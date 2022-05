«Coeurs vaillants»: l’art d'éclipser son sujet

La France occupée, en 1942. À Paris vient de se produire la rafle du Vélodrome d’hiver, page d’histoire immonde ayant vu l’arrestation et la déportation vers les camps de la mort de plus de 13 000 juifs. Chargée de transporter du Louvre vers le Domaine de Chambord, c’est-à-dire loin des nazis, divers trésors artistiques, Rose en profite pour faire de même avec six enfants juifs. Voici donc les trois filles et les trois garçons âgés d’environ 6 à 16 ans contraints à une étrange vie de château, à l’abri, mais pour combien de temps ? D’emblée, le film Cœurs vaillants a pour lui une situation de départ prenante.

Hélas, cette fiction historique n’est pas à la hauteur de son sujet. Concoctée par pas moins de cinq scénaristes, l’intrigue s’inspire librement de la réalité des enfants cachés durant l’Occupation, sort que connut la grand-mère de la réalisatrice Mona Achache. Le personnage de Rose (excellente Camille Cottin) est en outre basé, en partie, sur une vraie figure historique : Rose Valland, conservatrice du Louvre qui contribua à la récupération et à la restitution de dizaines de milliers d’œuvres spoliées par les nazis.

Une fois passée la séquence d’ouverture remarquable où l’on partage, à travers de minces interstices, le point de vue parcellaire des enfants dissimulés dans une caisse, les problèmes s’enchaînent. D’abord, en dépit d’un contexte en théorie éminemment dramatique et de la menace permanente qui plane, la tension fluctue sans arrêt, inconstante, surtout en seconde partie, campée en forêt. C’est à la musique, dont la teneur techno jure avec le cadre bucolique, qu’il revient de générer artificiellement du suspense.

Surenchère visuelle

Tour à tour tapageuse dans ses mouvements et esthétisante dans sa facture, la mise en scène nuit au film bien plus qu’elle ne le sert. Car l’atout principal de Cœurs vaillants, ce sont les jeunes interprètes, toutes et tous très justes et très crédibles.

Or, souvent, les nuances de leur jeu se voient écrasées par la surenchère visuelle et autres coquetteries plastiques (tel ce filtre bleu, la nuit, qui entraîne momentanément — et malhabilement — l’action du côté du conte). Lors d’une scène poignante dans un marécage, l’immobilité relative et la proximité privilégiée après qu’un des enfants (bouleversant Ferdinand Redouloux) eut assisté à un événement tragique montrent ce que le film aurait pu être avec une approche plus sobre.

D’ailleurs, les moments d’authenticité surviennent lorsque la caméra cesse de s’agiter ou de se préoccuper de jolies compositions, et se concentre sur les visages lors de gros plans simples, mais révélateurs. Ce n’est malheureusement pas suffisant pour créer une réelle intimité avec les jeunes protagonistes, la réalisatrice braquant plus volontiers les projecteurs sur son propre savoir-faire.

Triste paradoxe qu’un film qui célèbre la résilience des enfants éclipse à ce point ces derniers.

Coeurs vaillants ★★ 1/2 Drame de Mona Achache. Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl, Ferdinand Redouloux, Lilas-Rose Gilberti, Asia Suissa-Fuller, Luka Haggège, Félix Nicolas. France, 2022, 85 minutes. En salle.