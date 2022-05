Le cinéma d’ici gagne le coeur des spectateurs

La pandémie a plombé l’achalandage dans les salles de cinéma, mais les films québécois ont quand même su se tirer d’affaire dans les circonstances. En proportion, le cinéma québécois connaît sa meilleure performance depuis son niveau record du début des années 2000 : un brin d’espoir après avoir touché les bas-fonds lors de la dernière décennie.

Selon des données publiées par l’Observatoire de la culture et des communications, le cinéma d’ici a représenté 13,5 % des entrées en salle en 2021.

Du jamais vu depuis 2005, quand la part des films québécois au box-office s’était rapprochée de la barre des 20 % grâce à des succès comme C.R.A.Z.Y. et Aurore.

Moins de blockbusters

« Partout sur la planète, ce sont les cinématographies nationales qui ont aidé à la fréquentation des salles durant la pandémie. En Italie, le cinéma italien a repris du poil de la bête, même chose pour le cinéma britannique au Royaume-Uni, pour le cinéma allemand en Allemagne. […] Il y a eu moins de blockbusters américains, et ça a laissé de la place pour d’autres films », rapporte Mario Fortin, président-directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée.

Tout juste de retour de Cannes, Mario Fortin relate qu’il a été beaucoup question de cette tendance lors du prestigieux festival qui rassemble des acteurs de l’industrie venus du monde entier.

Se poursuivra-t-elle, maintenant que le retour à la normale se dessine et que Hollywood commence à reprendre sa vitesse de croisière ?

« Il y a de bons films québécois qui devraient bien faire cette année. C’est bien parti. Mais après deux ans de pandémie, je ne veux plus faire de prédictions. On est peut-être sortis du tunnel, mais nous sommes toujours aveuglés : on ne sait pas encore où on s’en va », précise M. Fortin, toujours marqué par les confinements successifs qui l’ont forcé à cesser ses activités durant plusieurs mois.

Période trouble

Entre les fermetures et la distanciation sociale qui limitaient les profits, les salles de cinéma ont évidemment pâti de la pandémie. L’assistance en 2021 est en baisse de 63 % par rapport à 2019, avec 7 millions de billets vendus pour des longs métrages, toutes origines confondues.

Les films québécois ont généré 0,9 million d’entrées, ce qui, en proportion, est mieux qu’avant la pandémie, mais demeure inférieur de 40 %, en valeur absolue, aux chiffres de 2019 (1,5 million).

La pente à remonter est sans doute trop abrupte pour 2022, mais Mario Fortin a bon espoir que la fréquentation reviendra à son niveau d’avant-pandémie d’ici quelques années, en dépit de l’explosion des plateformes en ligne.

« Les salles auront toujours leur place. L’être humain a besoin de sortir pour se divertir. Écouter un film dans son salon, c’est le fun, mais ça ne remplacera jamais l’expérience au cinéma », ajoute-t-il, peu inquiété par les Netflix et Amazon Prime de ce monde.

Période d’accalmie

Et pour cause : l’affluence en salle avoisinait déjà les chiffres de 2019 à la fin de l’été 2021, lorsque la capacité n’était plus réduite par les règles de santé publique.

Durant cette période d’accalmie, Le guide de la famille parfaite a connu un véritable triomphe, se faufilant parmi les grosses productions hollywoodiennes pour se hisser à la 8 position des films les plus populaires de l’année dans la province.

Si on ne s’intéresse qu’au cinéma québécois, la comédie dramatique de Ricardo Trogi qui met en vedette Louis Morissette compte pour plus de 20 % des entrées de 2021.

À eux seuls, les trois films québécois les plus vus de l’année — Le guide de la famille parfaite, mais aussi Maria Chapdelaine et L’arracheuse de temps — ont occupé 43 % du marché local.

Les dix films québécois les plus populaires en salle en 2021 1. Le guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi : 207 000 entrées 2. Maria Chapdelaine, de Sébastien Pilote : 100 000 entrées 3. L’arracheuse de temps, de Francis Leclerc : 96 000 entrées 4. Sam, de Yan England : 68 000 entrées 5. Le club Vinland, de Benoit Pilon : 66 000 entrées 6. Aline, de Valérie Lemercier : 64 000 entrées 7. La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette : 55 000 entrées 8. Souterrain, de Sophie Dupuis : 49 000 entrées 9. Maria, d’Alec Pronovost : 45 000 entrées 10. Félix et le trésor de Morgäa, de Nicola Lemay : 33 000 entrées