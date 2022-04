Le réalisateur Jean-Marc Vallée est mort de causes naturelles

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée est bel et bien décédé de causes naturelles, a confirmé mercredi le coroner chargé de faire la lumière sur son décès, survenu en décembre dernier.

Jean-Marc Vallée a été foudroyé par un malaise cardiaque tout juste après son arrivée à son chalet de Berthier-sur-Mer, selon le récit du coroner Donald Nicole.

« L’examen de la scène a démontré que M. Vallée était arrivé à sa résidence secondaire en début de soirée le 25 décembre 2021, qu’il avait transporté à l’intérieur quelques achats et effets personnels, qu’il avait retiré une partie des cendres du foyer à combustion lente situé dans la salle à manger de sa résidence, qu’il avait nettoyé la porte du foyer et les résidus de cendre sur le sol devant celui-ci, mais qu’il n’avait pas eu le temps d’allumer un feu dans le foyer avant son malaise. »

« Il a succombé à une arythmie cardiaque fatale secondaire à une athérosclérose coronarienne sévère », précise Donald Nicole dans son rapport.

Pourtant, le cinéaste n’était atteint d’aucune maladie diagnostiquée susceptible d’être « un facteur de risque de maladie cardiovasculaire ». Il s’agit cependant « d’un décès naturel », conclut le coroner en écartant les autres hypothèses.

Onde de choc

Aucune trace d’alcool ou d’une autre substance qui aurait pu causer sa mort n’a été détectée dans le corps du défunt. Aucune preuve d’infection au coronavirus n’a été observée. « Aucun signe de violence, de vol, d’effraction ni d’intervention d’un tiers » n’a été observé sur les lieux du décès. Enfin, « aucun écrit exprimant une intention suicidaire n’a été trouvé sur place », explicite le coroner.

C’est un ami qui a fait la sombre découverte. Alors qu’il devait rejoindre le réalisateur le 26 décembre en soirée, il est arrivé en trombe à sa résidence, inquiet de ne pas recevoir de réponse de sa part durant la journée.

Au moment de sa mort, Jean-Marc Vallée « était allongé en position latérale gauche, en avant du foyer, avec son téléphone cellulaire près de ses mains », ce qui laisse « présumer qu’il s’était senti mal et qu’il avait peut-être tenté de demander de l’aide » lors des derniers instants de sa vie, précise le coroner.

L’analyse du cellulaire a mené à la conclusion que le décès est survenu avant 21 h 42, moment à partir duquel le coroner a pu constater des notifications et des appels manqués.

Jean-Marc Vallée a perdu la vie le soir du 25 décembre 2021 à l’âge de 58 ans. Le décès du cinéaste derrière C.R.A.Z.Y. et Dallas Buyers Club avait créé une onde de choc dans le milieu artistique, tant ici qu’à l’étranger.

Depuis la parution de son premier long métrage, en 1995, Vallée a inspiré bien des réalisateurs québécois.

Sa famille a salué la mémoire du disparu par communiqué et prévoit honorer son art lors d’un événement à venir. « Nous recevons encore du monde entier de nombreux témoignages d’amitié, d’estime et de respect pour notre père et son œuvre, mentionnent ses fils, Alex et Émile Vallée. Nous vous en remercions et espérons de tout cœur que sa créativité continuera d’inspirer et de guider les membres de cette industrie qui l’a tant passionné. »