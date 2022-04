«Ambulance»: gros sabots et pâte à modeler

Même la pandémie ne pouvait ralentir Michael Bay : imperturbable comme ces Transformers qui ont fait de lui l’un des gros canons de Hollywood, il offre avec Ambulance (V.O. et V.F.) une énième preuve que pour lui, l’histoire n’est même pas un mal nécessaire (allô, Zack Snyder) : il n’en a cure, point. Il en résulte un festival de tôle froissée peuplé de personnages aux motivations aussi consistantes que de la pâte à modeler : on leur donne la réplique ou l’action nécessaire à la scène, sans chercher la cohérence.

Ce film d’action bruyant où la musique pompière (signée Lorne Balfe, le complice habituel de Bay) tient le spectateur par la main (et l’oreille) afin de lui dicter dans quel état d’esprit il doit être ici et maintenant, est du pur et très dur Michael Bay (Armaggedon, Pearl Harbor). Les fans ne seront pas déçus. Tant mieux pour eux. Les autres ? Ils ne seront pas au rendez-vous. Tant mieux pour eux. Tout est bien.

Ambulance, donc, était à l’origine un film danois d’environ 90 minutes paru en 2005. À l’arrivée, aujourd’hui, il a été adapté à l’américaine par le scénariste Chris Fedak (qui a surtout travaillé pour la télévision : Chuck et DC’s Legends of Tomorrow), lequel a répété lors d’entrevues promotionnelles combien Michael Bay et lui ont réécrit jusqu’à la dernière seconde, parfois la journée même du tournage d’une scène. Qu’il soit rassuré : ça paraît. Le long métrage, qui dure à présent plus de deux heures, a beau être mené à un rythme infernal, il s’éternise et s’égare. Et, surtout, donne plus de temps à tout le monde de dire et de faire n’importe quoi.

À bord de l’ambulance en question, deux frangins que tout oppose.

D’abord, Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II, vu pour le meilleur dans Les sept de Chicago d’Aaron Sorkin et pour le pire dans La matrice. Résurrections de Lana Wachowski), ex-marine désespéré de trouver les 231 000 $ nécessaires pour faire soigner son épouse atteinte d’un cancer. Puis son frère adoptif, Danny (Jake Gyllenhaal, que l’on a vu l’an dernier dans Sans appel, autre adaptation d’un film danois qui, celle-là, a été gonflée par Antoine Fuqua), un criminel de carrière — qui semble pourtant pas mal vivre au grand jour — dont la spécialité est le vol de banques.

On comprendra que Will a depuis longtemps coupé les ponts entre eux. Il les a rebâtis afin de sauver sa bien-aimée et se voit confier le rôle de chauffeur dans le cambriolage d’une institution bancaire, qui tourne mal au possible. Pour s’échapper, les deux hommes volent l’ambulance du titre. Dans laquelle se trouve un policier fraîchement sorti de l’école (Jackson White) et gravement blessé ; et une ambulancière forte en gueule (Eiza González) qui a autrefois étudié en médecine (important, elle va avoir à opérer dans l’ambulance en folie : moment surréaliste). Là-dessus arrive la cavalerie chevauchant hélicoptères et bagnoles, dirigée par un dur à cuire de la section des enquêtes spéciales du LAPD (Garret Dillahunt).

Les enjeux et les personnages sont placés. Michael Bay les suit, y allant de plongées en contre-plongées dans les rues de Los Angeles, empruntant des avenues « obligatoires » (poursuite dans la L.A. River), multipliant les incohérences et les invraisemblances au même rythme que les collisions, les capotages et autres plaisirs routiers. Une danse menée à la vitesse grand V et au rugissement grand R, donc, où les uns et les autres se plient, comme la tôle des véhicules, aux besoins du moment, parfois au détriment de toute logique. Probablement une interprétation de ce que l’on peut voir comme « des personnages ni entièrement bons ni entièrement mauvais ».

Le tout débouche sur une morale un peu douteuse. Ce n’est pas une surprise. Ce qui l’est par contre, pour le « je ne suis pas fan de Michael Bay » ayant une certaine ouverture d’esprit et étant en quête de distraction « pas prise de tête », c’est à quel point, avec 45 minutes de moins au chrono, ce bien trop long métrage aurait pu faire office de divertissement très potable.

Ambulance (V.O. et V.F.) ★★ 1/2 Film d’action de Michael Bay. Avec Jake Gyllenhaal, Eiza González, Yahya Abdul-Mateen II, Garret Dillahunt, Keir O’Donnell. États-Unis. 136 minutes. En salle.