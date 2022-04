Les Oiseaux ivres et Maria Chapdelaine dominent les nominations pour le prochain Gala du cinéma québécois, qui sera présenté le 5 juin prochain.

Relecture du roman culte de Louis Hémon, Maria Chapdelaine du réalisateur Sébastien Piloteest cité dans 16 catégories, dont celle du meilleur film. Idem pour Les Oiseaux ivres de Ivan Grbovic, qui a représenté le Canada dans la course aux Oscar.

Adaptation d’un conte de Fred Pellerin, L’Arracheuse de temps de Francis Leclerc suit avec 13 nominations, principalement dans des catégories techniques. Beans de la réalisatrice mohawk Tracey Deer, qui revient sur les événements de la crise d’Oka, fait aussi bonne figure avec 11 nominations, notamment pour le meilleur film. Bootlegger de Caroline Monnet est également en lice pour l’Iris le plus prestigieux de la soirée, tout comme le drame biographique Norbourg de Maxime Giroux qui prendra l’affiche dans quelques jours.

Alors que le Gala du cinéma québécois a connu des audiences anémiques ces dernières années, on notera que quelques films plus commerciaux réussissent à se tailler une place cette année dans certaines catégories. Le très polarisant Aline, inspiré de la vie de Céline Dion, apparaît entre autres à huit reprises dans la liste des nommés ; Danielle Fichaud et Sylvain Marcel notamment pourraient repartir avec la statuette de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un rôle principal pour leur interprétation de Maman Dion et de René Angélil. Important succès en salle l’été dernier, Le Guide de la famille parfaite de Ricardo Trogi recueille deux nominations, tout comme Au revoir le bonheur de Ken Scott.

Dehors Serge Dehors, le documentaire sur Serge Thériault de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe qui a fait couler beaucoup d’encre, est sans surprise le grand favori pour l’Iris du meilleur documentaire.

Le Gala du cinéma québécois sera diffusé le 5 juin prochain à Radio-Canada et sera animé encore une fois cette année par la comédienne Geneviève Schmidt. Les cinéphiles pourront voter au cours de la soirée pour l’Iris Prix du public, pour lequel dix des films québécois les plus populaires de l’année sont en lice.

Enfin, le gala rendra hommage à l’actrice Louise Portal pour souligner ses 50 ans de carrière.