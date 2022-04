«The Offer»: une offre qu’on peut tout à fait refuser

La série The Offer, en référence à la célèbre réplique de Don Corleone « Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra pas refuser », revient sur la genèse du film The Godfather. Si le Montréalais d’origine Albert S. Ruddy (Miles Teller), alors un producteur néophyte, s’impose graduellement comme le protagoniste, on consacre presque autant de temps au dirigeant du studio Paramount, Robert Evans (Matthew Goode), ainsi qu’à toute une galerie de personnages secondaires, dont Bettye McCartt (Juno Temple), l’indispensable assistante de Ruddy, et Joe Colombo (Giovanni Ribisi), le mafieux qui s’opposa à la production du film. Il en résulte un récit « quasi » choral, mais pas vraiment. Malgré de gros moyens, la reconstitution oscille entre justesse et artificialité. On note un déséquilibre similaire au niveau du ton, ou plutôt des tons, souvent discordants.

Pas étonnant qu’en conséquence, l’interprétation aille de la retenue (Teller) à la caricature (Ribisi, mais aussi Justin Chambers en Brando et Anthony Ippolito en Pacino). Du lot, Temple, impartie de la partition la plus intrigante, et Goode, parfait de désinvolture apparente et de gravité sous-jacente dans le rôle du notoirement flamboyant Evans, tirent le mieux leur épingle du jeu. En revanche, le peu d’espace réservé à Francis Ford Coppola, cinéaste plus grand que nature, dépeint ici comme une espèce de nerd timide (!), déconcerte.

Le choix de 10 épisodes se révèle tout aussi malheureux. En effet, à force de s’éparpiller en multipliant les changements de focalisations narratives, souvent au profit de sous-intrigues sentimentales peu intéressantes, la série dilapide son sujet en or. Car il faut savoir que la production épique de The Godfather a été documentée à loisir au fil des ans, entre autres par Coppola lui-même à travers de fascinants — et francs — commentaires audio, ainsi que par Evans, dans son autobiographie The Kid Stays in the Picture.

D’ailleurs, les cinéphiles férus d’histoire ne peuvent s’attendre à découvrir quoi que ce soit dans The Offer(hormis des ajouts fictifs mal avisés), mais la perspective de voir toutes ces anecdotes « mises en scène » demeure très alléchante. Or, ladite mise en scène s’avère banale et répétitive. Ainsi a-t-on droit, avec une régularité assommante, à des séquences montrant les artisans du film éblouis alors qu’ils sont en train de tourner une future scène d’anthologie, puis une autre… Autrement dit, on les regarde regarder ce que, à l’évidence, la série elle-même est incapable de générer : de la magie.