaussures !!? C’est que Joseph, leur fils de 13 ans, a, de concert avec une organisation internationale d’enfants, vendu les biens de ses chers parents afin de financer un plan de sauvetage de la planète. « Vous n’en aviez pas besoin. La preuve : j’ai tout vendu il y a trois mois sans que vous remarquiez quoi que ce soit ! » leur assène-t-il après les avoir informés de son geste. Savoureux et d’une pertinence brûlante, La croisade est le fruit d’une collaboration entre feu l’immense scénariste Jean-Claude Carrière et le cinéaste et acteur Louis Garrel, avec qui on s’est entretenu. Propos recueillis par François Lévesque.

Il semble qu’initialement, vous n’étiez pas convaincu par l’idée de départ proposée par Jean-Claude Carrière. Qu’est-ce qui vous gênait ?

On avait fait un film ensemble et on cherchait un nouveau sujet. Un jour Jean-Claude m’a dit : voilà, j’ai écrit une première scène. Cette première scène est en l’occurrence restée : elle ouvre le film. Je l’ai tout de suite trouvée géniale, elle avait un tempo comique super, mais après, quand j’ai compris que le sujet, c’étaient ces enfants militants, j’ai trouvé ça utopique. C’était comme une idée d’adultes qu’on aurait prêtée à des personnages d’enfants. Ma réaction l’a un peu vexé, mais même sa conjointe était de mon avis. Sauf que, peu après, Greta Thunberg a commencé à faire les manchettes, validant soudain le postulat de Jean-Claude. Il était comme ça, Jean-Claude : il avait un côté sourcier ; il sentait venir les choses. Et puis, l’écologie le préoccupait de longue date, puisqu’il avait écrit un roman là-dessus dans les années 1960.

Une fois que l’actualité a rattrapé le concept du film, vous avez continué de douter, mais pour d’autres raisons…

Oui. Ce n’est pas du tout mon genre, de faire des films politiques ou militants, donc j’avais des appréhensions. En même temps, le ton de la première scène était complètement burlesque : c’est comme ça que j’ai réussi à attraper le film par le bon bout, si je puis dire. Avec l’humour, et Jean-Claude était de cet avis aussi, on ouvre plus de portes. Ce qui me plaisait également, c’était la perspective de jouer ce père qui est le personnage le plus critique, voire réactionnaire, du lot. Du coup, avec l’humour j’entends, ça me permettait d’éviter que le public ait le sentiment de se faire donner une leçon de morale par un con de Parisien.

Vous avez affirmé n’avoir pas voulu faire un film militant. En quoi militantisme et cinéma ne font-ils pas bon ménage, selon vous ?

C’est-à-dire qu’on enfonce un peu une porte ouverte. Surtout sur un sujet comme l’écologie, l’environnement : on se sent tous coupables et, tout en se sachant dans le tort, lorsque quelqu’un qui n’est pas un scientifique ou un expert vient nous faire la leçon, ça nous rend fous. On se dit : « C’est bon, je sais tout ça : ne viens pas en rajouter alors que je me sens déjà impuissant. » C’était d’ailleurs une autre raison pour laquelle j’hésitais tant à faire le film : je ne voulais pas avoir l’air de celui qui comprend mieux que tout le monde. C’est aussi pour ça que je me répétais constamment de ne pas donner dans le didactisme.

Vous donnez la réplique à Laetitia Casta, votre épouse à la ville, que vous aviez déjà dirigée dans L’homme fidèle — le jeune Joseph Engel était lui aussi de la distribution de ce film. En tant qu’acteur, vous revenez volontiers vers certains cinéastes. C’est important pour vous, ces collaborations soutenues ?

C’est sans doute parce que je viens d’une famille de cinéma : mon père [Philippe Garrel] est réalisateur et ma mère [Brigitte Sy] est actrice. Et puis, au sujet de Laetitia, je crois que le public aime se demander, devant un film qui met en scène un vrai couple, ce qui est vrai et ce qui relève de la fiction. C’est comme un jeu. « Est-ce que cette engueulade a déjà eu lieu ou ils l’ont complètement inventée ? » Quand j’étais adolescent, j’étais fasciné par les films où je percevais une dimension autobiographique par rapport à la vie du metteur en scène. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais que les autres films, c’étaient de faux films. J’ai changé d’avis depuis ! Je travaille avec des gens de mon intimité, mais mes films sont purement fictifs.

La croisade n’était pas votre première collaboration avec Jean-Claude Carrière. Vous avez réalisé des films coécrits avec lui, ainsi que joué dans des films écrits par lui, mais réalisés par d’autres, comme son ultime projet, La lune crevée, réalisé il y a peu par votre père… Ici, vous êtes coscénaristes : c’était comment, de travailler avec lui ?

Je l’ai connu les dix dernières années de sa vie. Collaborer avec lui, c’était une sorte de perfection : il avait parcouru le monde entier, lu les livres du monde entier, travaillé avec150 metteurs en scène de cinéma et de théâtre [Luis Buñuel, Peter Brook, Jacques Deray, Pierre Étaix, Milos Forman, Jean-Luc Godard, Michael Haneke, Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau, Volker Schlöndorff, Andrzej Wajda…]. Son érudition était immense, mais il parvenait à la traduire en des termes simples ; ça transparaissait dans ses scénarios. On est devenus très amis, donc il y avait ce petit côté « Harold et Maude » entre nous : le type âgé et l’autre plus jeune. On s’appelait tous les jours. Il me manque.

En vitrine Avant-dernier projet de l’immense scénariste Jean-Claude Carrière (Le charme discret de la bourgeoisie, Le tambour, Cyrano de Bergerac), décédé en 2021, La croisade est, de manière émouvante sachant cela, un plaidoyer en faveur des enfants. Enrichi d’une satire amusée quoiqu’aiguisée d’une certaine gauche bobo bien-pensante, mais sclérosée dans son confort petit-bourgeois, le film s’ouvre sur une formidable séquence familiale venant admirablement mettre la table pour la suite. On y suit Abel (Louis Garrel, excellent en père buté) et Marianne (Laetitia Casta, tout en nuances d’ouverture) qui, ébahis, apprennent que leur fils Joseph (formidable Joseph Engel), en collaboration avec un vaste groupe d’enfants du monde entier, a vendu plusieurs de leurs possessions afin de financer un plan ambitieux — mais étonnamment réfléchi — de sauvetage de la Terre. Avec l’accélération des changements climatiques, une action radicale s’impose ! Dans ce récit adroitement construit, gravité et humour se mettent mutuellement en valeur. Coécrit avec le réalisateur Louis Garrel, le scénario dévoile en outre, graduellement, des enjeux et des intentions insoupçonnés au départ. Inspirée, la finale dans le désert n’est pas sans évoquer certains des chefs-d’oeuvre surréalistes de Luis Buñuel écrits, justement, par Jean-Claude Carrière.



La croisade

★★★★ Comédie dramatique de Louis Garrel. Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel, Julia Boème. France, 2022, 67 minutes. En salle. Comédie dramatique de Louis Garrel. Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel, Julia Boème. France, 2022, 67 minutes. En salle.