Un multivers à s’éclater

Qui n’a jamais rêvé, ne serait-ce que fugacement, de mener une autre vie, plus aventureuse, plus glamour, plus n’importe quoi ? C’est littéralement l’occasion qui se présentera à l’improbable, mais ô combien attachante héroïne du film Everything Everywhere All at Once (Tout partout tout à la fois), une comédie fantaisiste bourrée d’action, de cœur et d’idées.

Dans notre entrevue avec les Daniels (Swiss Army Man), le duo de scénaristes et réalisateurs à l’origine de cette proposition singulière, on évoquait un « choc cinématographique ». On le réitère.

Le film met en vedette Michelle Yeoh (Tigre et Dragon) dans le rôle d’Evelyn Wang. La fin cinquantaine, Evelyn n’a réalisé aucun de ses rêves. Parti de la Chine afin de lui rendre sa première visite aux États-Unis en vingt ans, son père, Gong Gong, la juge encore plus durement qu’elle se juge elle-même. Quant à son mari, Waymond, son irrépressible jovialité tombe sur les nerfs d’Evelyn. Ceci expliquant en partie cela, Waymond souhaite divorcer. Et il y a leur fille, Joy…

Ce n’est pas qu’Evelyn réprouve l’homosexualité de Joy, mais simplement qu’elle n’arrive pas à communiquer avec elle. Triste bilan.

Parlant de bilan, il y a justement cette fonctionnaire de l’Agence du revenu, Deirdre, qui en est à se pencher sur les finances de la buanderie des Wang. Et tout cela de culminer le même terrible jour, mais un jour qui devient soudainement synonyme de mille promesses.

Audaces et outrances

Alors que tout va mal, voici qu’Evelyn reçoit une étrange nouvelle et une non moins insolite mission. Primo, il appert que des myriades d’Evelyn mènent des existences différentes dans autant d’univers parallèles, mais que, secundo, ce « multivers » est menacé par un être malveillant dont seule cette Evelyn-ci peut venir à bout — pas parce qu’elle a un talent particulier ni même parce qu’elle est la meilleure des « Evelyn ». Au contraire : sa vie étant un ratage complet, elle n’est que potentiel inexploité, une coquille vide pouvant être remplie avec tout ce que les autres Evelyn ont de mieux à offrir.

Cette antithèse de la traditionnelle figure de « l’élu(e) » aux dons qui sommeillent n’est que de l’une des trouvailles subversives des Daniels. Une femme, immigrante de surcroît et quasi sexagénaire, en guise de superhéroïne : qui dit mieux ?

D’abord avec un mélange de maladresse et d’incrédulité, Evelyn voyage ainsi à travers les dimensions, glanant talents et compétences afin d’affronter cette force négative dont on taira la nature exacte.

De leur aveu même, les cinéastes se sont inspirés de films phares de la fin des années 1990, d’où ce côté The Matrix (La matrice), sans la solennité, ou Fight Club, sans le cynisme, ou encore Being John Malkovich (Dans la tête de John Malkovich), en plus bariolé.

Vraiment, le résultat doit être vu pour être cru tant Everything Everywhere All at Once — titre approprié s’il en est — a l’heur de captiver, de confondre, voire de faire rougir. En effet, les Daniels ponctuent leur folle inventivité visuelle et narrative d’une kyrielle d’audaces déconcertantes (les habitants d’un des univers parallèles arborent des doigts aux allures de saucisses et utilisent davantage leurs orteils) et d’outrances potaches (pour des raisons trop longues à expliquer, deux des assaillants d’Evelyn lui livrent un combat avec des « butt plugs » enfoncés dans le derrière, notamment).

Fantastique Michelle Yeoh

Michelle Yeoh est fantastique en femme d’un ordinaire extraordinaire. Au gré des univers visités, elle est tantôt cantatrice, tantôt vedette de films d’action, chaque fois parfaite, mais jamais autant qu’en tant qu’Evelyn Wang, protagoniste harassée n’ayant plus rien à perdre. La présence, dans le rôle de Gong Gong, du toujours savoureux James Hong, sémillant nonagénaire ici en fauteuil roulant, comme son Lo Pan dans le culte Big Trouble in Little China (Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin), est un autre atout. Ancien enfant acteur vu dans The Goonies (Les Goonies), Ke Huy Quan est merveilleux en Waymond, un rôle de premier plan bienvenu.

Au sein de cette distribution de soutien fabuleuse, c’est toutefois Jamie Lee Curtis qui vole le show. Visiblement ravie de mettre au rancart toute forme d’orgueil, la figure de proue de la saga Halloween campe Deidre, l’infâme fonctionnaire de l’Agence du revenu, avec un mélange de lâcher-prise et de fougue absolument irrésistible.

En phase avec le titre, les plus petits détails dans Everything Everywhere All at Once révèlent d’infinies potentialités. Sachant cela, il ne faut pas se surprendre que la raison d’être du chaos secouant ce multivers s’avère au final toute simple, mais infiniment complexe. Délibérément irrévérencieux et étonnamment émouvant, ce film-là est un pur bonheur.



Tout partout tout à la fois (V.F. de Everything Everywhere All at Once) ★★★★​ ​1/2 Comédie fantaisiste des Daniels. Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, James Hong. États-Unis, 2022, 139 minutes. En salle.