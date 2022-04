Malade, Michel Côté se retire

Le comédien Michel Côté a annoncé jeudi souffrir d’une « maladie osseuse » qui le force à se retirer de la vie publique pour une période indéterminée.

La nouvelle a été confirmée en après-midi par voie de communiqué. Il est dit que le célèbre comédien suit présentement un traitement, mais aucun autre détail à propos de son état de santé n’a été dévoilé.

Michel Côté, 71 ans, est à la retraite depuis quelques années, mais il donnait jusqu’à tout récemment encore des entrevues à l’occasion. L’une de ses dernières sorties publiques remonte à janvier aux Enfants de la télé.

Il avait aussi rendu hommage en décembre à son ami, le réalisateur Jean-Marc Vallée, à la suite du décès subit du cinéaste.

En plus d’avoir été à l’affiche dans C.R.A.Z.Y, Michel Côté a tenu plusieurs rôles marquants au théâtre, au petit et au grand écran. Membre original de la distribution de la mythique pièce Broue, le public a aussi pu le voir dans Cruising bar, La Petite vie, Omerta et plus récemment dans De père en flic.

Michel Côté et sa conjointe, l’actrice Véronique Le Flaguais, ont vendu leur résidence cet hiver. Ils sont les parents du comédien Maxime Le Flaguais.