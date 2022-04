Le cinéaste oscarisé John Zaritsky s’est éteint

John Zaritsky, documentariste primé aux Oscar, est décédé à l’âge de 79 ans. Le cinéaste canadien est décédé d’une insuffisance cardiaque le 30 mars à Vancouver, selon sa famille.

Né à St. Catharines, en Ontario, M. Zaritsky a eu une carrière de plus de 40 ans et a souvent abordé des sujets controversés, notamment la maladie, la drogue et l’aide à mourir.

Il a réalisé des titres remarquables et percutants tels que No Limits. The Thalidomide Saga, en 2016, Leave Them Laughing, en 2010, et divers épisodes acclamés par la critique de la série documentaire Frontline, dont Murder on “Abortion Row”, en 1996.

En 1983, M. Zaritsky a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire pour un épisode de The Fifth Estate intitulé Just Another Missing Kid, qui portait sur un adolescent d’Ottawa disparu.

Il a également reçu deux prix Gemini : le premier pour un épisode de College Days, College Nights, en 2005, et le deuxième pour un épisode de The Suicide Tourist, en 2008.

M. Zaritsky laisse dans le deuil sa femme, Annie Clutton, sa belle-fille, Errin, et son gendre, Bern, ainsi que ses petits-enfants, Imogen et Reid.

« Il aimerait que vous fassiez deux choses en sa mémoire, a écrit Mme Clutton dans un communiqué de presse. Emmenez un ami boire une bière ou deux, regardez un documentaire réalisé localement et permettez à votre vie de changer un peu. »