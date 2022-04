«Morbius»: exsangue et sans bon «sang»

Après avoir plombé le personnage (et les dents) du Joker dans Suicide Squad de David Ayer et s’être trompé de ton (et de film) dans House of Gucci de Ridley Scott, Jared Leto porte à l’écran l’allure de Jésus-Christ (superstar), qu’il affiche désormais pour, juste avant Pâques, ressusciter en vampire.

Manque de veine, il n’y a rien à se mettre sous la dent dans Morbius, de Daniel Espinosa (Vie, Enfant 44) : cette autre tentative de Sony d’injecter du sang neuf dans son Spider-Man Universe se casse spectaculairement les dents dans un long métrage dont la seule bonne chose à dire à son propos est qu’il ne s’étire pas en longueur. Au royaume des blockbusters, 104 minutes, c’est court. Si seulement ça ne semblait pas interminable…

Pour la petite histoire, Sony distribue des films exploitant les personnages Marvel dont il possède encore les droits. C’est ainsi que le studio nous a offert Venom de Ruben Fleischer (2018) et sa suite, Venom : ça va être un carnage d’Andy Serkis (2021). Offrandes mal reçues par une majorité de critiques, mais plutôt appréciées des fans, le dernier ayant même fait plus de 500 millions au box-office. Morbius devait se glisser entre les deux. La pandémie (qui a parfois le dos large) a obligé le report du film, qui commence aujourd’hui à « bat-planer » dans les cinémas.

L’antihéros, apparu en 1971 dans les comics face à Spider-Man, est, au civil, le docteur Michael Morbius. Atteint d’une maladie du sang rare qui le fait vivre au ralenti mais mourir en accéléré, il serre les dents au-dessus de son microscope pour trouver une cure. Et il y parvient, grâce à l’ADN de chauve-souris vampire. Naturellement, il n’entend pas l’alarme qui se déclenche ici dans la tête de tout individu pas trop bête et s’injecte la potion magique. Pour devenir un genre de vampire aux pouvoirs surhumains, mais, par malheur, assoiffé de sang ; et, par bonheur, avec une conscience à la Cullen (les héros immortels de la saga Twilight).

Peinture à numéros

À partir de là, pensez peinture à numéros. Le scénario écrit sur le pilote automatique ne réserve aucune surprise (quand a-t-on été aussi peu sur les dents dans un film de vampires ?). L’histoire avance au rythme « teuf-teuf » de dialogues anémiques. Elle est peuplée de personnages en carton-pâte (pauvres Tyrese Gibson et Al Madrigal, en agents fédéraux qu’on sort de la boîte à surprise au besoin, et Jared Harris, en bon docteur aveuglé par son cœur d’or). Elle s’éternise en deux scènes supplémentaires qui ouvrent sur tout et surtout n’importe quoi.

Oh, et partout une orgie d’effets spéciaux à faire grincer des dents ou hurler (sous la lune ou pas). Le pavillon des oreilles qui « frissonne » pour illustrer l’ouïe ultrasensible (ultrasonique ?) : à rire à gorge déployée. Mais, au moins, il y avait-là une tentative d’originalité. Le reste est une accumulation d’emprunts : le « bullet time » de La matrice ; les envolées de chauve-souris des Batman ; les déplacements ultrarapides accompagnés de fumerolles colorées de Nightcrawler dans les X-Men. Et puis, cette illustration de la vitesse des personnages grâce à des accélérés coupés de ralentis, d’arrêts sur image d’une seconde pour repartir à toute vitesse : un fouillis visuel souvent illisible.

Quant aux deux antagonistes, Jared Leto dans le rôle-titre joue la carte du charisme à grands coups de regards bleus empreints de « Voyez mon déchirement ». Face à lui, son « frènemmi » (Matt Smith, qui en fait des tonnes, jusqu’à se prendre pour le Joker), qui a décidé que ça va saigner. Sauf que, paradoxalement, ça ne saigne pas, ou peu, à l’écran. On arrache la gorge d’un tel, on vide de son sang tel autre, mais le bain de sang se fait hors caméra… pour des raisons qui concernent plus la catégorie de classement du film que sa logique. Bien sûr, il y a cette goutte écarlate qui s’écrase sur les lèvres de Martine (Adria Arjona) — elle, c’est la belle de la bête. Son destin est, dès lors et sans surprise, écrit dans les étoiles.

Parlant d’étoiles, pourquoi une étoile et demie ici ? Parce qu’il y a quand même des gens qui se sont levés le matin pour travailler là-dessus.



Morbius (V.O. et V.F.) Drame fantastique de Daniel Espinosa. Avec Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson. États-Unis. 104 minutes. En salle.