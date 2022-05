Les cinéastes en réflexion existentielle

Les mutations de l’univers du cinéma inquiètent et fascinent bien du monde. Dans les grands festivals par-dessus tout. Ceux-ci ont fort à perdre si leur socle s’effondre. Les débats existentiels font rage en coulisses du Palais. Histoire de sonder la purée de pois en cette cuvée anniversaire, Cannes a organisé mardi et mercredi un symposium réunissant des cinéastes chargés de débattre les épineuses questions. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Dans quel état j’erre ?

Au micro devant nous, dans la salle des conférences, de grosses pointures auscultaient le patient, dont Guillermo del Toro, omniprésent, à l’origine de l’exercice, Costa-Gavras, Claude Lelouch, Michel Hazanavicius, Gaspar Noé, Paolo Sorrentino, et autres. Un aréopage très masculin, force est de le constater. Avec des réponses qui se recoupaient forcément. Tous sont d’accord sur un point : les gens voudront toujours se faire raconter des histoires et voir des films, oui, mais comment ? Entre nostalgie et envie d’essayer de nouvelles avenues, ils patinent, lancent des idées, appellent à la survie des salles, certains n’ont pas grand-chose de neuf à apporter, d’autres, oui.

Ne pas devenir « pâle »

Aux yeux de Guillermo del Toro : « L’avenir sera différent, qu’on le prenne ou pas comme une claque au visage. Cette époque est semblable à celle du passage entre le muet et le parlant. » Pour le cinéaste de The Shape of Water, il a fallu une pandémie pour tout secouer, mais l’engagement des conteurs d’histoires vis-à-vis du passé et de l’avenir est d’autant plus fort. « Nous perdons notre mémoire plus rapidement que jamais, il faut se remettre en question. »

À son avis, un cinéaste doit demeurer sans peur quand tout vient le heurter, tout en aidant la génération montante à découvrir des œuvres comme Vertigo d’Hitchcock, en lui laissant son espace de liberté. « Chaque fois que l’on ferme la porte à quelque chose, on est perdants. Si les grands films viennent des streamers, le côté artistique doit y être défendu. Les jeunes sont plus frais, plus intelligents que nous, et la jeunesse ne doit pas être domestiquée. L’important est de faire ce qui nous plaît, de se renouveler. Si on fait toujours la même chose, on devient pâles. »

Claude Lelouch est un être d’espoir et de mémoire. « Quand le cinéma est passé au son, à la couleur, au scope, chaque invention a créé une nouvelle vague, dit-il. Le portable, j’en ai rêvé toute ma vie. (Sur ce, le sien a sonné.) Mais je crois beaucoup en l’avenir du grand écran. Les gens vont se lasser de la dictature de toutes ces plateformes et de ces séries. Le public réuni, qui fait partie du spectacle, va gagner. »

Le cinéaste Costa-Gavras, également à la tête de la Cinémathèque française, ne se fait guère d’illusions de son côté : « Nous abordons le cinéma d’une autre manière qu’avant la COVID. Et les salles ont reçu un coup violent. Mais le cinéma réclame une passion qui fait éprouver au public des sentiments. Il y a un nouveau public à la Cinémathèque. On ne sait pas où il puise ses références, mais il est là. En amont, il faut élargir l’enseignement du cinéma. »

« Sortir du champ, contrechamp »

Gaspar Noé (Vortex) trouve qu’on en met trop sur le dos de la COVID. Le confinement lui aura permis de revoir deux classiques du septième art par jour. « J’ai repris goût au cinéma grâce à cette déferlante de peur, confesse-t-il. Avec les plateformes pirates, les cinémathèques privées en ligne, c’est plus facile aujourd’hui qu’autrefois d’avoir accès à ces films, mais pour ceux qui les fabriquent et les commercialisent, les portes sont en train de se réduire. Aujourd’hui, un jeune doit conjuguer avec une vraie saturation de l’image, entre les pubs, et les infos. C’est le moment ou jamais pour nous de jouer avec le langage, de sortir du champ, contrechamp. La télé fait les choses de façon conventionnelle même quand elle expérimente. Peu d’images vous surprennent. Le grand écran demeure imbattable. »

Gaspar Noé affiche des craintes face à la morale du jour. Il collectionne et stocke les films sur disques Blu-ray. « Quand des catalogues changent d’acquéreurs, si un de leurs films est considéré comme raciste, ils le mettent sous la moquette. D’ici 20 ou 30 ans, tu ne sais pas ce qu’ils feront avec ces œuvres-là. Un jour, elles vont disparaître, et les plateformes ne prendront des films que pour leur image et pour le public. »

Paolo Sorrentino s’est démarqué au cinéma, a réalisé des téléfilms, tourné La main de Dieu pour Netflix. Il préfère, tout compte fait, la méthode à l’ancienne. « Le film Netflix, c’était bien pour Netflix, mais je n’aurais pas envie de recommencer. Travailler pour la télé, c’est laisser tomber des images solides, impressionnantes qui ne passeraient pas l’écran. Les réalisateurs ont été soumis à une surdose entre cinéma, télé, plateformes. C’est une fausse occasion. Un beau film prend du temps, et il faut s’y remettre. Mais les investissements des plateformes ne vont pas suffisamment aux jeunes réalisateurs, qui pourraient explorer de nouveaux langages. »

Résoudre la quadrature du cercle en un symposium ? Impossible. Chacun a lancé à Cannes ses perches, exprimé ses angoisses, observé l’avenir sans boule de cristal en cherchant à saisir une époque turbulente qui change le visage et le langage du septième art. Ce genre de remue-méninges possède ses limites et ses forces, mais il permet aux acteurs du milieu de se serrer les coudes après la longue éclipse covidienne. Le grand Festival, en mutation lui-même, leur aura offert ça.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.