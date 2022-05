Œuvre phare de Michel Tremblay, la mythique pièce de théâtre Les belles-sœurs sera adaptée au cinéma par René Richard Cyr, qui réalisera son premier long-métrage.

Depuis sa première mouture en 1968 au théâtre du Rideau vert, la pièce de Michel Tremblay a connu plusieurs incarnations sur les planches, au Québec comme ailleurs. Au début des années 2010, le même René Richard Cyr avait connu un grand succès en adaptant Les belles-sœurs en comédie musicale, avec l’aide de Daniel Bélanger. C’est cette version qui sera portée au grand écran. La date du début du tournage et celle de la sortie en salle n’ont pas été communiquées pour l’instant.

Présenté comme un « drame musical », genre très peu exploité dans le cinéma québécois, le film des Belles-sœurs fait partie des neuf projets retenus jeudi par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) dans le cadre de son programme d’aide à la production.

Parmi les autres films qui seront soutenus financièrement par la société d’État, on trouve également une relecture du film jeunesse de 1986 Bach et Bottine, l’un des plus mémorables de la série des Contes pour tous.

Le nouveau film d’André Forcier a aussi reçu jeudi l’aval de la SODEC, idem pour le second long-métrage de la réalisatrice Lyne Charlebois, qui renoue avec le septième art, 14 ans après le succès de Borderline.