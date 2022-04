«The Bubble»: être trop dans sa bulle

Alors qu’approche le dénouement de The Bubble (La bulle), une satire du merveilleux monde du cinéma, un des personnages déclare : « Si ton film est merdique, ça peut aller, pourvu que tu aies une bonne fin. » Sans être de niveau fécal, tant s’en faut, la plus récente comédie d’un des spécialistes américains du genre, Judd Apatow, a elle-même du mal à appliquer cette maxime.

Le film est juste… très ordinaire, et suscite davantage d’indifférence que de rires.

Campée en Angleterre, The Bubble relate le tournage cauchemardesque, en plein confinement pandémique, d’une superproduction hollywoodienne inspirée autant de la saga Jurrassic Park (Le parc jurassique) que de l’univers Marvel. Le titre fait référence à la « bulle » dans laquelle l’équipe du film est confinée, soit un vaste manoir champêtre reconverti en hôtel sis non loin du studio où est tourné le film, le sixième d’une série de plus en plus abracadabrante.

L’intrigue s’arrime surtout au point de vue de Carol (Karen Gillan, efficace), une actrice qui a refusé de jouer dans le précédent opus, mais qui a été contrainte de revenir faute d’avoir eu du succès ailleurs. Également au générique : un acteur accro au sexe, une actrice néophyte vedette de TikTok, un acteur qui vient de publier un best-seller de croissance personnelle, deux ex qui s’aiment et se détestent à cœur de jour, un réalisateur qui se prend pour le prochain Steven Soderbergh, un producteur fourbe, et tout plein de personnages périphériques « normaux » isolés avec ces narcissiques chroniques.

Avec pareil contexte, une distribution aussi solide que variée, et sachant que Hollywood est capable de merveilles d’autodérision lorsqu’elle décide de se mirer dans un miroir grossissant, il y avait ample matière à rigoler. D’autant que Judd Apatow a coécrit le scénario avec Pam Brady, collaboratrice sur South Park. Hélas, le film ne décolle jamais vraiment : il n’a aucun élan.

On assiste en fait à une succession d’épisodes piètrement assemblés en un récit décousu contant la descente aux enfers de la production et la révolte croissante des interprètes.

Un côté emprunté

À l’image du film dans le film, sans toutefois que le parallèle fonctionne en sa faveur, The Bubble devient vite chaotique. Certaines blagues revêtent parfois une dimension « pour initiés » ; ce n’est pas qu’on peine à les comprendre, mais plutôt à saisir leur valeur comique. Comme si les scénaristes étaient trop, oui, dans leur bulle.

On compte bien quelques bons gags, surtout les échanges de type Zoom entre une gestionnaire de studio sociopathe (Kate McKinnon, drôlissime) et le producteur de plus en plus désespéré, mais d’autres blagues, comme le fait que ces superproductions sont désormais presque exclusivement tournées devant d’immenses écrans verts, se voient répétées jusqu’à l’usure.

En fait, on a souvent l’impression que Judd Apatow n’est pas dans son élément humoristique. Peut-être le contexte britannique y est-il pour quelque chose, mais on dirait que le réalisateur de The 40 Year-Old Virgin (40 ans et encore puceau), Trainwreck (Cas désespéré) et The King of Staten Island a essayé en vain de faire une satire à la Armando Iannucci, derrière les brillants In the Loop et The Death of Stalin (La mort de Staline), remplaçant la classe politique par l’industrie cinématographique.

D’où, sans doute, ce côté emprunté pour qui le cinéma d’Apatow est familier. On sent par moments poindre l’ambition d’un propos, mais le film est plus brouillon que profond.

Devant un tel constat, on peut se demander s’il n’eût au fond pas mieux valu pour The Bubble d’être merdique, certains films étant tellement mauvais qu’ils en deviennent bons. Au risque de « péter la balloune » des admirateurs du cinéaste, on ne peut même pas dire que The Bubble atteint ce niveau-là.

La bulle (V.F. de The Bubble) ★★ Comédie satirique de Judd Apatow. Avec Karen Gillan, Iris Apatow, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, David Duchovny, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Fred Armisen. États-Unis, 2022, 126 minutes. Sur Netflix.