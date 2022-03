«The Lost City»: à la poursuite de la couronne rouge

Une autrice de romans alliant romanceet aventure se retrouve empêtrée dans une histoire de kidnapping. Loin du confort de son chic appartement new-yorkais, la voici égarée en pleine jungle. Flanquée d’un séduisant monsieur, notre héroïne tentera de trouver l’emplacement d’un mythique artéfact. Non, il n’est pas question ici du film Romancing the Stone (À la poursuite du diamant vert), un favori des années 1980, mais bien du nouveau The Lost City (La cité perdue). Porté par la chimie et le timing comique de Sandra Bullock et de Channing Tatum, le film se laisse regarder.

Il faut en outre préciser que The Lost City propose une inversion (partielle) des rôles tenus en 1984 par Kathleen Turner et Michael Douglas. En cela que la romancière interprétée par Sandra Bullock a un passé d’archéologue, et que le personnage de Channing Tatum est un mannequin dont le statut d’aventurier se résume aux couvertures des romans de la première pour lesquelles il a posé.

Elle se prénomme Loretta, et lui Alan. Elle ne peut pas le blairer, lui perd tous ses moyens en sa présence. Elle se débrouille — si l’on veut — dans la jungle, lui, pas du tout. Il est venu « la sauver », mais à un moment, il constate, effaré, qu’il est la « demoiselle en détresse » du récit. Qu’Alan soit celui des deux qui se retrouve constamment dénudé participe de la même approche.

Renversement des archétypes mis à part, le film d’Aaron et d’Adam Nee reprend les principaux motifs, voire passages (le prologue campé dans le roman en cours de la protagoniste, notamment), du film de Robert Zemeckis, avec une « couronne de feu dont on dit qu’elle serait sertie de joyaux rouges » en remplacement du diamant vert d’antan. Forcément, certains de ses composants apparaissent à présent datés, mais il reste que le scénario original de Diane Thomas ne manquait pas de piquant en son temps. Pour demeurer dans les images de chasse au trésor, celui écrit à quatre par Oren Uziel, Dana Fox et les frères Nee, le pille sans vergogne (exception faite d’un hommage implicite lors d’une danse dans un village).

Pitt, Radcliffe et cie

Il y a en tout cas de la vedette au pied carré ! Or, avec au surplus la participation amusée et amusante de Brad Pitt en mercenaire représentant une incarnation réelle du héros romanesque créé par Loretta, ainsi que celle, tout aussi allumée, de Daniel Radcliffe en antagoniste au machiavélisme puéril, le film aurait dû être beaucoup, beaucoup plus drôle.

Certes, de bonnes blagues émaillent le dialogue (« Je suis féministe : je crois qu’une femme peut faire tout ce qu’un homme peut faire », d’arguer Alan après avoir accusé Loretta de lui faire du mansplaining), mais pas suffisamment pour distraire des nombreuses longueurs qui plombent le film.

En effet, pour une comédie d’aventure, genre par définition bourré d’action, The Lost City peine à trouver, puis à maintenir un rythme allègre. Entre les grosses séquences de poursuites et d’explosions, plusieurs scènes pas forcément captivantes s’étirent pour rien (la première nuit dans la jungle au coin du feu, par exemple). Un peu comme si les réalisateurs, sous le charme de Bullock et de Tatum, qui, on le répète, sont parfaits de drôlerie, avaient voulu les garder à l’écran le plus longtemps possible.

Hélas, c’est le contraire de l’effet désiré qui se produit, puisque à force de la solliciter, la magie des deux stars s’amenuise. On regrette par ailleurs que les pérégrinations parallèles de Beth (savoureuse Da’Vine Joy Randolph), agente littéraire de Loretta et beau personnage au demeurant, soient si mal intégrées.

Bref, pour un film dont l’intrigue inclut, entre autres périls, la menace imminente d’une éruption volcanique, The Lost City se révèle étonnamment peu trépidant. Sympathique, charmant, mais longuet et vite oublié.

La cité perdue (V.F. de The Lost City) ★★ 1/2 Comédie d’aventure d’Aaron et Adam Nee. Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph, Brad Pitt, Patti Harrison, Oscar Nunez. États-Unis, 2022, 112 minutes. En salle.