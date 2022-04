Multivers en délire et farce cosmique

De temps en temps, il arrive qu’un film nous jette à terre. À la fois réflexion existentielle et farce cosmique, Everything Everywhere All at Once (Tout partout tout à la fois) est l’un de ces rares chocs cinématographiques.

On y suit Evelyn, qui subit la pire journée de sa vie, entre un père réprobateur en visite, un mari qui veut divorcer et une fille qu’elle ne comprend pas. Tous ces tracas culminent alors qu’une fonctionnaire de l’Agence du revenu se penche sur les finances de la buanderie du couple. Puis, voici qu’Evelyn apprend qu’elle mène en fait une myriade de vies différentes dans des univers parallèles. Or, ce « multivers » est menacé, à moins qu’Evelyn n’intervienne.

Le titre Everything Everywhere All at Once est on ne peut plus approprié tant l’action, les lieux, et surtout les idées, y foisonnent. On croirait à un croisement entre The Matrix (La matrice) et Being John Malkovich (Dans la tête de John Malkovich), puissance mille. En entrevue, Dan Kwan et Daniel Scheinert, les scénaristes et réalisateurs qui œuvrent sous le surnom « The Daniels », ne font en l’occurrence pas de secrets de leurs influences.

« Il y a quelques années, j’ai assisté à une projection où The Matrix et Fight Club étaient présentés en programme double, et j’ai été sidéré de constater à quel point les films de la fin des années 1990 étaient audacieux et cérébraux. En rentrant, je me suis dit qu’il faudrait que Daniel et moi concevions notre propre version de ces films », explique Dan Kwan.

L’une des innombrables trouvailles subversives d’Everything Everywhere All at Once est qu’Evelyn est l’antithèsede la traditionnelle figure de l’élue. Si elle est la seule en mesure de sauver toutes les autres Evelyn d’une destruction certaine, c’est par défaut. En cela que sa vie est si insignifiante qu’elle n’est que potentiel inexploité.

Au détour de virées éclair dans des existences où elle est tantôt vedette de films d’action, cantatrice ou physicienne, Evelyn accumule des savoirs et des aptitudes qui lui permettent de mener à terme son insolite mission. De poursuivre Dan Kwan :

« Ce parti pris nous permettait d’élaborer des scènes d’action démentes. Mais surtout, nous nous sommes rendu compte que ça ouvrait la porte à toutes sortes de considérations existentielles du genre “Qui suis-je ? Quelle est ma place dans l’univers ? Qu’ai-je fait de ma vie ?”, etc. Cette dichotomie entre une action frénétique et une réflexion existentielle nous excitait beaucoup. »

Les vies de Michelle Yeoh

À l’origine, les Daniels envisageaient non pas une, mais un protagoniste, qui aurait pu être incarné par Jackie Chan. Michelle Yeoh faisait cela dit déjà partie de l’équation. « Nous rêvions de travailler avec elle, se souvient Daniel Scheinert. Nous avions pensé à elle pour le rôle de l’épouse, puis graduellement, le projet s’est transformé, et dès que nous avons inversé les rôles des conjoints et fait de la femme la protagoniste, tout s’est soudain parfaitement emboîté. »

« Ça devenait plus intéressant, renchérit Dan Kwan. Et très vite, on s’est inspiré de nos mères, de nos tantes : des femmes très fortes, très inspirantes. Dans une bonne mesure, le film leur rend hommage. »

Daniel Scheinert poursuit : « De manière plus précise, une femme immigrante qui tente de se dépêtrer entre les valeurs de la génération de son père et celles de la génération de sa fille, et qui se cherche, et qui est surmenée, tout le temps, nous semblait la candidate la plus improbable comme superhéroïne d’un multivers. »

À la lecture du scénario, la vedette de Tigre et dragon demeura perplexe, ne serait-ce qu’en raison de l’humour potache qui atteint souvent des sommets surréalistes. Puis, après avoir vu Swiss Army Man, le film précédent du duo dans lequel Daniel Radcliffe joue un cadavre servant à un moment de radeau propulsé par ses propres flatulences (si, si), Michelle Yeoh comprit qu’elle avait affaire à deux originaux.

Ancienne Miss Malaisie, Michelle Yeoh se destinait à une carrière de ballerine. À la suite d’une blessure, elle dut se réorienter vers le jeu. C’est un peu par hasard qu’elle devint la première femme star de film d’action de Hong Kong au cours des années 1980-1990 avant qu’un rôle dans 007 Tomorrow Never Dies(Demain ne meurt jamais) lui ouvre les portes d’Hollywood. À la lumière de son parcours, il y a une forme de poésie à la voir jouer ce personnage qui en cache des dizaines d’autres.

« Une fois à bord, Michelle a eu un plaisir pas possible, même s’il lui arrivait de se demander dans quel genre de folie elle s’était embarquée », se souvient en riant Daniel Scheinert.

Sur ce point, la présence d’une Jamie Lee Curtis « déglamourisée » et prête à toutes les excentricités aida beaucoup.

« Qu’une vedette de la trempe de Jamie Lee accepte un rôle de soutien dans notre film, déjà, c’était incroyable. Mais en plus, elle acceptait avec un réel bonheur toutes les propositions bizarres que nous lui soumettions. Qu’elle nous ait d’emblée témoigné cette confiance absolue était extraordinaire, parce que tout le monde attendait un peu de voir sa réaction », explique Daniel Scheinert.

Qu’entend-on par « propositions bizarres » ? Jouer avec des saucisses à hot-dog à la place des doigts lors d’un segment à la fois hilarant et poignant, ou encore assister à un combat entre Evelyn et deux assaillants arborant ostensiblement des « butt plugs ».

À cet égard, à l’instar de ce multivers aux infinies ramifications qu’on découvre en même temps qu’Evelyn, le culot des Daniels en matière d’humour ne semble connaître aucune limite. « Notre baromètre, c’est nos parents, déclare Dan Kwan. Si nous pensons qu’ils seront morts de honte à cause de tel ou tel truc, nous l’enlevons. »

Le siège de la magie

Dans le film, les ruptures de ton et les chevauchements de genres sont légion. « Outre notre long métrage précédent, nous avons réalisé énormément de vidéoclips et de courts métrages dans lesquels nous avons développé cette voix à nous ; cette tension entre l’hilarant et le poignant comme vous disiez plus tôt. Pour nous, c’est là que la magie se produit », confie Daniel Scheinert.

« On retrouve ce genre de décalage de tons dans les animes, mais aussi dans le cinéma sud-coréen : leur histoire cinématographique est plus récente que celle de Hollywood, et les cinéastes là-bas sont moins révérencieux que peuvent l’être leurs collègues américains. Ça aussi, ça nous inspire », note Dan Kwan.

L’un des aspects les plus frappants du film, considérant sa dimension éclatée, est sa remarquable cohésion. Laquelle cohésion repose sur une vision nette établie lors des étapes de l’écriture et de la mise en scène, mais également du montage, comme l’indique Daniel Scheinert. « Au montage, le fait de nous fier davantage à notre instinct qu’à la logique débouche parfois sur d’excellentes surprises. »

Le film qui en résulte en est assurément une.

Everything Everywhere All at Once prend l’affiche le 8 avril.