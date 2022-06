«The Ghost and Mrs. Muir»: madame et son fantôme

La série A posteriori le cinéma se veut une occasion de célébrer le 7e art en revisitant chaque mois des titres phares qui fêtent d’importants anniversaires.

C’est l’histoire de Lucy, une veuve résolue à refaire sa vie, par elle-même et pour elle-même. C’est aussi l’histoire d’un marin trépassé qui voit d’un mauvais œil l’arrivée de cette jeune femme dans sa maison. Ceci expliquant cela, c’est, enfin, l’histoire d’un amour voué à n’être jamais consommé. Paru en juin 1947, le film The Ghost and Mrs. Muir (L’aventure de madame Muir), de Joseph L. Mankiewicz, demeure éternellement jeune malgré ses 75 ans.

Preuve d’une influence certaine, on trouve trace de ce classique certifié dans quantité de « films de fantômes » subséquents, du déjanté Beetlejuice (de Tim Burton, 1988) à l’angoissant The Others (Les autres, d’Alejandro Amenabar, 2001), en passant par le romantique Ghost (Mon fantôme d’amour, de Jerry Zucker, 1990).

Pourtant, lorsque le nom de Joseph L. Mankiewicz est évoqué dans les cercles cinéphiles, le génial All About Eve (Ève, 1950) est généralement le premier de ses films à être mentionné. Peut-être en raison de sa composante sentimentale, The Ghost and Mrs. Muir est en comparaison un peu négligé. Cela étant, du moment qu’il est nommé, on n’a généralement que du bien à en dire.

Dans le cadre d’une rétrospective consacrée au cinéaste par la Harvard Film Archive, l’historien du cinéma Haden Guest écrivait à cet égard : « Le premier chef-d’œuvre enchanteur de Mankiewicz raconte l’histoire d’une jeune veuve qui défie avec audace les conventions sociales en abandonnant le Londres du début du siècle pour vivre dans un cottage côtier isolé hanté par un fantôme fringant et aigri. Riche évocation du deuil et de la mélancolie, The Ghost and Mrs. Muir fait écho à Virginia Woolf dans sa manière d’embrasser la mort comme une tendre force vivifiante, dans sa fascination pour l’océan, et dans sa focalisation sur une femme qui lutte pour trouver sa voix. »

Guest signale en outre une satire amusée d’un « patriarcat rigide ».

À la Cinémathèque française, on va encore plus loin dans les éloges : « Soyons subjectifs, Mrs. Muir est le plus beau film de Mankiewicz. […] Histoire de fantôme, de fantasme, d’un romantisme fou et d’une mélancolie poignante, d’une profonde modernité, Mrs. Muir se démarque aussi par son féminisme affirmé. »

Dans une lecture tout à la fois parente et divergente, le critique et historien du cinéma Joël Magny salue à raison « une étrangeté devenue progressivement familière », mais renvoie à Flaubert plutôt qu’à Woolf. Dans un essai rédigé pour le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), il soutient : « [Lucy] est prisonnière de son temps comme de sa propre conception, romanesque, voire romantique, de l’accomplissement de la vie d’une femme, victime d’un certain “bovarysme”. Elle comprend progressivement qu’elle ne peut réaliser ses rêves — mais sont-ils bien les siens ? — qu’à travers Daniel et dans la mort. Mais le choix d’un cottage aussi isolé du monde, cette silhouette noire endeuillée, n’annonçaient-ils pas ce destin auquel elle aspire sans désespoir, semblant épuiser ses forces à arpenter les sentiers de Whitecliff pour rejoindre le pays de ses rêves et des morts… »

Tutoyer la perfection

Cette seconde vision, si fascinante soit-elle, est toutefois contredite par plusieurs scènes du film, qui demeure très fidèle à l’esprit du roman de R. A. Dick, alias Josephine Leslie.

De fait, le film préserve le thème de l’émancipation développé tout au long du roman, où l’autrice écrit notamment : « En réalité, elle n’avait jamais eu le temps de s’apercevoir qu’elle ne vivait pas du tout comme elle l’eût souhaité et c’était seulement depuis que ses belles-sœurs lui avaient permis de délaisser les innombrables devoirs sociaux et mondains qu’elles lui imposaient auparavant qu’elle avait peu à peu découvert qu’il était de l’existence d’autres conceptions qui lui eussent beaucoup mieux convenu. »

Cette prise de conscience est en l’occurrence expertement montrée dans la séquence d’ouverture du film, lorsque Lucy annonce à sa belle-mère en pleurs et à sa belle-sœur outrée qu’après un an de veuvage, elle les quitte pour de bon. D’ailleurs, du côté de la Cinémathèque française, on encense « une réalisation qui tutoie la perfection ».

Or, il ne s’agissait que de la quatrième mise en scène de Mankiewicz. Arrivé à Hollywood en 1929, à 20 ans à peine, il débuta comme scénariste grâce aux contacts de son frère Herman J. Mankiewicz (sujet du film Mank, sur la genèse de Citizen Kane). Se taillant vite une réputation enviable, il put accéder au fauteuil de réalisateur.

De nos jours, ses trouvailles visuelles dans The Ghost and Mrs. Muir continuent de séduire. Dans son appréciation du film, le New Yorker parle d’un « flair subtilement expressif », notant : « Le passage gracieux des acteurs d’un côté à l’autre de la caméra et les transitions surprenantes qui en résultent ont une élégance musicale. Dépeignant le surnaturel avec une clarté rationaliste, sondant les paradoxes de la solitude et du désir, de l’expérience et de l’invention, Mankiewicz investit ce conte richement sentimental et tendrement nuancé d’un mystère philosophique profond et non résolu. »

Merveilleuse Gene Tierney

L’étrangeté, la romance, la fantaisie, la langueur amoureuse, tout cela, le compositeur Bernard Herrmann sut le traduire en musique. Malgré des partitions emblématiques pour Hitchcock (Vertigo, Psycho), celle de The Ghost and Mrs. Muir était sa favorite.

Une autre raison pour laquelle l’enchantement suscité par le film perdure réside dans la qualité de sa distribution : Rex Harrison, George Sanders, Edna Best, une toute jeune Natalie Wood, et surtout, surtout, Gene Tierney, que Mankiewicz connaissait de sa première réalisation, le drame gothique Dragonwyck (Le château du dragon, 1946).

Alors une immense star, Tierney avait triomphé dans le succès comique d’Ernst Lubitsch Heaven Can Wait (Le ciel peut attendre, 1943) et les classiques du film noir Laura (1944) et Leave Her to Heaven (Péché mortel, 1945). Dans The Ghost and Mrs. Muir, son jeu plein de vivacité conjugue détermination, chaleur et — le terme revient souvent pour être central au film — mélancolie.

Pour le compte, Mankiewicz aimait tout particulièrement collaborer avec les actrices, travaillant volontiers plus d’une fois avec les mêmes. Comme le rappelle Pascal Mérigeau dans sa biographie du réalisateur (Denoël, 1993) : « Cinéaste de la femme, personne, si ce n’est Cukor, ne le fut autant que lui. »

Son de cloche similaire chez Olivier Père, qui, avant de devenir directeur d’Arte Cinéma France, écrivait dans Les Inrockuptibles au sujet du cinéaste et de son film : « Mankiewicz, peintre de la femme, dresse le portrait d’une jeune veuve indépendante et moderne. »

Sans ambages, Père conclut : « L’histoire du cinéma hollywoodien est parsemée de rêveries et de récits d’amour teintés de fantastique. […] Mais The Ghost and Mrs. Muir reste en ce domaine onirique et précieux un must indépassable. »

Après avoir maintes fois revisité cette œuvre unique, on ne peut qu’approuver.

Le film The Ghost and Mrs. Muir est proposé en VSD sur la plupart des plateformes.