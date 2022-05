Entre deux mondes

Le 75e Festival de Cannes a tiré sa révérence samedi soir. La ville est de nouveau livrée à ses habitants après notre envolée d’oiseaux migrateurs. Étrange édition post-pandémique, qui tentait de renouer avec les fastes et les œuvres pré-chaos. Le tapis rouge était garni, mais les vedettes font-elles rêver autant qu’avant, depuis que chacun s’offre son quart d’heure de gloire sur les médias sociaux ?

Le septième art, bousculé par les plateformes qui font la grimace au grand écran, cherchait ses marques. Les cinéastes chargés en symposium de réinventer l’avenir appelaient surtout au retour des salles pleines comme avant. Mais comment envisager les lendemains glorieux quand le sable vous glisse entre les doigts ?

Certaines voix critiques virulentes reprochaient ces derniers jours à Cannes de protéger un cinéma d’auteur qui bat de l’aile, en accueillant toujours les mêmes ténors dans sa compétition. Quand même : si le grand rendez-vous de la Côte d’Azur ne défend pas une certaine idée du cinéma, qui le fera ? Reste que les festivals de l’automne, Venise au premier chef, accueillent dans leur course des productions de Netflix et consorts. Ainsi font-ils de l’ombre à la manifestation printanière, laquelle refuse l’accès aux plateformes pour la course à la Palme d’or. Cannes pourra-t-il tenir contre le puissant lobby français des exploitants de salles, qui défend mordicus le cinéma sur grand écran ? Sans doute pas longtemps.

Ajoutez cette année des problèmes de billetterie déficiente (nos badges ne suffisaient plus à entrer dans une salle) et des pannes informatiques en début de marathon. Quant aux œuvres en compétition, leur niveau se révélait plus faible que d’habitude. Des festivaliers grognaient à l’unisson.

Cannes reste Cannes, avec ses fastes, ses polémiques, ses films et ses montées des marches, mais les influenceurs se font tirer le portrait désormais comme les vedettes. Les réseaux sociaux sont omniprésents. Drôle d’ambiance, où deux mondes s’entrechoquent.

Quant au palmarès de samedi, il nous a laissés sur notre faim. Faute d’audace, le jury présidé par l’acteur français Vincent Lindon n’aura pas su offrir une cohérence dans ses choix, semant à tous vents, pas toujours dans le champ des plus méritants. Du côté des thèmes abordés, les familles dysfonctionnelles, les désarrois des laissés-pour-compte, l’angoisse existentielle et artistique témoignaient d’une époque blessée qui ignore comment panser ses plaies.

La Palme d’or, Triangle of Sadness, du Suédois Ruben Östlund, déjà consacré ici avec The Square en 2017, couronnait un film drôle, aux effets sensationnels, sur des répliques incendiaires, qui pourra viser un large public et faire rayonner le nom de Cannes. D’ailleurs, il sera distribué chez nous par Entract Films. Mais cette fable sur le choc des classes sociales s’essoufflait très fort en dernière partie.

Et en multipliant les lauriers ex æquo, pour le Grand Prix et pour le Prix du jury, ce jury-là aura montré surtout ses divisions profondes. Vincent Lindon a voulu manifestement plaire à tout un chacun. Il avait beau célébrer urbi et orbi la bonne entente de son groupe, tout suintait les choix de compromis.

On était ravis que le Grand Prix du jury couronne le subtil, touchant et admirablement joué Close, du Belge Lukas Dhont, mais le plus fragile Stars at Noon, de Claire Denis, malgré sa grâce et son scénario sinueux comme des variations de jazz, ne méritait pas de monter en doublé aussi haut que lui. Même topo pour le Prix du jury ex æquo. Le formidable Hi-Han (EO), du Polonais Jerzy Skolimowski, avec son road movie à hauteur d’âne, aurait dû monter plus haut, afin que soit célébrée l’originalité de ce film formidable. Que faisait Le Otto Montagne, des Belges Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen, que nul ne voyait au palmarès tant ses interprètes n’avaient pas convaincu ni ému, à ses côtés ?

Et créer un prix du 75e pour l’offrir aux frères Dardenne, déjà tant primés sur la Croisette (ici avec Tori et Lokita), témoignait d’un manque de renouvellement flagrant. Cannes devrait tendre une perche aux nouveaux venus et aux cinéastes d’expérimentation, en offrant des symboles inédits aux temps présents, plutôt qu’en arpentant les mêmes sillons, qui n’en ont guère besoin.

Une œuvre difficile et brillante comme Pacifiction, du Catalan Albert Serra, aurait pu recevoir cet honneur anniversaire avec davantage de panache, ce qui aurait lancé un vrai coup de chapeau au cinéma de haute maîtrise. Benoît Magimel, incomparable en héros trouble de ce film apocalyptique tourné à Tahiti, méritait de son côté haut la main le prix d’interprétation masculine. L’offrir à Song Kang-ho pour son héros magouilleur du Broker de Hirokazu Kore-eda, c’était marcher sur les traces de Parasite, où il avait tenu un rôle marquant.

Un palmarès n’est qu’un palmarès, un choix de neuf personnes aux sensibilités différentes, mais le Festival aurait eu besoin d’asséner un coup de poing lors de sa remise de prix. Il nous a laissé plutôt une impression de déjà-vu, là où on aurait eu besoin d’un télescope pour regarder au loin.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.