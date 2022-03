Oscar, une année comme ça

Dimanche 27 mars aura lieu la cérémonie des Oscar. Or, alors même que les cinéphiles y vont de leurs ultimes paris et prédictions, un film que personne n’attendait dans le peloton de tête vient de devancer les favoris. En effet, après ses récentes victoires aux Screen Actors Guild (SAG) Awards et aux Producers Guild of America (PGA) Awards, tout indique que CODA(CODA : le cœur à la musique), sympathique remake du succès français La famille Bélier signé Sian Heder, remportera l’Oscar du meilleur film à la barbe du « cousu main pour les Oscar » Belfast, de Kenneth Branagh, et surtout du magnifiquement subversif The Power of the Dog (Le pouvoir du chien), de Jane Campion.

En quoi les lauriers glanés aux SAG Awards et aux PGA Awards placent-ils CODA en tête ? Simples mathématiques : les membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma qui votent pour le meilleur film sont, très majoritairement, des acteurs et des actrices représentés par la SAG. En allant dans le même sens lors de leur propre gala, les productrices et producteurs n’ont fait que cimenter les chances de cette comédie dramatique « feel good » racontant les tribulations d’une jeune fille qui est la seule membre dotée d’ouïe de sa famille.

Quoi qu’il advienne dimanche, le moins que l’on puisse dire, c’est que la course aux Oscar cette année aura été riche en surprises, petites et grandes (le nouveau prix du public, ou « Twitter Oscar », continue de faire jaser). Par exemple, pendant des mois, on était prêt à couronner KristenStewart, vibrante en Lady Di dans Spencer, au titre de meilleure actrice. Mais voici que, là encore en vertu d’une victoire aux SAG Awards, ce sera sans doute Jessica Chastain, brillante au demeurant, en télévangéliste déchue dans The Eyes of Tammy Faye (Les yeux de Tammy Faye), qui repartira avec la statuette.

En un épisode plus confondant, on se demande encore comment l’Académie a pu écarter Denis Villeneuve de la catégorie de la meilleure réalisation alors que son sublime Dune concourt dans dix catégories, dont celles du meilleur film (le cinéaste y est cité comme coproducteur) et du meilleur scénario (idem, comme coscénariste). À cet égard, serait-il envisageable que Dune rafle l’Oscar du meilleur film ?

Historiquement, l’Académie, si elle a accordé une poignée de nominations au genre, a toujours levé le nez sur la science-fiction (et l’épouvante) : en son temps, 2001: A Space Odyssey (2001 l’odyssée de l’espace) ne reçut même pas de nomination parmi les meilleurs films, c’est dire.

D’une surprise à l’autre

Pour revenir à ce cru-ci, la course à l’Oscar du meilleur film s’est lentement mise en branle — comme de coutume — par l’entremise des grands festivals, lesquels servent de rampes de lancement. À son dévoilement à la Mostra de Venise, en septembre dernier, The Power of the Dog, film coproduit par le Québécois Roger Frappier marquant le grand retour au cinéma de la Néo-Zélandaise Jane Campion, a reçu un excellent accueil. Il était toutefois trop tôt pour supputer quant à un éventuel positionnement aux Oscar : maints films attendus n’avaient pas encore été dévoilés.

C’est graduellement, mais avec constance, que The Power of the Dog, sur un propriétaire de ranch tyrannique rongé par son homosexualité refoulée, s’est imposé comme favori. Que les propos désolants de l’acteur Sam Elliott, indisposé par les sous-entendus gais de ce qui est pourtant très ouvertement un western queer, eussent à ce point été diffusés, décortiqués et analysés en ligne, est un bon indicateur que The Power of the Dog, soudain qualifié de film controversé après des mois delouanges quasi unanimes, était alors le film à battre.

L’autre film qui, à ce stade, aurait pu le coiffer au poteau, était Belfast. Le genre de production qu’aime traditionnellement récompenser l’Académie, cette chronique autobiographique à l’aura nostalgique inspirée par l’enfance de Kenneth Branagh a gagné le Prix du public au Festival international du film de Toronto en septembre. Cela, tout comme Nomadland l’an passé et, de manière plus significative, Green Book (Le livre de Green), autre chronique historique ayant par la suite remporté une victoire surprise aux Oscar face au favori Roma.

Sauf qu’au vu de la reconfiguration imprévue qui vient de se produire dans la course à l’Oscar du meilleur film, c’est vraisemblablement CODA, et non Belfast, qui viendra allonger la liste des lauréats contestés. Oui, cela risque fort d’être une année comme ça, une année comme celle où Rocky l’emporta à la place de Taxi Driver, Network (Main basse sur la télé) ou All the President’s Men (Les hommes du président) ; Ordinary People (Des gens ordinaires) à la place de Raging Bull ; Chariots of Fire (Les chariots de feu) à la place de Raiders of the Lost Ark (Les aventuriers de l’Arche perdue) ou Atlantic City ; Gandhi à la place d’E.T. ;Shakespeare in Love (Shakespeare et Juliette) à la place de Saving Private Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan) ; Crash à la place de Brokeback Mountain (Souvenirs de Brokeback Mountain, autre western queer, tiens) ; Green Book à la place de Roma ou The Favorite (La favorite)…

Vision consensuelle

Bref, les exemples pleuvent, car au fond, la plupart du temps, l’Académie récompense une vision consensuelle, classique, du septième art. Un triomphe aux Oscar comme celui du film sud-coréen Parasite, satire sociale grinçante qui avait remporté la Palme d’or à Cannes, tient de l’exception.

D’ailleurs, la Palme d’Or de cette année, le fulgurant Titane, de Julia Ducournau, sur une jeune tueuse mécanophile en fuite qui se fait passer pour un garçon disparu, n’a pas été retenu dans la catégorie du meilleur film ou du meilleur film international. On lui a préféré le superbe, mais surtout plus doux pour les sens Drive My Car, sur un metteur en scène endeuillé, premier film japonais de l’histoire nommé dans la catégorie du meilleur film (en plus de celles du meilleur film international, du scénario adapté et de la réalisation).

Là encore, impossible de ne pas relever les préoccupations queer tous azimuts de l’œuvre recalée, et celle, toutes hétérosexuelles, de celle retenue (dans de multiples catégories). Quoique avec désormais dix places disponibles dans la catégorie du meilleur film, par opposition à cinq dans les autres, l’Académie n’a plus guère d’excuses pour nommer si peu de films internationaux dans ce qui demeure une célébration résolument hollywoodienne.

Quant à la victoire probable, mais pas assurée puisqu’aux Oscar, tout se peut, de CODA dimanche, peut-être ce retournement in extremis tient-il à des motifs plus psychologiques qu’artistiques. Après deux ans de pandémie, voilà que se met à planer le spectre d’une troisième guerre mondiale… Comment blâmer les membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma de vouloir se tourner vers « un film qui fait du bien », un film qui réconforte et qui rassure ? Avant d’être des artisans et des artistes, ces gens-là sont des êtres humains.

La 94e cérémonie des Oscar sera diffusée dimanche à 20 h sur la chaîne CTV.