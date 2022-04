Andrea Arnold, ou la condition bovine dans «Cow»

Le documentaire Cow s’ouvre sur la naissance d’un veau. C’est graphique, cru, mais étrangement beau. Puis, voici qu’on sépare le petit de sa mère. Le désarroi de chacun est évident, tant dans les meuglements déchirants de la vache que dans les réflexes du veau, qui la cherche manifestement par la suite. Dans les jours subséquents, on suit le regard lointain de la vache, on assiste à son refus de manger, pour un temps… D’emblée, le film d’Andrea Arnold prend aux tripes. Avare d’entrevues, la cinéaste britannique a accepté de nous parler de ce projet singulier.

La vache du titre s’appelle Luma. En cours de production, Andrea Arnold explique en être venue à voir « le monde entier à travers Luma ». À n’en pas douter, les cinéphiles en viendront à un constat similaire après avoir vu ce documentaire aussi magnifique que poignant.

« Je connaissais déjà pas mal de choses sur les fermes laitières, pour avoir fait de la recherche sur le sujet il y a quelques années, précise la cinéaste. Je savais donc, en théorie, à quoi m’attendre. Sauf que c’est différent lorsqu’on est sur place et qu’on voit les choses. Ça devient plus compliqué. Et puis, dès lors qu’on filme, on se focalise sur certaines choses, on dirige l’attention, et parfois ça peut amplifier la réponse émotionnelle. Cela étant, je ne m’attendais pas à ce que le film soit facile à faire. Je me doutais que je serais par moments ébranlée, que je m’attacherais : je suis une amoureuse finie des animaux. »

Pour autant, Andrea Arnold n’avait aucune velléité pamphlétaire, au contraire.

« Je tenais à avoir une attitude responsable vis-à-vis des fermiers et par rapport à la complexité de leur réalité. Je voulais montrer les choses simplement, sans les commenter ni les juger. »

« Je te vois »

Un des aspects intéressants de Cow est que le film marque un tournant tout en s’inscrivant dans une certaine continuité. Il s’agit du premier long métrage documentaire d’Andrea Arnold après cinq fictions. Les films précédents de la cinéaste, de Red Road à American Honey en passant par Fish Tank, brossent des portraits aussi fins que puissants de femmes et de jeunes filles. Sachant cela, Andrea Arnold fut-elle tentée de dresser des parallèles entre animal et humain, entre Luma et ses précédentes protagonistes ?

« En fait, j’ai plutôt tâché de ne pas humaniser Luma, parce qu’il s’agit d’une vache et que je ne peux pas prétendre savoir à quoi elle pense — on ne sait même pas ce que les autres humains pensent la moitié du temps ! Mais on peut imaginer ce à quoi elle pense. J’ai dit à Magda [Kowalczyk, la directrice photo] : nous ne filmons que ses réactions, et si elle regarde dans une certaine direction, on peut tourner la caméra dans cette direction, mais nous ne nous positionnons pas d’une façon qui laisserait penser que nous sommes dans sa tête. »

Au sujet de ses films précédents, Andrea Arnold affirme ne pas trop réfléchir sous l’angle de la continuité artistique.

« Mais, en même temps, une fois dans la salle de montage, j’étais obnubilée par elle, par Luma. Je lui disais : “Je te vois, je te vois…” À l’exception des plans d’ensemble, en général, ce que je montre, c’est ce qu’elle voit, et c’est à vous de décider ce que ça signifie, d’imaginer à quoi elle pense et ce qu’elle ressent. »

De fait, il est de nombreux gros plans d’yeux invitant à moult supputations. Dans ces moments, on est convaincus de savoir à quoi pense Luma.

Thèmes inconscients

Le film est certes un documentaire, mais il n’en est pas moins aussi émouvant que n’importe quel drame. Lacinéaste avait-elle des visées métaphoriques ? Andrea Arnold marque une pause avant de répondre, songeuse.

« Pas d’une manière consciente. Je lisais hier à propos d’une neuroscientifique qui expliquait que les artistes sont doués pour diriger l’attention sur une chose plutôt que sur une autre, et qu’ils le font souvent à leur insu. Ça m’a interpellée, car je suis toujours fascinée par tout ce que les cinéphiles et les critiques perçoivent dans mes films — souvent à raison — dont je n’avais moi-même pas conscience. »

Dans le cas de Cow, les thèmes de la maternité et de la solitude sont beaucoup revenus lors des projections festivalières, celui de l’incarcération également.

« Pendant le tournage, j’étais en l’occurrence obsédée par les clôtures et les barrières amovibles : on tourne ici, et c’est la vétérinaire, on tourne là, et c’est l’abattoir… De nombreuses spectatrices m’ont en outre confié avoir vu dans le film un écho à l’enjeu du contrôle du corps de la femme, à la perte de contrôle… Je le conçois tout à fait, mais ce n’était pas mon intention consciente. »

Une signature

Tout documentaire soit-il, Cow porte la même signature que les fictions de la réalisatrice. Par exemple, après une première partie dans la lumière sombre de l’étable, on se retrouve soudain éblouis par de doux coloris pastel dans les prés filmés à l’heure magique — on pense volontiers à la sublime adaptation de Wuthering Heights (Les hauts de Hurlevent) qu’offrit Andrea Arnold en 2011. Dans tous ses films, de tels instants de poésie visuelle agissent comme un baume devant la dureté du récit.

Au final, comme elle l’avait prévu, Andrea Arnold s’attacha effectivement à Luma.

« Ce que j’ai vécu dans ce projet est profond. La manière dont Luma nous a reçues a changé, a évolué en cours de tournage. Au début, elle était plus méfiante et circonspecte, puis graduellement, j’ai vraiment eu l’impression qu’elle se sentait vue par nous. Ça m’a fait réfléchir. Je suis convaincue que plein de fermiers « voient » leurs animaux, mais la réalité est qu’ils ont énormément de travail, un travail très dur… Je me suis demandé combien d’animaux de ferme se sentent vus au cours de leur existence. Et ça m’a fait penser à ce que ça fait, à ce que ça nous fait, de nous sentir vus, entendus, appréciés… »

Presque malgré elle, Andrea Arnold s’est ainsi prise au jeu de l’anthropomorphisme, de l’humanisation. C’est dire la force de son film.

Le documentaire Cow prendra l’affiche le 8 avril.