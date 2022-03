Sophie Marceau sous l’oeil de François Ozon

Jamais le prolifique François Ozon n’avait auparavant dirigé Sophie Marceau. Et ce n’était pas par manque de bonne volonté. La star de La fille de d’Artagnan lui avait déjà refusé des rôles dans 8 femmes, 5x2, Jeune et jolie et Potiche. Il n’a pas jeté l’éponge pour autant. « Elle et moi sommes de la même génération, précise le cinéaste,par Zoom depuis Paris. Je l’avais découverte, comme bien des Français, dans La boum, grandissant ensuite avec sa présence à l’écran. Mais personne ne lui avait encore proposé de rôle comme celui d’Emmanuèle dans Tout s’est bien passé. Presque sans maquillage, antiglamour. » Le film prend l’affiche vendredi chez nous.

« Sur d’autres projets, on n’était pas sur la même longueur d’onde, renchérit l’actrice. Cette fois, je trouvais ça jouissif de jouer avec la réalité,d’être captée hors du désir, dans la sensibilité. » Elle voyait ce film comme un morceau de bravoure en jonglerie avec les genres. « Pas évident de traiter des questions difficiles de façon pragmatique avec un côté thriller tout en restant dans le reflet de l’intimité. François adore le cinéma et les acteurs. Il réalise des films très différents. Son énergie est communicative. » C’était gagné.

Tout s’est bien passé aurait pu leur passer sous le nez. Lorsque le cinéaste s’était fait offrir en 2015 d’adapter Tout s’est bien passé, d’Emmanuèle Bernheim, le sujet le rendait mal à l’aise. Ce récit autobiographique racontait comment, sous les pressions de son père malade, l’écrivaine avait recouru pour lui en Suisse à l’aide médicale à mourir. « Ensuite, Emmanuèle, qui était une bonne amie, est morte du cancer, déclare Ozon. En relisant son livre, j’y ai découvert une autre perspective. Ce n’était pas un mélodrame à l’américaine, mais une histoire complexe avec un père monstrueux et attachant. On peut admirer cet homme, le trouver pervers d’impliquer sa fille dans sa décision. Reste qu’il a des choses à dire. »

Le film, en compétition à Cannes en 2021, suit l’hospitalisation d’André (André Dussollier) à moitié paralysé après un AVC, visité par ses deux filles Emmanuèle et Pascale (Sophie Marceau et Géraldine Pailhas). Mais seule sa préférée, Emmanuèle (Marceau), sera chargée de trouver le chemin paternel vers la mort.

« Le film ayant été tourné en été dans un hôpital en pleine COVID, on a travaillé masqués en faisant vite », ajoute le cinéaste. Il tenait souvent lui-même la caméra à l’épaule dans cette ambiance de fin du monde. Ce qui n’empêche pas le ton de jongler avec l’humour. « Je trouvais important de faire un film du côté de la vie, de montrer le paradoxe d’un homme qui veut mourir tout en aimant l’existence. Un peu comme pour Charlotte Rampling dans Sous le sable, le film est aussi un regard posé sur Sophie Marceau. Elle ressemble à Emmanuèle, avec ce côté garçon manqué et instinctif. Comme Géraldine Pailhas, je l’ai filmée de façon documentaire, alors que Dussollier demeurait dans la composition. »

Sophie Marceau s’est payé la traite avec ce partenaire alité. « Il m’a fait beaucoup rire. André déconne tout le temps. Il joue un manipulateur affreux, mais un original extraordinaire. Tout tourne autour de lui. »

Ozon a entraîné Sophie Marceau loin de sa zone de confort. « Il se tenait dans la ligne du regard, et les acteurs aiment être observés, précise-t-elle. Il ne voulait pas qu’on répète, nous poussait : “Vas-y pour de vrai”. Mon personnage ne sait jamais vraiment dans quoi il est entraîné et avance tout de même. L’histoire est un récit vécu, mais on ne fait finalement plus la différence entre la réalité et le cinéma. »

Ce thème de la mort dans la dignité,le cinéaste du Temps qui reste et d’Été 85 refusait d’en faire un document à charge ou à décharge sur l’épineux enjeu du droit à l’euthanasie. « Je voulais laisser les spectateurs se poser des questions. Le film est un moyen de saisir le débat. Je crois que la société doit prendre en charge ces déroulements, pas les enfants du malade. En France, on est un vieux pays catholique, où la mort fait peur. Les statistiques assurent que, dans ce processus du choix à travers le système médical, les gens s’accrochent à la vie. Très peu vont jusqu’au bout. »

Comme boussole, outre les rencontres avec des équipes médicales, l’équipe avait obtenu une précieuse vidéo dans laquelle Emmanuèle filmait son père affaibli. « Ce document a aidé André Dussollier à jouer les symptômes de l’AVC, en adoptant la manière de parler, la gestuelle, précise Ozon. Il s’est vieilli et portait des prothèses au visage qui réclamaient deux heures et demie de pose chaque matin. Je trouvais plus facile de confier le rôle à un acteur moins âgé que son personnage. Ce tyran peut balancer des horreurs à tout le monde, dire à Sophie Marceau : “Qu’est-ce que tu étais moche quand tu étais enfant… alors qu’on la revoit dans La boum…” »

L’actrice affirme avoir appris sur la mort durant le tournage de Tout s’est bien passé. « La société met l’accent sur la jeunesse éternelle, mais François possède cette qualité de pouvoir aborder un sujet qui effraie. Personnellement, je ne voudrais pas mourir la nuit durant mon sommeil, mais le jour en pleine conscience. » Autant partir, se dit l’étoile française, sous le soleil.

Tout s’est bien passé prendra l’affiche en salle le 1er avril.