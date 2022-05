Plusieurs lauréats aux Sommets du cinéma d’animation

La 20e édition des Sommets du cinéma d’animation s’est conclue dimanche à la Cinémathèque québécoise avec une remise de prix.

37 films d’animation de partout au Canada étaient en compétition cette année. Les deux principaux prix ont été remis à des réalisateurs autochtones.

Angakuksajaujuq: The Shaman’s Apprentice du réalisateur inuk Zacharias Kunuk a obtenu le grand Prix Guy-L. Côté pour le meilleur film d’animation. Le jury a souligné la « grande richesse visuelle, culturelle et émotive » de l’œuvre.

Meneath: The Hidden Island of Ethics de la réalisatrice métisse Terril Calder a remporté le prix spécial du Jury. L’honnêteté du récit a été soulignée, ainsi que la prise de risque graphique et l’esthétique audacieuse.

Marie-Noëlle Moreau Robidas est quant à elle la lauréate du prix du public avec Triangle noir.

Le prix du meilleur personnage a de son côté été remis à Louisiane Gervais, qu’on retrouve dans Pas de titre d’Alexandra Myotte. Harmonium symphonique de Vince Hurtubise, Marcella Grimaux et Gabriel Poirier-Galarneau a remporté le prix du meilleur vidéoclip. Le prix du meilleur film éducatif ou de commande a couronné Caresses magiques (Masturbation : la petite histoire d’un grand tabou) de Lori Malépart-Traversy.

Le jury de la Compétition canadienne était composé de Jean-Charles Mbotti Malolo, Shira Avni, Pixie Cram, Olivier Morin et Marya Zarif.

Les Sommets se sont déroulés du 10 au 15 mai avec une centaine de projections, d’expositions et d’activités.