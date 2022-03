«Wildhood»: électrisante jeunesse en rébellion

Bretten Hannam avait déjà raflé de toute sa fougue notre adhésion grâce à son court métrage Wildfire. Le réalisateur micmac persiste et signe avec cette extension de Wildfire, baptisée cette fois-ci Wildhood.

On y retrouve Lincoln (Phillip Lewitski) et son petit frère Travis (Avery Winters-Anthony), deux gamins paumés dont le seul repère dans la vie est la violence de leur père, avec lequel ils vivent seuls dans un taudis. Sans que cela soit dit et encore moins vu, on se doute que le bandage sur l’œil manquant du tout jeune Travis est une trace « d’amour paternel ». La violence que l’on voit, en revanche, c’est celle que subit Lincoln, couvert de bleus. Jusqu’à ce que l’adolescent tombe par hasard sur la preuve que sa mère micmaque n’est pas morte, contrairement à ce qu’a pu lui dire son géniteur. Il décide alors de s’enfuir avec son demi-frère pour partir à la recherche de sa mère. Sur leur route, ils croisent Pasmay (Joshua Odjick), un jeune Micmac qui voyage de pow-wow en pow-wow pour danser contre quelques dollars. Et par un concours de circonstances, il deviendra leur compagnon de route dans ce voyage initiatique.

Quêtes multiples

Ce road movie n’est pas finaliste dans la catégorie du meilleur scénario original aux prix Écrans canadiens pour rien (il récolte six nominations en tout). Wildhood ne se satisfait pas de nous raconter une seule quête, il les multiplie et les entrelace. Son héros, Lincoln, est en quête de sa mère, mais aussi de ses origines autochtones, de sa place dans la société, de son identité sexuelle et de son identité tout court. Bref, un cheminement qui tient plutôt du parcours du combattant et qui nous accroche du début à la fin.

Dans la parfaite continuité du court métrage, Bretten Hannam filme cette jeunesse révoltée avec nuance. Gardant en trame de fond une sorte de mélancolie naïve comme a pu le faire Jean-Pierre Jeunet dans Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, il rythme son long métrage en entrecoupant la contemplation désabusée de pics de frénésie rageuse qui nous électrisent de la tête aux pieds.

On notera également avec quelle subtilité le réalisateur et scénariste construit l’univers de son film à partir des deux frères. Chaque nouveau personnage, à l’exception du père, n’apparaît à l’image d’abord que flou, de dos, ou sans que l’on puisse voir correctement son visage. Ce n’est que lorsqu’ils prennent une réelle importance dans le parcours de Lincoln et de Travis que la caméra les rend identifiables. Il fait ainsi peser visuellement tout le poids de la perception réduite que les deux frères peuvent avoir du monde et nous rapproche un peu plus, s’il était nécessaire, de leur psyché aussi méfiante que tourmentée.

Avec la même finesse, le cheminement entre la nature et le milieu urbain montre la fluctuation des sentiments des personnages. Tandis que les paysages naturels incarnent une forme d’apaisement grâce à une esthétisation poussée, les traces d’activité humaine, souvent délabrées, elles, viennent remettre en exergue les conflits qui tiraillent les trois compagnons de route.

Fougue et hargne

Déjà, dans Wildfire, Hannam faisait de son personnage central une icône de la rébellion adolescente, affichant sa fronde derrière son bandana rouge, au milieu des flammes. Pour la version longue de son court, le réalisateur pousse plus loin encore cette figure débordant d’insolence. Lincoln, avec ses cheveux fraîchement décolorés, torse nu, bleu de coups, hargne au visage, a des airs de Tyler Durden suintant la sueur et le sang dans Fight Club. Le charisme de l’acteur, Phillip Lewitski, y est pour beaucoup. Il interprète cette boule de colère qui se dévoile avec méfiance, sans la moindre fausse note. Le personnage complexe de Lincoln qu’il incarne, en conflit perpétuel avec son père, ses origines, son homosexualité et lui-même, porte ainsi la verve de la jeunesse vers des sommets d’énergie.

Wildhood ★★★★ Drame de Bretten Hannam. Avec Phillip Lewitski, Avery Winters-Anthony et Joshua Odjick. Canada, 2021, 99 minutes. En salle.