Choix et prédictions de nos critiques pour les Oscar

Le Devoir a suivi et décortiqué cette année cinématographique à travers l’oeil avisé d’un duo rompu à cet exercice. En prévision de la cérémonie des Oscar qui se tiendra dimanche, nous avons demandé à François Lévesque et à Odile Tremblay de se prononcer en présentant leurs préférences. Nous avons également invité nos lecteurs à faire leurs choix, et jeté un oeil du côté des critiques américains. Verdict de tous ces observateurs.

MEILLEUR FILM

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Le verdict de nos lecteurs

Certains ont préféré The Power of the Dog (21 %), Belfast, Drive My Car ou West Side Story (tous à 7 %), mais le cœur des lecteurs a penché du côté de la maison : c’est le Dune de Denis Villeneuve qui remporte la faveur, avec 58 % des votes.

Le verdict de nos critiques

François Lévesque

Choix : Dune

Prédiction : CODA

Le sublime Dune a cimenté la réputation de Denis Villeneuve en tant que maître de la science-fiction. Or, l’Académie n’a jamais décerné l’Oscar du meilleur film à une œuvre du genre, si visionnaire soit-elle. Depuis sa première à Venise, le magnifique western queer de Jane Campion The Power of the Dog s’était lentement imposé comme favori… Jusqu’aux victoires récentes — et probablement décisives — aux Screen Actors Guild Awards (SAG) et aux Producers Guild of America Awards de CODA, version américaine feel good du succès français La famille Bélier.

Odile Tremblay

Choix : Drive My Car

Prédiction : The Power of the Dog

J’ai eu un coup de cœur pour le sublime Drive My Car, du Japonais Ryusuke Hamaguchi. Une œuvre méditative remarquablement écrite, menée et jouée, avec des personnages complexes nourris de blessures et d’aspirations à la lumière. Cette perle nippone mériterait de grands honneurs. Grand favori de la course, The Power of the Dog, de Jane Campion, ferait aussi un excellent lauréat. Ce western qui déjoue les codes du genre par l’ambiguïté des personnages, sa beauté, sa maîtrise et la grâce de sa direction d’acteurs est un voyage intérieur sur des paysages de majesté.

Le verdict des experts* CODA (54 %)

MEILLEURE RÉALISATION



Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story



Le verdict de nos critiques



François Lévesque

Choix : Denis Villeneuve

Prédiction : Jane Campion

Denis Villeneuve a notoirement été snobé dans cette catégorie, bien que son Dune soit un triomphe de mise en scène hors du commun : mon choix absolu. Cela étant, avec The Power of the Dog, primé pour la meilleure réalisation à la Mostra, Jane Campion, première réalisatrice nommée deux fois dans cette catégorie, effectue un brillant retour au cinéma.

Odile Tremblay

Choix : Ryusuke Hamaguchi

Prédiction : Jane Campion

La finesse de la mise en scène de Ryusuke Hamaguchi, qui avance à pas de loup, attentive au cheminement intérieur des personnages, sur un rythme patient et subtil et avec une caméra d’une simplicité poignante, est une leçon de cinéma. Entre le théâtre et la vie, des correspondances admirables. Déjà nommée en 1994 pour La Leçon de piano, Jane Campion a de grandes chances de remporter l’Oscar pour sa délicate mise en scène d’ellipses. Sa griffe de maturité et de sensibilité est à son sommet. Et la remise de grands prix à une réalisatrice aiderait les Oscar à sortir de leur image de boy’s club.

Le verdict des experts* Jane Campion (98 %)

BelfastDon’t Look UpKing RichardLicorice PizzaJulie (en 12 chapitres)



Le verdict de nos critiques



François Lévesque

Choix : Julie (en 12 chapitres)

Prédiction : Belfast



Le cinéaste norvégien Joachim Trier offre avec la comédie existentielle Julie (en 12 chapitres), dont il consigne le scénario, un portrait de femme d’une finesse remarquable. Hélas, l’Académie est historiquement très portée sur les propositions plus bon chic bon genre à la Belfast, de Kenneth Branagh, film autobiographique un brin surévalué avec ses sept nominations.



Odile Tremblay

Choix : Don’t Look Up

Prédiction : Belfast



Pour une fois qu’une comédie populaire repose sur un scénario intelligent, rondement mené et collé à des enjeux écologiques… Don’t Look Up, d’Adam McKay, mériterait de remporter l’Oscar pour son histoire drôle et percutante qui connut un succès si mérité. Belfast, film autobiographique sur l’enfance du cinéaste Kenneth Branagh durant les conflits en Irlande, malgré certaines faiblesses de récit, possède énormément d’admirateurs. Nommé dans plusieurs catégories phares, il pourrait l’emporter du moins au scénario, pour la charge de son histoire vécue.

Le verdict des experts* Licorice Pizza (44 %)

MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Le verdict de nos critiques



François Lévesque

Choix : Dune

Prédiction : Drive My Car



Roman phare de la science-fiction, Dune était réputé inadaptable — parlez-en à David Lynch. Or, Denis Villeneuve, Jon Spaihts et le vétéran Eric Roth ont réussi l’impossible, préservant notamment l’opposition entre l’épique et l’intime chère à l’auteur, Frank Herbert. À nouveau, The Power of the Dog faisait figure de favori, mais l’arrivée dans le paysage de Drive My Car, film japonais chouchou, a changé la donne.



Odile Tremblay

Choix et prédiction : Drive My Car



Cette histoire à l’écriture ciselée, inspirée de l’œuvre d’Haruki Murakami, est la clé de voûte de Drive My Car. Son fil directeur passe d’un univers à l’autre avec une telle finesse acrobatique qu’il semble envoler. Une vraie prouesse scénaristique. Déjà primé pour le meilleur scénario, à Cannes et ailleurs, le film japonais est un candidat de choix pour cette catégorie et pourrait l’emporter. La partie se jouera entre Hamaguchi et Campion, riche de mérites pour son adaptation du roman de Thomas Savage.

​Le verdict des experts CODA (50 %)

MEILLEURE ACTRICE

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Madres Paralelas

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer



Le verdict de nos critiques

François Lévesque

Choix : Kristen Stewart

Prédiction : Jessica Chastain



Après la première à Venise de Spencer, biographie impressionniste de Lady Di signée Pablo Larrain, l’Oscar semblait acquis pour Kristen Stewart. La rumeur s’est estompée à mesure que d’autres candidates, dont Olivia Colman pour The Lost Daughter, se sont imposées. Fabuleuse dans la biographie The Eyes of Tammy Faye, Jessica Chastain, elle aussi lauréate aux SAG Awards, devrait à terme recevoir la statuette.



Odile Tremblay

Choix : Kristen Stewart

Prédiction : Jessica Chastain



L’actrice américaine Kristen Stewart a donné une âme à Lady Diana dans Spencer, cette œuvre de Pablo Larrain remplie d’onirisme. Elle est entrée avec une sensibilité et une grâce d’exception dans le monde intérieur présumé de la princesse des cœurs rejetée par la famille royale. Toutes ont leurs chances cette année. Pour sa troisième nomination, Jessica Chastain pourrait triompher grâce à son rôle tonique et ambigu d’une chanteuse et télévangéliste américaine dans le film musical The Eyes of Tammy Faye, de Michael Showalter, qui a séduit le public.

Le verdict des experts Jessica Chastain (80 %)

MEILLEUR ACTEUR



Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick… Boom!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth



Le verdict de nos critiques



François Lévesque

Choix : Benedict Cumberbatch

Prédiction : Will Smith



Dans The Power of the Dog, Benedict Cumberbatch livre une performance marquante en propriétaire de ranch dont le machisme exacerbé dissimule mal l’homosexualité refoulée. Vedette de l’inspirant mais conventionnel King Richard, biographie du père de Serena et Venus Williams, Will Smith, star jamais « oscarisée » jouissant d’un énorme capital de sympathie et, qui plus est, gagnant lui aussi aux SAG Awards, est donné favori.



Odile Tremblay



Choix : Benedict Cumberbatch

Prédiction : Will Smith



Dans The Power of the Dog, Benedict Cumberbatch hérite du rôle de sa vie pour son jeu tout en nuances et en profondeur d’un homme qui est pris dans le carcan de la domination machiste et qui vit des désespoirs intimes qu’il ne peut exprimer. Une interprétation admirable. King Richard, ce film retraçant l’entraînement des championnes de tennis Serena et Venus Williams sous la férule d’un père ambitieux, pourrait valoir à Will Smith l’Oscar. Il livre une bonne performance et il fait partie des meilleurs Afro-Américains de la course.

Le verdict des experts Will Smith (93 %) *

* Le puissant agrégateur américain de contenus culturels Metacritic a rassemblé pour cet exercice les prévisions d’une cinquantaine de critiques issus de plusieurs horizons (du New Yorker au Washington Post, en passant par Insider ou Variety).